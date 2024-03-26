Прикордонники знищили ворожий "Урал" та антену зв’язку окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку ударними дронами знищили ворожий "Урал" та антену зв’язку окупантів.
Відео опублікували у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль