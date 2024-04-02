Розвідники й артилеристи знищили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Минулого тижня 28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" та навели на нього вогонь нашої артилерії. Ворожий ЗРК "Бук" знищено.
Відео знищення російського ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку розмістив телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України 2 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Бук" — самохідний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями, типу крилатих ракет, керованих бомб, літаків, гелікоптерів та БпЛА.
Він вражає цілі на малих та середніх висотах – від 30 метрів до 14-18 кілометрів. Працює навіть в умовах інтенсивної радіопротидії.
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Alessandro Moretti
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