Прикордонники знищили ворожу переправу через річку Жеребець на Луганщині. ВIДЕО

3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса знищив ворожу переправу на Луганському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Влучне потрапляння фугасним снарядом з важкого ударного дрона "Вампір". Як наслідок знищена переправа та логістичні можливості окупантів. Відмінна робота підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден "Рубаки", - йдеться у повідомленні.

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