Ворожий ЗРК "БУК" за допомогою РСЗВ "HIMARS" знищили українські воїни на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці ССО та артилеристи знищили ворожий ЗРК "БУК" на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Запорізькому напрямку виявили зенітний ракетний комплекс "БУК" противника. Оператори навели на ворожу ціль вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження ЗРК "БУК" знищений", - зазначається у коментарі до запису.
