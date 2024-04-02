Розсекречена справа диверсії на артскладах у Сватовому. Українцям покажуть документальний фільм. ВIДЕО

В телеефірі покажуть документальний фільм про диверсію на артскладах у Сватовому, що сталась 29 жовтня 2015 року. Стрічка побудована на базі розсекречених матеріалів розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Документальну стрічку покажуть 4 квітня о 18:30 на телеканалі "Ми Україна плюс" та в ефірі Телемарафону 6 квітня о 22:00 на телеканалі "Ми – Україна".

Нагадаємо, вибухи на артскладах у Сватовому розслідували з 2015 до 2021 року. Причиною вибухів слідство назвало дії невідомих диверсантів. Судили двох українських командирів реактивних артилерійських батарей. Їм закидають недбале ставлення до військової служби, яке призвело до загибелі трьох людей та заподіяння шкоди на суму понад 15 млн гривень.

У вересні 2023 року стало відомо, що СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів "елітного" спецназу РФ, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та країнах ЄС. Спецпризначенці підзвітні начальнику генштабу Росії, але в окремих випадках підпорядковуються безпосередньо Володимиру Путіну.

За даними українського слідства, у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове Луганської області.

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