Прикордонники знищили БТР-82А і три укриття окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку знищили ворожий БТР-82А і три укриття окупантів.
Відео опублікували у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.
