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На українсько-румунському кордоні відкриють ще один пункт пропуску, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України ухвалить постанову, яка дозволить відкрити ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, сьогодні одним із ключових пріоритетів Кабінету Міністрів є наша економіка. Це включає розширення:

  • логістики;
  • експортного потенціалу;
  • програми підтримки бізнесу.

"Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй", - заявив прем'єр-міністр.

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Також міністр додав, що в України є і інші плани на західному напрямку країни. Наприклад, в найближчий час планується створити ще 9 нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією, Польщею та іншими країнами і модернізувати 13 старих.

"Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу", - відзначив Шмигаль.

Нагадаємо, прикордонники заявили про затримання ще двох груп чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно виїхати з України. Перша група намагалася перепливти Тису, щоб потрапити до Угорщини, а друга - мікроавтобусом дістатися Молдови.

На фермі у Румунії поблизу українського кордону виявили фрагменти безпілотника. За даними місцевих ЗМІ, це був російський дрон.

Також читайте: ЗМІ показали фото з місця падіння безпілотника в Румунії. ФОТОрепортаж

кордон (4765) Кабмін (14085) Румунія (1160) Шмигаль Денис (4572)


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Нахабство поляків отримало результат. Ще хай трохи побикують і через Польщу взагалі транзит усі перекриють...
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02.04.2024 15:57 Відповісти
А для кого пункт пропуску?
Для чоловiкiв навіть запровадили зону прикордонного контролю, куди не потрапити.
А закордон тепер як у совку - вплавь або через гори
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02.04.2024 15:58 Відповісти
ух ти! невже на тисі?
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02.04.2024 15:59 Відповісти
міст доведеться будувати, хз чи потрібно...
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02.04.2024 16:32 Відповісти
По грошам буде що кришталевий.
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02.04.2024 17:38 Відповісти
Тепер поляки точно будуть кусати лікті .
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02.04.2024 17:29 Відповісти
Біла Кирниця, а не церква, вчіть географію
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02.04.2024 18:05 Відповісти
 
 