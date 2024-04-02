На українсько-румунському кордоні відкриють ще один пункт пропуску, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України ухвалить постанову, яка дозволить відкрити ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, сьогодні одним із ключових пріоритетів Кабінету Міністрів є наша економіка. Це включає розширення:

логістики;

експортного потенціалу;

програми підтримки бізнесу.

"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй", - заявив прем'єр-міністр.

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Також міністр додав, що в України є і інші плани на західному напрямку країни. Наприклад, в найближчий час планується створити ще 9 нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією, Польщею та іншими країнами і модернізувати 13 старих.

"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - відзначив Шмигаль.

Нагадаємо, прикордонники заявили про затримання ще двох груп чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно виїхати з України. Перша група намагалася перепливти Тису, щоб потрапити до Угорщини, а друга - мікроавтобусом дістатися Молдови.

На фермі у Румунії поблизу українського кордону виявили фрагменти безпілотника. За даними місцевих ЗМІ, це був російський дрон.

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