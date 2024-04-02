Прикордонники знищили ворожу переправу через річку Жеребець на Луганщині. ВIДЕО
3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса знищив ворожу переправу на Луганському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Влучне потрапляння фугасним снарядом з важкого ударного дрона "Вампір". Як наслідок знищена переправа та логістичні можливості окупантів. Відмінна робота підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден "Рубаки", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар02.04.2024 10:13 Відповісти Мені подобається 4
Qq Qqq #455433
показати весь коментар02.04.2024 10:15 Відповісти Мені подобається 0
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