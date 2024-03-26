УКР
Прикордонники знищили ворожий "Урал" та антену зв’язку окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку ударними дронами знищили ворожий "Урал" та антену зв’язку окупантів.

Відео опублікували у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожий ЗРК "БУК" за допомогою РСЗВ "HIMARS" знищили українські воїни на запорізькому напрямку. ВIДЕО

