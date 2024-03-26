Данілов переводиться на інший напрямок, про нове призначення буде повідомлено пізніше, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський повідомив, що ексочільника РНБО Олексія Данілова буде призначено на інший напрямок роботи. Однак деталі нового призначення будуть оголошені пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни.

Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок - про це пізніше.

Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід.

Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжене", - сказав Зеленський.

