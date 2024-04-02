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Новини Відео Вибух у Сватовому
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Розсекречена справа диверсії на артскладах у Сватовому. Українцям покажуть документальний фільм. ВIДЕО

В телеефірі покажуть документальний фільм про диверсію на артскладах у Сватовому, що сталась 29 жовтня 2015 року. Стрічка побудована на базі розсекречених матеріалів розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Документальну стрічку покажуть 4 квітня о 18:30 на телеканалі "Ми Україна плюс" та в ефірі Телемарафону 6 квітня о 22:00 на телеканалі "Ми – Україна".

Нагадаємо, вибухи на артскладах у Сватовому розслідували з 2015 до 2021 року. Причиною вибухів слідство назвало дії невідомих диверсантів. Судили двох українських командирів реактивних артилерійських батарей. Їм закидають недбале ставлення до військової служби, яке призвело до загибелі трьох людей та заподіяння шкоди на суму понад 15 млн гривень.

У вересні 2023 року стало відомо, що СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів "елітного" спецназу РФ, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та країнах ЄС. Спецпризначенці підзвітні начальнику генштабу Росії, але в окремих випадках підпорядковуються безпосередньо Володимиру Путіну.

За даними українського слідства, у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове Луганської області.

Читайте: Справу про вибух на складах боєприпасів у Сватовому передано до суду, - ДБР

Автор: 

вибух (4449) Сватове (59) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+31
готувались суки прокляті. До цієї війни лапті готувалися 30 років. А ми 30 років соплі жували та зброю віддавала їм. Бо "нам немає з ким воювати." тюля тимошенко (-с).
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02.04.2024 14:38
+24
...та й про Червінського ніде-нічо нема, а людина сидить ні за що, бо просто сказав про дермака і його Найвеличнівшиву правду
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02.04.2024 14:54
+19
Як уже заї... цей цілодобовий шашличний цирк. Краще покажіть фільм як весь південь України кацапи за 1 день захопили і про : "я не попередив про вторгнення, бо втрачав би по 7 мільярдів".
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02.04.2024 15:07
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готувались суки прокляті. До цієї війни лапті готувалися 30 років. А ми 30 років соплі жували та зброю віддавала їм. Бо "нам немає з ким воювати." тюля тимошенко (-с).
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02.04.2024 14:38 Відповісти
У 2015му прям "Зелена шобла"?
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02.04.2024 14:51 Відповісти
Ракетні програми оборонпрому таки прощолкала.
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02.04.2024 14:56 Відповісти
Так, але це інше. Тут мова за підірваний склад у 2015 році.
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02.04.2024 23:29 Відповісти
не заважай довбню лайно плескати....
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02.04.2024 15:00 Відповісти
Погоджуюся, але не погоджуюся що ми 30 років віддавали зброю кацапам, бо з 2014 і до 2019 року ми відродили свою армію, модернізували озброєння, почали випуск нових ракетних комплексів, САУ, катерів, снарядів, мін, дронів та іншого. Але кіно про Голобородьку і виборці, що його надивилися, у 2019 році частково знищили те, що робилося до 2019 року.
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02.04.2024 15:34 Відповісти
...Порох і Клічко - винуваті, окрім кацапів?
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02.04.2024 14:39 Відповісти
А прочитати статтю - занадто важко? Там нічого про порошенка немає. Тільки прос кацапів і відповідальних українських офіцерів.
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02.04.2024 14:48 Відповісти
В статті немає. А чи обійдуться без цього в фільмі - побачимо.
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02.04.2024 14:50 Відповісти
Не обійдуться, бо барани не читають а дивляться тєлік. Якраз перед продовженням терміну, тепер вже нелегітимного, зелі
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02.04.2024 14:59 Відповісти
як побачиш - пиши, а поки тримай себе в руках
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02.04.2024 15:07 Відповісти
...та й про Червінського ніде-нічо нема, а людина сидить ні за що, бо просто сказав про дермака і його Найвеличнівшиву правду
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02.04.2024 14:54 Відповісти
..усе значно простіше - я досить старий і мені вже нічого, особисто для себе, не треба, щоб від когось залежати і щоб вірити у казочки від ДБРів і позитивних коментаторів-захисників від влади зебілів, які за п'ять років прострали усе в Україні (зате непагано прибарахлилися)...
- "а надо шото рєшать", бо незабаром "принцеса" перетвориться на "прибиральницю-гардеробницю у цирку", мОдня зелена карета перетвориться на тИкву (гарбуза), а кучєр - на щура, з лакеями, мишами-мародерами....
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02.04.2024 15:12 Відповісти
Про вибухи на складах написали і зняли кіно-через 10 років.Почекай "трохи" і побачиш кіно про Червінського.Всім зрозуміло,що підозру об*явили заочно,а суд буде ще десь чрез років так надцять.Як тільки закінчать зі збиттям Боінга над Україною...
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02.04.2024 20:20 Відповісти
Зебілів у 2019-му об'є**ли тепер можна і правду сказати
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02.04.2024 14:55 Відповісти
Так, але до кінця правду не скажуть, бо розслідувало ДБР від цієжї влади і є великі сумніви, що вони скажуть правду.
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02.04.2024 15:37 Відповісти
винні усі політики, хто не закликав вступати Україну в НАТО і не робив для цього жодних кроків.
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02.04.2024 14:49 Відповісти
ось перша запекло вякала проти НАТО

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02.04.2024 15:11 Відповісти
Мощно.... І по пердаку обідраній кремлівській лисиці.
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02.04.2024 15:41 Відповісти
І мудрий нарІд який їх обирав!
Кого обирали - такий курс прокладали. Зігзугом!
То до ЄС(Ющенко) то до жопи раши (Яник). Знов до ЄС/НАТО(Порошенко),то знов пірасєйську сраку(Зє).
Починати треба з себе!
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02.04.2024 15:53 Відповісти
так отож..
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02.04.2024 17:00 Відповісти
Також ті, які не забезпечили охорону та розосередження амуніції після перших знищених складів
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03.04.2024 16:18 Відповісти
та це вже відповідальність військових, а не політиків..
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03.04.2024 18:28 Відповісти
Військові завжди є виконавцями але ніколи суб'єктами прийняття рішень. Це компетенція РНБО очолюваного шайкою прокремлівських олігархів
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04.04.2024 12:18 Відповісти
😂
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02.04.2024 15:19 Відповісти
Яка мета цього фільму?
- показати, що "У масквы длінныє рукі"?
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02.04.2024 14:50 Відповісти
так, розкрити довбням очі, які вважають що склади взривались самі по собі...а кацапи це браття. Як на мене не погана мета
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02.04.2024 15:08 Відповісти
ДБР к *б**і м**ь !
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02.04.2024 14:51 Відповісти
Підпалював Порошенко. Полторак стояв на шухері.
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02.04.2024 14:53 Відповісти
А Червінський домовлявся. А Клічко всіх підвіз. На велосипеді.
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02.04.2024 15:07 Відповісти
Як уже заї... цей цілодобовий шашличний цирк. Краще покажіть фільм як весь південь України кацапи за 1 день захопили і про : "я не попередив про вторгнення, бо втрачав би по 7 мільярдів".
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02.04.2024 15:07 Відповісти
цікаво і про інші склади дізнатись

https://www.radiosvoboda.org/a/29534591.html

бо багато хто в рожевих окулярах що проблеми тільки від Зе лайна, а все що до нього було якось так..сили природи...рука Господа...
За всіма диверсіями кацапів стоїть де чиясь корупція, де пройоб, де саботаж.
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02.04.2024 15:12 Відповісти
Да. Причем наиболее сильные и с большим количеством жертв были 2003 и 2008. Только журнашлюхи у нас об этом "скромно" умалчивали.
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02.04.2024 15:28 Відповісти
ну я б все ж на "журнашлюшок" не валив, по перше влада сприяла замовчуванню, по друге, були і не продажні
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02.04.2024 15:39 Відповісти
Но эта информация была очень давно в открытом доступе. Я когда-то разыскал все за 5 минут поисков. Как же профи журналистики этого не нашли? Только вот у нас в 2017 году все вдруг резко "забыли" о взрывах до 2014 года. Как и потом "не замечали" взрывов с осени 2019 года.
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02.04.2024 15:44 Відповісти
Стоп-кадр, як головна ілюстрація до статті, це вибух в Калинівці 27 вересня 2017 року. Приблизний час 08:15.
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03.04.2024 06:22 Відповісти
Мір,а ти про півострів вже кіно бачив?Це ж не Голлівуд,щоб штампувати фільм за фільмом.Все по якійсь умовній черзі...Та і не один же склад з *********** зірвали-ну воно ніяк ні на зраду,ні на оманські договорняки,ну зовсім не схожі.Схоже більше-"Пани бьються,а на форумі і на диванах чуби трясуться"...
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02.04.2024 20:26 Відповісти
Лише там, де все сплановано кдб-фсб всі попередження від країн НАТО посилають за московським кораблем. У кремлі виправдовувались недостатньою деталізацією попередження про теракт, що виявилось брехнею. Зелені кремлівські манкурти вирішили відмовчатись, сподіваючись уникнути відповідальності за свої злочини, убивши якнайбільше українців на цій війні, здавши в результаті обезкровлену країну агресору.
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03.04.2024 16:39 Відповісти
бо легще сказати "Василько не там покурив", ніж працювати
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02.04.2024 15:37 Відповісти
Так всі зелені в один голос кажуть що то Порошенко особисто підірвав - як так? Невже брешуть?
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02.04.2024 15:12 Відповісти
Особисто не підривав, а от те, що не забезпечив належний захист після перших підривів, при умові, що він з сбу про це ні сном ні духом, це факт
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03.04.2024 16:45 Відповісти
Навіть кацапи не можуть забезпечити свої кораблі та нпз від дронів, то що казати про величезні склади які можуть почати детонувати від однієї іскри. Я з тою кількістю кацап'я і тупих продажних хохлів в Україні, ці дрони можна запускати з відстані пари кілометрів , і що вже ці склади не врятує.
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03.04.2024 18:04 Відповісти
Це 2015 рік - як ти захистиш кожен склад, якщо і на кожному складі є кроти, і у СБУ сидять росіяне? От як? Давай, ти ж розумний заднім умом - поясни схему забезпечення безпеки складу, якщо керівник складу має російський паспорт, і контролюючий його сбушник має російський паспорт? Отож... "Не забезпечив..."
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04.04.2024 19:04 Відповісти
Що тобі пояснювати, коли твій шеф уже все просрав? Хоча ти ще той комедіант). Ти себе запитав хто і для чого призначив цих кацапів на посади за правління твого шефа? Знаєш як зараз захищають від кацапів **********? Не тримають всі в одному місці
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04.04.2024 20:07 Відповісти
А давай пограємо в цю гру. Хто призначив, і кого. Конкретно: фамілії, посади? Ти ж бачу шариш - от і давай, розкладуй факти.
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11.04.2024 01:01 Відповісти
бадоев, зайчики, сердючка і алінапах будуть? все що знімає шобло - довіри НУЛЬ!
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02.04.2024 15:13 Відповісти
А як же Порошенко? Тут всі зебіли на лайно сходили, що Порошенко повзривав 4 чи 5 скоалів, а виходить кацапи? І як їм тепер жити після того, що брехали і обливали брудом людину? Чи "какая разница"?
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02.04.2024 15:25 Відповісти
"І як їм тепер жити?"
Весело. "Ржуть".
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02.04.2024 15:49 Відповісти
Як говорять модні " великі львівяни" - та то таке.
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02.04.2024 15:43 Відповісти
"Судили двох українських командирів реактивних артилерійських батарей. Їм закидають недбале ставлення до військової служби" Джерело: https://censor.net/ua/v3482026
Тобто, охороною складів з ************ у нас займаються командири батарей?
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02.04.2024 15:48 Відповісти
Ні, вони між складами поставили дві пускові Смерчей
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02.04.2024 17:35 Відповісти
Поставили за власною ініціативою? Чи хтось "вище" віддав такий наказ?
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02.04.2024 20:11 Відповісти
Яким там причинно-наслідковий зв'язок? Власний Смерч влучив по складах?
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03.04.2024 16:47 Відповісти
Як взривав не Порошенко?!!
То може Зеленський?!!!
😂😂😂😂
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02.04.2024 15:55 Відповісти
ві всьо врьоте, то Парашенко віноват!
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02.04.2024 16:38 Відповісти
А про склади західної допомоги для контрнаступу під Хмельницьком в 2023, покажуть?
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02.04.2024 17:34 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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02.04.2024 18:24 Відповісти
Мене цікавить інше як наші військові і спец служби дозволили це зробити, ще і не змогли попередити цей теракт чому так? Невже якість кацапських диверсантів була така висока ?
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03.04.2024 09:31 Відповісти
Мабуть тому, що займалися виключно рекетом бізнесу чи іншою ганьбою замість виконання своїх прямих функціональних обов'язків
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03.04.2024 16:54 Відповісти
дивують мене іноді люди. Вірять в диверсантів, які підривали склади БК з 2014-го по 2019-й, але відкидають будь які версії дій диверсантів у 2020-му, 2021-му і навіть 2022-му роках... Якась вибіркова "справедливість" в зрадофілітиків.
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03.04.2024 10:57 Відповісти
 
 