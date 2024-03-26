Втекла з окупації, щоб воювати за Україну: як 22-річна дівчина з Херсона стала операторкою FPV-дронів. ВIДЕО

22-річна дівчина провела в окупованому Херсоні п’ять місяців і навіть закінчила коледж. Після цього їй вдалося виїхати з окупації до Польщі, однак довго вона там не витримала і подала анкету до "Гвардії наступу".

Як інформує Цензор.НЕТ, тепер "Енжи" - операторка FPV-дронів у штурмовій бригаді "Лють". В інтерв'ю дівчина розповіла про життя в окупації, підготовку до виходів на бойові завдання, вибухотехників та "фіксиків".

Також дивіться: Прикордонники знищили БТР-82А і три укриття окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО