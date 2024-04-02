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Розвідники й артилеристи знищили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Минулого тижня 28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" та навели на нього вогонь нашої артилерії. Ворожий ЗРК "Бук" знищено.

Відео знищення російського ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку розмістив телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України 2 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Бук" — самохідний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями, типу крилатих ракет, керованих бомб, літаків, гелікоптерів та БпЛА.

Він вражає цілі на малих та середніх висотах – від 30 метрів до 14-18 кілометрів. Працює навіть в умовах інтенсивної радіопротидії.

Також дивіться: Український робот-камікадзе підірвав міст окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) Запорізька область (3598) ЗРК (204) ГУР (498)


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The Book has been officially closed. Nighty-night!
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02.04.2024 19:02 Відповісти
Гарно як, під зав"язку заряджений і такий негаразд, мабуть на недопалок наїхав, падлюка.
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02.04.2024 19:06 Відповісти
Таки так, знищили
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02.04.2024 19:06 Відповісти
русня салютувала точному влучанню Хаймерса!
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02.04.2024 19:08 Відповісти
Значить знайшли таки ключ,щоб Бук не бачив БпЛА
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02.04.2024 19:32 Відповісти
Гарно! Тільки ліс жалко...
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02.04.2024 19:40 Відповісти
Кабина БУКа
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02.04.2024 20:38 Відповісти
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02.04.2024 21:23 Відповісти
 
 