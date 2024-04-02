У Білорусі КДБ затримав "українських агентів" та похвалився особливою жорстокістю під час їх побиття. ВIДЕО
У Білорусі показали фільм, де КДБ проводить зачистку на півдні країни та затримує "агентів СБУ України та диверсантів".
Про це повідомило незалежне білоруське видання Zerkalo, інформує Цензор.НЕТ.
Людина із зав’язаними руками лежить на землі, але її продовжують бити ногами по голові.
"Ось так жорстко, не церемонячись, у таких умовах наші спецслужби, спираючись на закон, керуються поточною бойовою обстановкою", – йдеться в сюжеті.
У документальному фільмі заявили, що "оскільки ці особи нелегально перетнули кордон, збирали вибухівку, робили схованки на території Білорусі та були агентами українських спецслужб", вони не заслуговують на "жодну жалість".
У сюжеті також показали Дмитра Капузу, якого затримали білоруські силовики. Чоловік закривавлений, свої дії білоруси пояснили тим, що Дмитро "чинив активний опір, намагався сховатися та створював загрозу для життя співробітників КДБ".
Автори фільму заявили, що "за завданням СБУ" той переправляв з України мішки з вибухівкою і ховав у схованках, за що отримував готівку в "американській валюті".
Водночас Капуза назвав суму в 150 євро, яку йому нібито обіцяли за одну із закладок. Крім того, за звинуваченням у тероризмі КДБ затримав його дружину Ольгу, яка нібито фотографувала закладки чоловіка та разом із геолокацією відправляла в Україну.
Нагадаємо, раніше КДБ Білорусі затримало і помістило у психлікарню 15-річного брата адміна Telegram-каналу, який відстежує переміщення військ РФ. Спецслужби Литви заявляють про безпрецедентний рівень активності КДБ Білорусі.
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Белорусы - это "русские со знаком качества", это сказал однажды Лука и он это не просто так сказал, он свою паству знает.
Не верьте никогда этой сволочи, они всегда сдадут.
Обидно, что украинцы их всегда считали друзьями. Они в ответ украинцев никогда друзьями не считали.
Ну хоть после февраля 2022 это начало о украинцев доходить, раньше меня не слушали...
- щас буде, за мапою побіг
И это при том, что напали на Украину, а не на Беларусь и реальная угроза существованию Украины, а не Беларуси. При этом у нас с московскими агентами панькаются, будто они люди.
Падло воно було і є падлом...
І якщо хто сумнівається то дуже велика ймовірність нападу з їх сторони!
А потом будут ныть "А што я мог зрабыць? У мяне ж прыказ быў!"
Не питайте иллюзий насчт этого биомусора
Ні одного бульбаша не було. Служба в/ч 7412 м. Фрунзе (нині Бішкек).
Неуставняка не було. Спортом та стрільбами трахали та...
Звідти я поступив у військове училище, потім академія контори.
Запоминаем каждое зверство, документируем. Потом пригодится, когда эти паскуды будут переобуваться и показывать друг на друга пальцами.
https://kovel.media/u-bilorusi-zatrymaly-dvoh-meshkancziv-kovelskogo-rajonu-tam-kazhut-shho-vony-dyversanty/
Это и голос в оон, и махинации подсанкционные, и куча грязной работы чужими руками
Нехай частіше дубасять наших контрабандистів, щоб знали курви, що торгівля з ворогом це погано... для здоров'я.