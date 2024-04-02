На Закарпатті прикордонник врятував чоловіка, який намагався уночі переплисти Тису. ВIДЕО

На Закарпатті двоє чоловіків вночі намагались переплисти Тису та потрапити до Румунії, але почали тонути. Одного з них врятували прикордонники

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

Вночі, патрулюючи річкову ділянку українсько-румунського кордону, прикордонний наряд помітив невідомого чоловіка. Законні вимоги правоохоронців правопорушник проігнорував, натомість скочив у Тису, а вже за кілька хвилин став кликати на допомогу. Сильною течією молодика швидко відносило від берега. Щоб не втратити його з поля зору, прикордонники підняли квадрокоптер.

На допомогу плавцю поспішив курсант прикордонного вишу, який наразі проходить стажування у відділі "Ділове" Мукачівського загону. Майбутньому офіцеру вдалося врятувати життя молодого закарпатця. Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону він віддав 2500 доларів.

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Під час подальшого моніторингу річки з повітря, вже за кілька хвилин, у поле зору оператора БПЛА потрапила ще одна особа, яка перебувала у воді. На її пошуки та порятунок негайно висунулася група реагування. У воді перебував чоловік. З останніх сил, тримаючись за коріння дерева, він теж кликав на допомогу.

Прикордонники вжили заходів щоб дістати потерпілого, але той не зміг протистояти сильній течії та, розтиснувши руки, зник під водою. До місця пригоди прибули рятувальники ДСНС. Пошуки зниклого чоловіка досі тривають.