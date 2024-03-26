УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9982 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 742 6

Ворожий ЗРК "БУК" за допомогою РСЗВ "HIMARS" знищили українські воїни на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці ССО та артилеристи знищили ворожий ЗРК "БУК" на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку виявили зенітний ракетний комплекс "БУК" противника. Оператори навели на ворожу ціль вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження ЗРК "БУК" знищений", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський ЗРГК "Панцирь С1" намагається захистити новітній ЗРК С-400 "Тріумф" від удару "HIMARS": "Сука! Опять мне прилетело по ногам". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18773) знищення (8279) Запорізька область (4086) Бук (135) ССО Сили спеціальних операцій (562) HIMARS (317) ЗРК (232)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно ))
показати весь коментар
26.03.2024 16:14 Відповісти
білий дим пішов - свого "папу кАбзона" екіпаж ЗРК "Бук" уже вибрав....
показати весь коментар
26.03.2024 16:15 Відповісти
Стояв у полі одинокий бук. Лишився лише пеньок.
показати весь коментар
26.03.2024 16:20 Відповісти
Ocen krasyvo
показати весь коментар
26.03.2024 16:22 Відповісти
Гарнюче!
показати весь коментар
26.03.2024 16:40 Відповісти
"HIMARS" звичайно вєШЧ...
показати весь коментар
26.03.2024 17:59 Відповісти
 
 