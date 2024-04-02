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У Білорусі КДБ затримав "українських агентів" та похвалився особливою жорстокістю під час їх побиття. ВIДЕО

У Білорусі показали фільм, де КДБ проводить зачистку на півдні країни та затримує "агентів СБУ України та диверсантів".

Про це повідомило незалежне білоруське видання Zerkalo, інформує Цензор.НЕТ.

Людина із зав’язаними руками лежить на землі, але її продовжують бити ногами по голові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі КДБ здійснює тиск на українців: викликає на допити та проводить обшуки, - Центр нацспротиву

"Ось так жорстко, не церемонячись, у таких умовах наші спецслужби, спираючись на закон, керуються поточною бойовою обстановкою", – йдеться в сюжеті.

У документальному фільмі заявили, що "оскільки ці особи нелегально перетнули кордон, збирали вибухівку, робили схованки на території Білорусі та були агентами українських спецслужб", вони не заслуговують на "жодну жалість".

У сюжеті також показали Дмитра Капузу, якого затримали білоруські силовики. Чоловік закривавлений, свої дії білоруси пояснили тим, що Дмитро "чинив активний опір, намагався сховатися та створював загрозу для життя співробітників КДБ".

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Автори фільму заявили, що "за завданням СБУ" той переправляв з України мішки з вибухівкою і ховав у схованках, за що отримував готівку в "американській валюті".

Водночас Капуза назвав суму в 150 євро, яку йому нібито обіцяли за одну із закладок. Крім того, за звинуваченням у тероризмі КДБ затримав його дружину Ольгу, яка нібито фотографувала закладки чоловіка та разом із геолокацією відправляла в Україну.

Нагадаємо, раніше КДБ Білорусі затримало і помістило у психлікарню 15-річного брата адміна Telegram-каналу, який відстежує переміщення військ РФ. Спецслужби Литви заявляють про безпрецедентний рівень активності КДБ Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КДБ Білорусі заявляє, що нібито 300 "бойовиків" підготували в Україні для вторгнення на білоруську територію

Білорусь (7929) затримання (4339) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+21
Нечисть кацапська
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02.04.2024 11:48
+16
А у нас, когда СБУ фотографируется с московской агентурой, у тех часто даже руки не связаны.
И это при том, что напали на Украину, а не на Беларусь и реальная угроза существованию Украины, а не Беларуси. При этом у нас с московскими агентами панькаются, будто они люди.
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02.04.2024 11:49
+13
Білоруси ще за совка у більшості служили у внутрішніх військах і вирізнялися особливою жорстокістю...
Падло воно було і є падлом...
І якщо хто сумнівається то дуже велика ймовірність нападу з їх сторони!
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02.04.2024 12:01
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Нечисть кацапська
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02.04.2024 11:48 Відповісти
Василю! Заспокойся! То скоріш всього - прості "контрабасовці" Контрабанду тягають через кордон!
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02.04.2024 11:53 Відповісти
Картоху сверхээлитную из секретного совхоза.
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02.04.2024 12:33 Відповісти
Я про тих кагебістів,воно ж не бульбаші,це еталонні кацапи!А ці,контрабаси,чи хто,це вже інша справа
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02.04.2024 12:45 Відповісти
Как бывший белорус, скажу, что белорусы так стараются быть настоящими русскими, что кацапы и рядом не стояли.

Белорусы - это "русские со знаком качества", это сказал однажды Лука и он это не просто так сказал, он свою паству знает.

Не верьте никогда этой сволочи, они всегда сдадут.
Обидно, что украинцы их всегда считали друзьями. Они в ответ украинцев никогда друзьями не считали.

Ну хоть после февраля 2022 это начало о украинцев доходить, раньше меня не слушали...
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02.04.2024 15:03 Відповісти
- а де САМ?
- щас буде, за мапою побіг
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02.04.2024 11:49 Відповісти
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02.04.2024 11:55 Відповісти
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02.04.2024 12:05 Відповісти
А у нас, когда СБУ фотографируется с московской агентурой, у тех часто даже руки не связаны.
И это при том, что напали на Украину, а не на Беларусь и реальная угроза существованию Украины, а не Беларуси. При этом у нас с московскими агентами панькаются, будто они люди.
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02.04.2024 11:49 Відповісти
*********** фашисти, такі самі як і тварі з фсби
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02.04.2024 11:52 Відповісти
гестапо відпочиває

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02.04.2024 11:56 Відповісти
Білоруси ще за совка у більшості служили у внутрішніх військах і вирізнялися особливою жорстокістю...
Падло воно було і є падлом...
І якщо хто сумнівається то дуже велика ймовірність нападу з їх сторони!
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02.04.2024 12:01 Відповісти
Куя вони відсмокчуть, спадкові поліцаї, тільки на беззбройних можуть кидатись
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02.04.2024 12:31 Відповісти
Це неправда.За совітів у конвойних,чонівських та тому подібних військах служили в основному монголоїдні народності - тувінці,евенки,ханти,мансійці і навіть чукчі...Саме такі схильні буквально сприймати наказ і не думати ні про що інше - логіку,людяність,релігію,переконання і т.д.Білоруси ж нація м"яка,спокійна,неконфліктна,практично нездатна йти на загострення...мабуть вони такі єдині зі слов"ян.От вони хороводи водили з прапорцями замість того щоб елементарно пристрелити бацьку...так що в них вся біда ще попереду...
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02.04.2024 13:00 Відповісти
Білораші г@ндони натуральні.Покруч поляка з рашистом.Служив з ними,проходили.
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02.04.2024 13:25 Відповісти
Нация мягкая и неконфликтная - это в в смысле постоять за себя. Ну и нападать на других сами тоже не склонны. Но если получать приказ - будут исполнять по полной программе, включая любые пытки и издевательства.

А потом будут ныть "А што я мог зрабыць? У мяне ж прыказ быў!"

Не питайте иллюзий насчт этого биомусора
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02.04.2024 15:07 Відповісти
бульбаші підлі та ниці. Всі, кого знаю, мали гнилу натуру та збочення. Дуже подібні до ляхів, з якими зараз багато знаюся. Пшеки ше скупі та жадні на додачу
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02.04.2024 15:36 Відповісти
Ну я особисто проходив службу о ВВ МВС СРСР. І шо?
Ні одного бульбаша не було. Служба в/ч 7412 м. Фрунзе (нині Бішкек).
Неуставняка не було. Спортом та стрільбами трахали та...
Звідти я поступив у військове училище, потім академія контори.
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02.04.2024 13:47 Відповісти
бульбаші так далеко не служили, воно по санкт-лєнінбургам та єрзаням
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02.04.2024 15:38 Відповісти
білоруси "харошіє рускіє"
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02.04.2024 12:01 Відповісти
Именно. "Русские со знаком качества" - так они себя сами называют и даже Лука это публично говорил
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02.04.2024 15:09 Відповісти
Смелеют на фоне внутренних и внешних проблем в Украине.
Запоминаем каждое зверство, документируем. Потом пригодится, когда эти паскуды будут переобуваться и показывать друг на друга пальцами.
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02.04.2024 12:02 Відповісти
А плємяш одного з головних підвальних чекістів в Україні живе припєваючи і шастає біля самого Хрипуна.
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02.04.2024 12:03 Відповісти
Чогось не вірю. Просто не розумію яким чином зараз можна перетнути кордон з Білоруссю нелегально. Він же мілітаризований абсолютно. Та ще й на Жигулях. До війни спокійно можна було таке робити.
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02.04.2024 12:04 Відповісти
https://www.sb.by/articles/v-komitete-gosbezopasnosti-raskryli-podrobnosti-zaderzhaniya-diversantov-sbu-v-belarusi.html

https://kovel.media/u-bilorusi-zatrymaly-dvoh-meshkancziv-kovelskogo-rajonu-tam-kazhut-shho-vony-dyversanty/
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02.04.2024 12:54 Відповісти
А в Житомирі на одной из центральных площадей как продавали белорусские конфетки, так и продають дальше, только слегка позбавили асортимент украинскими и названих магазина поменяли после начала войны...
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02.04.2024 12:07 Відповісти
Ого, керуючись законом б'ють по голові звязану людину. Файні ж там закони. Хоча що дивуватися-це ж білокацапія зі своїм *уйлом при владі.
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02.04.2024 12:14 Відповісти
Білорусам і кацапам вірити не можна , бо це брехливі покидьки і бидло 🙁
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02.04.2024 12:16 Відповісти
рашка та їх народонасєлєніє- це ворог. а білоруси,ще й підлий ворог. це як собачка ,яка біля ноги ластиться,а потім за кусок ковбаси, буде служити іншому господареві.
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02.04.2024 13:36 Відповісти
Лука для Васільїча заказуху склепав.
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02.04.2024 12:17 Відповісти
Ответка должна быть симметрична. Наловить подмосковитов и тоже жестко задержать. Желательно каких-нибудь жирноватых, приближенных к корыту. Пусть знают, что в эту игру можно и нужно играть вдвоем.
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02.04.2024 12:22 Відповісти
Краще розфігачіть їх нпз та нафтобази.
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02.04.2024 12:31 Відповісти
А під@ри не думають, що коли вони кудась пропадуть, то з ними так само будуть поводитись.... Око за око.....
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02.04.2024 12:25 Відповісти
спектакль для опущенных бульбашей
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02.04.2024 12:27 Відповісти
совсем скоро бульбашей рашка просто аннексирует и сделает даже не республикой в составе рф а областью!
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02.04.2024 12:44 Відповісти
А в чому різниця?Формальна незалежність,чи пряма окупація?Різниця в назві???
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02.04.2024 12:47 Відповісти
ну формально они пока независимая страна.а фактически да,они часть рашки.и своего языка у них нет.
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02.04.2024 12:55 Відповісти
в білорусів є язик.....в задниці у пуціна
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02.04.2024 13:30 Відповісти
Рашке выгоднее иметь полностью подконтрольную колонию под видом независимого государства. Иначе давно бы уже аннексировали.

Это и голос в оон, и махинации подсанкционные, и куча грязной работы чужими руками
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02.04.2024 15:11 Відповісти
Товариство! Це поки, що єдиний випадок, коли хочеться подякувати бульбашам.
Нехай частіше дубасять наших контрабандистів, щоб знали курви, що торгівля з ворогом це погано... для здоров'я.
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02.04.2024 13:30 Відповісти
в Білорусії досі існує смертна кара..Бульбофюрер неодноразово цим користався...так що невідомо чим все закінчиться
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02.04.2024 13:39 Відповісти
Слушна думка поцікавитися СБУ джерелом походження білоруського краму в великій кількості українських магазинів в час війни.
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02.04.2024 13:50 Відповісти
Білоруські друзі Зеленої команди
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02.04.2024 17:13 Відповісти
 
 