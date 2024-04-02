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Ворожа БМП з написом на борту "Надежда!" вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО

Російська БМП зі штурмовиками на облавку підірвалася на протитанковій міні під час спроби атакувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережі видно, що БМП на броні має напис "Надежда!".

"Надія вмирає. На цьому відео від окупантів російська БМП 10-го нижньогородського танкового полку катає окупантів мінним полем", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Шматки ворожої БМП-3 летять у повітрі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) БМП (409) міна (341)


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Топ коментарі
+26
Ох, якби Лідор нації, верещалка і єлдак не познімали міни на виході з Криму і підходах до Маріуполя, то хто його знає, де б зараз були кацапи. Скоріше всього так і були б в Криму. Ось що означає вибрати голобородька замість політичного діяча у 2019 році.
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02.04.2024 15:16
+16
Надєжда уміраєт послєдней))) но щось пішло не так ну як в кацапів все як не в людей.
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02.04.2024 15:12
+9
Абьєду ка я подорваную на мінє БМП, нічєво вєдь нє случіцца. (так умєрла надєжда)
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02.04.2024 15:19
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Надєжда уміраєт послєдней))) но щось пішло не так ну як в кацапів все як не в людей.
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02.04.2024 15:12 Відповісти
якби ж то.
цих іржавих "Надьож" у них ще на пару років
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02.04.2024 15:14 Відповісти
Могет это последняя бмп в полку была?
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02.04.2024 16:56 Відповісти
Ох, якби Лідор нації, верещалка і єлдак не познімали міни на виході з Криму і підходах до Маріуполя, то хто його знає, де б зараз були кацапи. Скоріше всього так і були б в Криму. Ось що означає вибрати голобородька замість політичного діяча у 2019 році.
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02.04.2024 15:16 Відповісти
Власне Безвугло вчора про це і заявило. 😊
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02.04.2024 15:28 Відповісти
Вєрєщалка до війни їздила до московії на івенти з 'брацьким народом', а її чоловік керував розстрілом Майдану- їй рашиську медаль треба і не одну
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02.04.2024 17:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MNy65TItXnU у "надєжди" сработал "компас зємной"
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02.04.2024 15:18 Відповісти
''Надєжда'' накрилася ''розкішницею''
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02.04.2024 15:18 Відповісти
Абьєду ка я подорваную на мінє БМП, нічєво вєдь нє случіцца. (так умєрла надєжда)
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02.04.2024 15:19 Відповісти
"Надєжда" не виправдала назву. Потрібно змінити на "Бєзнадьога".
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02.04.2024 15:27 Відповісти
"Надєжда. Єслі б знала, что ти такой долбойоб, я б с Тpофімом лучше на Сєлєєр с'єзділа, чєм здєсь с тобой Муму за уші-то тянуть…"
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02.04.2024 15:27 Відповісти
Поправочка к лирике - Надежда умирает когда ей пора 😁
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02.04.2024 15:36 Відповісти
Надежду вздрючили в ее грязную, руzzкую жопу. Всухую. 😁
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02.04.2024 15:40 Відповісти
Фсьо, залишилась безнадьога!
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02.04.2024 16:02 Відповісти
Смерть кацапським покидькам!!
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02.04.2024 16:14 Відповісти
Мовою оригіналу:
- Оптимист живет с надеждой на лучшее будущее, а пессимист - что хуже, чем настоящее, уже не будет.-
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02.04.2024 16:54 Відповісти
"Надежда" - мой компас земной и замысловатые сюжеты
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03.04.2024 06:27 Відповісти
 
 