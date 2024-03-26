УКР
Прикордонники знищили БТР-82А і три укриття окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку знищили ворожий БТР-82А і три укриття окупантів.

Відео опублікували у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Детонація боєкомплекту російської БМП після прильоту дронів "Нічний кошмар" від "Диких Шершнів". ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (6431) знищення (8279) БТР (289) Бахмут (1567)
