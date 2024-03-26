УКР
Втекла з окупації, щоб воювати за Україну: як 22-річна дівчина з Херсона стала операторкою FPV-дронів. ВIДЕО

22-річна дівчина провела в окупованому Херсоні п’ять місяців і навіть закінчила коледж. Після цього їй вдалося виїхати з окупації до Польщі, однак довго вона там не витримала і подала анкету до "Гвардії наступу".

Як інформує Цензор.НЕТ, тепер "Енжи" - операторка FPV-дронів у штурмовій бригаді "Лють". В інтерв'ю дівчина розповіла про життя в окупації, підготовку до виходів на бойові завдання, вибухотехників та "фіксиків".

Також дивіться: Прикордонники знищили БТР-82А і три укриття окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

 

інтерв’ю (228) Бутусов Юрій (3648) ЗСУ (7929)
Приводьте оту ухилянтську гидоту, що виловлюють на кордоні, та ставте на коліна перед цією дівчиною, та примушуйте дивитись їй в очі!
26.03.2024 19:28 Відповісти
Ви не розумієте - ето другоє, от коли усі підуть, тоді й вони, можливо.., потім...
26.03.2024 20:32 Відповісти
Тепер Данилов, після звільнення з секретарства, піде дівчині на фронті допомагати, він же мусчина, навіть у червоному піджаку ходив у 1990х!!
Нарешті буде поруч із Жаданом захищати Україну
26.03.2024 19:28 Відповісти
Данілову 60... Вже не попадає. Я хотів пройти перепідготовку від 3-ї штурмової, не взяли. Беруть до 50, мені 57...
26.03.2024 19:44 Відповісти
Тому і ошивався до 60, щоб на захищати Україну!

Свободівці, не по паспорту пішли на фронт!!! Мабуть у Данилова діарея і енурез, від перевантажень у червоному піджаку у 1990 роки …
У нього тоді, і поганяло відповідне було… братели його памятають.
26.03.2024 20:37 Відповісти
26.03.2024 21:10 Відповісти
Слава Україні !
Героям Слава !

бережи вас Бог, хлопці та дівчата !
26.03.2024 21:11 Відповісти
 
 