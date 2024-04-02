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Прикордонники знищили ворожу переправу через річку Жеребець на Луганщині. ВIДЕО

3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса знищив ворожу переправу на Луганському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Влучне потрапляння фугасним снарядом з важкого ударного дрона "Вампір". Як наслідок знищена переправа та логістичні можливості окупантів. Відмінна робота підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден "Рубаки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Прикордонники знищили позиції ворога та поранили п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216) Луганська область (4877)


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Стосовно "знищили" це така військова гіпербола.
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02.04.2024 10:13 Відповісти
І тут Вампір )) , ото москалів рве від цього слова ))
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02.04.2024 10:15 Відповісти
 
 