Ворожа БМП з написом на борту "Надежда!" вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО

Російська БМП зі штурмовиками на облавку підірвалася на протитанковій міні під час спроби атакувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережі видно, що БМП на броні має напис "Надежда!".

"Надія вмирає. На цьому відео від окупантів російська БМП 10-го нижньогородського танкового полку катає окупантів мінним полем", - зазначає у коментарі автор публікації.

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