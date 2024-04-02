У Білорусі КДБ затримав "українських агентів" та похвалився особливою жорстокістю під час їх побиття. ВIДЕО

У Білорусі показали фільм, де КДБ проводить зачистку на півдні країни та затримує "агентів СБУ України та диверсантів".

Про це повідомило незалежне білоруське видання Zerkalo, інформує Цензор.НЕТ.

Людина із зав’язаними руками лежить на землі, але її продовжують бити ногами по голові.

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"Ось так жорстко, не церемонячись, у таких умовах наші спецслужби, спираючись на закон, керуються поточною бойовою обстановкою", – йдеться в сюжеті.

У документальному фільмі заявили, що "оскільки ці особи нелегально перетнули кордон, збирали вибухівку, робили схованки на території Білорусі та були агентами українських спецслужб", вони не заслуговують на "жодну жалість".

У сюжеті також показали Дмитра Капузу, якого затримали білоруські силовики. Чоловік закривавлений, свої дії білоруси пояснили тим, що Дмитро "чинив активний опір, намагався сховатися та створював загрозу для життя співробітників КДБ".

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Автори фільму заявили, що "за завданням СБУ" той переправляв з України мішки з вибухівкою і ховав у схованках, за що отримував готівку в "американській валюті".

Водночас Капуза назвав суму в 150 євро, яку йому нібито обіцяли за одну із закладок. Крім того, за звинуваченням у тероризмі КДБ затримав його дружину Ольгу, яка нібито фотографувала закладки чоловіка та разом із геолокацією відправляла в Україну.

Нагадаємо, раніше КДБ Білорусі затримало і помістило у психлікарню 15-річного брата адміна Telegram-каналу, який відстежує переміщення військ РФ. Спецслужби Литви заявляють про безпрецедентний рівень активності КДБ Білорусі.

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