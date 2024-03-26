УКР
Данілов переводиться на інший напрямок, про нове призначення буде повідомлено пізніше, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський повідомив, що ексочільника РНБО Олексія Данілова буде призначено на інший напрямок роботи. Однак деталі нового призначення будуть оголошені пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни.

Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок - про це пізніше.

Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід.

Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжене", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

Зеленський Володимир звернення
+24
Пора тебя самого отправить. Дорвался до кнопочки.
26.03.2024 19:36
+19
Коли блазень переїзджає в палац , він не стає королем. Просто палац стає цирком . Турецьке прислів'я
26.03.2024 19:39
+16
Знову ліжка у борделі місцями міняють..

От що буває, коли підстаркувата дитина країною керує..
26.03.2024 19:43
Пора тебя самого отправить. Дорвался до кнопочки.
26.03.2024 19:36
а головне що зробив розумну морду, робить вигляд щовсе ок, та що резік це пісєц який цінний державний діяч. а я хотівби чутри що його не переводять а етапуть з сізо до колонії посиленого реиу
26.03.2024 20:30
У ЛИПНІ 2020, заявив Василь Бурба , отримав від делегованого президентом України голови ВП Андрія Єрмака вказівку про перенесення фінального етапу операції із затримання бійців ПВК Вагнера.
КИРИЛО БУДАНОВ у середині 2020 року став заступником директора департаменту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки України ,
5 серпня 2020 року , Буданова призначили новим начальником ГУР

НОВИЙ ГОЛОВА РНБО ОЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО

З 27 березня по 4 квітня 2014 р. - радник генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".

З 5 квітня 2014 по 13 серпня 2019 р. - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

З 13 серпня 2019 р. - директор Національного інституту стратегічних досліджень.

23 липня 2021 р. президент В.Зеленський призначив Литвиненка Головою Служби зовнішньої розвідки України.

26 березня 2024 року Президент Зеленський призначив Олександра Литвиненка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
26.03.2024 20:34
Нагадаємо, у липні 2021 року року Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду обійняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко. Це вже четвертий керівник СЗР за час каденції Зеленського.
26.03.2024 20:57
у кого які коментарі- а шта би ета значіла. в ЗЕ болоті МАРОДЕРІВ?? Литвиненко 5 років був при Порошенко заступником РНБО - це норм?
26.03.2024 20:59
Чутки та публічні обвинувачення

Як https://politeka.net/uk/person/1133009-litvinenko-aleksandr-valerevich-chelovek-levochkina-i-zam-turchinova-podgotovlennyj-fsb стверджується окремими ЗМІ, всіх неблагонадійних курсантів і співробітників академії ФСК/ФСБ відрахували ще в 1992 р. Але Литвиненко своєю чергою спокійно довчився в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики (ІКСІ) - структурний підрозділ Академії ФСБ Росії, яке спеціалізується на підготовці фахівців в області передачі, захисту і обробки інформації. На сьогодні ІКСІ є першорядним навчальним закладом Росії по утворенню в області інформаційної безпеки.

Крім того, Олександра Литвиненка називали людиною Сергія Льовочкіна - одного з очільників "Партії регіонів" й близького соратника Віктора Януковича. Протягом 2010-014 років Литвиненко працював заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України (НІДС). Цю посаду він покинув в той же час, коли відбулося звільнення Сергія Льовочкіна з посади голови Адміністрації президента Віктор Януковича.

Після звільнення Литвиненко разом з Льовочкіним, директором НІДС Андрієм Єрмолаєвим і експрес-секретаркою Януковича Даркою Чепак об'єдналися, і стали співзасновниками ГО "Інститут стратегічних досліджень"Нова Україна".

Крім того, Литвиненко звинувачували у тому, протягом чотирьох років його перебування на посаді заступника НІДС були під нуль знищені основні аналітичні підрозділи РНБО, а саме - Інститут проблем національної безпеки та Інститут проблем міжнародної безпеки. Позбавлення від інститутів через час пояснювали, мовляв, це є необхідністю, щоб зміцнити потенціал НІСД за допомогою концентрації кадрів.

Примітно, що при призначенні Литвиненка директором НІДС 13 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський зобов'язав Литвиненко протягом двох місяців підготувати пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку інституту, який буде передбачати https://novynarnia.com/2019/08/14/nisd/ реорганізацію і скорочення штату .

Крім того, Литвиненка звинувачували у тому, що у 2014 році він кілька днів пробув у Донбасі, після чого отримав статус учасника бойових дій. У 2016 році він звільнився, щоб отримати зарплату і пенсію, а через два дні знову вийшов на роботу в УДО.
26.03.2024 21:20
яке свинство !
одиз в житті данілофф врізав правду матку і назвав речі своїми іменами (китайського посла), а тепер - знімають

не інакше як проїскі маоіської аблізяни абрахамії

26.03.2024 20:55
Шо воно міняє шило на мило. Впускай
французів, і не питай дозволу у путіна
26.03.2024 23:09
на єдний кіздафон виділили 570 млн. гр. скільки це ?

ду-май-те, рахуйте !!!!
Бетон товарный П3В30 (М-400)
2 880 ₴/куб.м
570 000 000 : 3 000 = 190 000 кубів бетону
на один бункер Тобрук потрібно було 11 кубів, тобто, на киздафон
кинули 19 000 бетонних бункерів, а не на фронт !!!!!!!

ще раз: девьятнадцать тисяч бетонних бункерів, ось таких
https://fbi.cults3d.com/uploaders/13098373/illustration-file/57c3cd75-9b60-47a3-b9f0-************/tobrouk-vue-de-coupe.jpg
26.03.2024 21:19
Коли блазень переїзджає в палац , він не стає королем. Просто палац стає цирком . Турецьке прислів'я
26.03.2024 19:39
Тоді Туреччина - країна цирку.
26.03.2024 21:52
Шо, наконец то по профессии?
26.03.2024 19:40
наглядачем ветеринаром Стефанчука?
26.03.2024 20:08
Ходят слухи, что ветеринара послом назначат в Норвегию...
26.03.2024 19:42
В Англію.
26.03.2024 20:16
На примусове лікування від алкогольної залежності.
26.03.2024 22:48
Гончаренко каже, що поїде послом до https://t.me/oleksiihoncharenko/40769 Норвегії
26.03.2024 19:42
Знову ліжка у борделі місцями міняють..

От що буває, коли підстаркувата дитина країною керує..
26.03.2024 19:43
Замість Данилова новим секретарем РНБО зе призначив Олександра Литвиненка. За інформацією з відкритих джерел він у 1989-1994 роках був слухачем Вищої школи КДБ СРСР ім. Дзержинського (нова назва - Академія ФСБ РФ). У 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії в Москві. Головком ЗСУ Сирський теж московський військовий вуз закінчив, там же на московії мешкають його батьки та інші найближчі родичі. Був у нас один генерал, який не мав ніяких зав'язків з окупантами, ні родичів, не вчився на московських болотах, але такі генерали як Залужний зелених чомусь не влаштовують. Обов'язково щоб хоч якийсь був зв'язок в мордором, інші мабуть не викликають довіри у чинної влади.
26.03.2024 19:55
Копіює яника, дурбецал зелений! Що з людиною (біологічною) наркота робить!!
26.03.2024 22:09
... та не пристаркувата.... Дурноголова...
26.03.2024 22:36
Одне іншому незаважає..
26.03.2024 23:10
********? Ну прям заинтриговал, нах...
26.03.2024 19:43
Невже Айболітом?
26.03.2024 19:43
особистий ветеринар пса Патрона
26.03.2024 19:47
Та Господь з Вами..пожалійте песика!
26.03.2024 19:49
😂
26.03.2024 21:10
Головним ветеринаром по штучному заплідненню свиноматок.
26.03.2024 19:48
Так це ж за його фахом та освітою.
26.03.2024 19:48
Шоб тобі повилазило, блазень неголений. А свинячого лікаря треба було зовсім не допускати до держслужби.
26.03.2024 19:47
А кого там можна?
26.03.2024 19:48
Отож і воно шо нікого.
26.03.2024 19:50
Ін-на-х-у із-ху!
26.03.2024 19:52
Послом. До Рєзнікова...
26.03.2024 19:55
Його брехні і так ніхто не вірив. Ця влада завдала найбільше шкоди українському народу
26.03.2024 20:01
Так, країною мають керувати луганські і донецькі з кримськими лієвими, які на довгий час проSRали свої регіони.
26.03.2024 20:02
ну дуууже цінний кадр
26.03.2024 20:03
То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля... (С)
(вибачте за трофейну мову)
26.03.2024 20:04
Когда полномочия президента заканчиваются
Президент обычно не занимается подобным
Президент награждает !!!
И только не пишите мне про законы
Ну нет закона про президента на случай войны
Мы просто все делаем вид
Что ситуация неразрешима
Из любой ситуации, кроме смерти - всегда есть выход
А если выход не нашли
Значит - или плохо искали
Или не хотели искать
Третьего не дано
26.03.2024 20:07
Весела реприза в шапіто: "Клован і ветеринар".
26.03.2024 20:13
https://republic.com.ua https://republic.com.ua

Що відомо про нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка
26.03.2024 21:24
Криси побігли з корабля....
26.03.2024 20:26
Данилов, в роботі рнбоу не розібрався, за час свого «моцного сидіння» перед синім оком ЗМІ у креслах…, точна копія, ригоАНАЛЬНОЇ, безтолкової богатирьової!….
Проте райка-гінеколог, у «дивний спосіб» на посаді, собі держдачу злампічили, «переоформила» і добудувала за якісь там копійки… Ющенко, аби кого на рнбоу не призначив, Ахмєтов, може підтвердити…
26.03.2024 20:32
А можна буде його потім, Данілов, дістати для суду з-за кордону? Чи це вони вирішили таким чином тікати та легалізуватись в демократичних країнах?
26.03.2024 20:33
в жопу быку
26.03.2024 20:37
Тепер цей Луганський риг буде паплюжити Україну на міжнародному рівні???
26.03.2024 20:45
26.03.2024 20:53
Боневтік вирішив його "покарати"...
Явно що тепер нікуди вони після 20 травня не збираються...щось задумали...
26.03.2024 21:26
"послом в Норвегію" - не повірете сьогодні зранку на базарі бабки шепнули..
26.03.2024 20:54
Поїде на пенсію в Норвегію послом почесно всіх відправляють послами а потім ми дивуємось такому провалу зовнішної політики
Кулеба той тільки сраку лиже найвеличнийшому йому кадрова політика до сраки неуч дуб сказали поставив
26.03.2024 20:55
Буде в Норвегії розповідати казки про розум і чесність Організма?
26.03.2024 20:58
Він же сам просив послом в країну Бені люкс.
26.03.2024 21:08
Десь ми таке вже чули...😁
"Послом"...чи не в Уругвай...?!
Там тепло...😁
26.03.2024 21:24
26.03.2024 21:26
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxcOQXE-6R_EwAhHrTYz0GQRwfPSoQTRR0 1 час назад

Путч. Русский - нах*й: Маємо потужного секретаря РНБО, котрий на початку вторгнення потужно втік з Києва та потужно поробив ноги 3500 одиницям зброї та 12 млн доларам… Прямо зі старту Олександр Литвиненко заслуговує на орден Герой рассєї.

26.03.2024 21:31
Поверніть худобі ветеринара! Хоча, за що їй бідній така кара?
26.03.2024 21:36
26.03.2024 21:44
Ти що бубон знову перекосячив,ти відспівуваного зрадника ставиш керівником РНБО???
26.03.2024 22:00
Чорні труселя був занадто радикальний, некрасіво обзивав китайських партньорів, отож поїде в Норвегію.
26.03.2024 23:07
Коментувати і давати оцінку діям нашої "влади" можуть тільки лікарі.
27.03.2024 08:06
Оце так кадрова політика у зеленої команди… а давайте на всі владні пости розставимо випускників мацковських вишів фсб і тоді буде повний порядок. До речі, а рух «перезагрузка влади» торкнеться ОПи чи там неприкасаємі???
27.03.2024 09:06
20 мая пиризагрусска. Хто та паедит на бычачий холм или путит шить на каштани. 🤣🤣🤣
27.03.2024 09:35
 
 