Втекла з окупації, щоб воювати за Україну: як 22-річна дівчина з Херсона стала операторкою FPV-дронів. ВIДЕО
22-річна дівчина провела в окупованому Херсоні п’ять місяців і навіть закінчила коледж. Після цього їй вдалося виїхати з окупації до Польщі, однак довго вона там не витримала і подала анкету до "Гвардії наступу".
Як інформує Цензор.НЕТ, тепер "Енжи" - операторка FPV-дронів у штурмовій бригаді "Лють". В інтерв'ю дівчина розповіла про життя в окупації, підготовку до виходів на бойові завдання, вибухотехників та "фіксиків".
Нарешті буде поруч із Жаданом захищати Україну
Свободівці, не по паспорту пішли на фронт!!! Мабуть у Данилова діарея і енурез, від перевантажень у червоному піджаку у 1990 роки …
У нього тоді, і поганяло відповідне було… братели його памятають.
Героям Слава !
бережи вас Бог, хлопці та дівчата !