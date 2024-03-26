Данілов переводиться на інший напрямок, про нове призначення буде повідомлено пізніше, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський повідомив, що ексочільника РНБО Олексія Данілова буде призначено на інший напрямок роботи. Однак деталі нового призначення будуть оголошені пізніше.
Як інформує Цензор.НЕТ відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни.
Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок - про це пізніше.
Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід.
Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжене", - сказав Зеленський.
КИРИЛО БУДАНОВ у середині 2020 року став заступником директора департаменту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки України ,
5 серпня 2020 року , Буданова призначили новим начальником ГУР
НОВИЙ ГОЛОВА РНБО ОЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО
З 27 березня по 4 квітня 2014 р. - радник генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".
З 5 квітня 2014 по 13 серпня 2019 р. - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
З 13 серпня 2019 р. - директор Національного інституту стратегічних досліджень.
23 липня 2021 р. президент В.Зеленський призначив Литвиненка Головою Служби зовнішньої розвідки України.
26 березня 2024 року Президент Зеленський призначив Олександра Литвиненка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Як https://politeka.net/uk/person/1133009-litvinenko-aleksandr-valerevich-chelovek-levochkina-i-zam-turchinova-podgotovlennyj-fsb стверджується окремими ЗМІ, всіх неблагонадійних курсантів і співробітників академії ФСК/ФСБ відрахували ще в 1992 р. Але Литвиненко своєю чергою спокійно довчився в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики (ІКСІ) - структурний підрозділ Академії ФСБ Росії, яке спеціалізується на підготовці фахівців в області передачі, захисту і обробки інформації. На сьогодні ІКСІ є першорядним навчальним закладом Росії по утворенню в області інформаційної безпеки.
Крім того, Олександра Литвиненка називали людиною Сергія Льовочкіна - одного з очільників "Партії регіонів" й близького соратника Віктора Януковича. Протягом 2010-014 років Литвиненко працював заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України (НІДС). Цю посаду він покинув в той же час, коли відбулося звільнення Сергія Льовочкіна з посади голови Адміністрації президента Віктор Януковича.
Після звільнення Литвиненко разом з Льовочкіним, директором НІДС Андрієм Єрмолаєвим і експрес-секретаркою Януковича Даркою Чепак об'єдналися, і стали співзасновниками ГО "Інститут стратегічних досліджень"Нова Україна".
Крім того, Литвиненко звинувачували у тому, протягом чотирьох років його перебування на посаді заступника НІДС були під нуль знищені основні аналітичні підрозділи РНБО, а саме - Інститут проблем національної безпеки та Інститут проблем міжнародної безпеки. Позбавлення від інститутів через час пояснювали, мовляв, це є необхідністю, щоб зміцнити потенціал НІСД за допомогою концентрації кадрів.
Примітно, що при призначенні Литвиненка директором НІДС 13 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський зобов'язав Литвиненко протягом двох місяців підготувати пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку інституту, який буде передбачати https://novynarnia.com/2019/08/14/nisd/ реорганізацію і скорочення штату .
Крім того, Литвиненка звинувачували у тому, що у 2014 році він кілька днів пробув у Донбасі, після чого отримав статус учасника бойових дій. У 2016 році він звільнився, щоб отримати зарплату і пенсію, а через два дні знову вийшов на роботу в УДО.
одиз в житті данілофф врізав правду матку і назвав речі своїми іменами (китайського посла), а тепер - знімають
не інакше як проїскі маоіської аблізяни абрахамії
французів, і не питай дозволу у путіна
ду-май-те, рахуйте !!!!
Бетон товарный П3В30 (М-400)
2 880 ₴/куб.м
570 000 000 : 3 000 = 190 000 кубів бетону
на один бункер Тобрук потрібно було 11 кубів, тобто, на киздафон
кинули 19 000 бетонних бункерів, а не на фронт !!!!!!!
ще раз: девьятнадцать тисяч бетонних бункерів, ось таких
https://fbi.cults3d.com/uploaders/13098373/illustration-file/57c3cd75-9b60-47a3-b9f0-************/tobrouk-vue-de-coupe.jpg
От що буває, коли підстаркувата дитина країною керує..
(вибачте за трофейну мову)
Президент обычно не занимается подобным
Президент награждает !!!
И только не пишите мне про законы
Ну нет закона про президента на случай войны
Мы просто все делаем вид
Что ситуация неразрешима
Из любой ситуации, кроме смерти - всегда есть выход
А если выход не нашли
Значит - или плохо искали
Или не хотели искать
Третьего не дано
Що відомо про нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка
Проте райка-гінеколог, у «дивний спосіб» на посаді, собі держдачу злампічили, «переоформила» і добудувала за якісь там копійки… Ющенко, аби кого на рнбоу не призначив, Ахмєтов, може підтвердити…
Явно що тепер нікуди вони після 20 травня не збираються...щось задумали...
Кулеба той тільки сраку лиже найвеличнийшому йому кадрова політика до сраки неуч дуб сказали поставив
"Послом"...чи не в Уругвай...?!
Там тепло...😁
Путч. Русский - нах*й: Маємо потужного секретаря РНБО, котрий на початку вторгнення потужно втік з Києва та потужно поробив ноги 3500 одиницям зброї та 12 млн доларам… Прямо зі старту Олександр Литвиненко заслуговує на орден Герой рассєї.