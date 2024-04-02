УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7758 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 271 31

На Закарпатті прикордонник врятував чоловіка, який намагався уночі переплисти Тису. ВIДЕО

На Закарпатті двоє чоловіків вночі намагались переплисти Тису та потрапити до Румунії, але почали тонути. Одного з них врятували прикордонники

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

Вночі, патрулюючи річкову ділянку українсько-румунського кордону, прикордонний наряд помітив невідомого чоловіка. Законні вимоги правоохоронців правопорушник проігнорував, натомість скочив у Тису, а вже за кілька хвилин став кликати на допомогу. Сильною течією молодика швидко відносило від берега. Щоб не втратити його з поля зору, прикордонники підняли квадрокоптер.

На допомогу плавцю поспішив курсант прикордонного вишу, який наразі проходить стажування у відділі "Ділове" Мукачівського загону. Майбутньому офіцеру вдалося врятувати життя молодого закарпатця. Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону він віддав 2500 доларів.

Дивіться також: На Одещині прикордонники врятували чоловіка, який намагався потрапити у Молдову та ледь не замерз у річці. ВIДЕО

Під час подальшого моніторингу річки з повітря, вже за кілька хвилин, у поле зору оператора БПЛА потрапила ще одна особа, яка перебувала у воді. На її пошуки та порятунок негайно висунулася група реагування. У воді перебував чоловік. З останніх сил, тримаючись за коріння дерева, він теж кликав на допомогу.

Прикордонники вжили заходів щоб дістати потерпілого, але той не зміг протистояти сильній течії та, розтиснувши руки, зник під водою. До місця пригоди прибули рятувальники ДСНС. Пошуки зниклого чоловіка досі тривають.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
інструктору з підводного плавання
показати весь коментар
02.04.2024 19:05
+10
Ці ментальні "совки" тішаться зі смерті громадян власної країни, пропонують не рятувати, добивати і т.п., а потім здивовано запитують: "а чого нас не поспішають брати в ЄС та НАТО"? Та тому, що частина населення звичайні дикуни, яким ближче "таможєнний саюз" та ОДКБ у яких теж більшості начхати на життя своїх громадян.
показати весь коментар
02.04.2024 20:02
+8
Все ж більше користі чим з войовничих домогосподарок нафронтниць.
показати весь коментар
02.04.2024 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зі слів врятованого чоловіка, за незаконний перетин кордону він віддав 2500 доларів.
Джерело:
показати весь коментар
02.04.2024 19:01 Відповісти
інструктору з підводного плавання
показати весь коментар
02.04.2024 19:05 Відповісти
Хоть би коняк службовцям з прикордонного загону виставив, головне щоб не однойменну "Тису"( хоч коняк на відміну від людей які тонуть у річці назву якої він несе доволі достойний, один з кращих доречі які я смакував, ремі, хени, і т.д не дотягують!)
показати весь коментар
02.04.2024 22:06 Відповісти
Румунський прикордонник?
показати весь коментар
02.04.2024 19:02 Відповісти
черговий харківський водолаз-ухилянт
показати весь коментар
02.04.2024 19:05 Відповісти
Не угадал. "найбільше у Закарпатській області - 262;
Волинська - 127;
Львівська - 106;
Рівненська - 102;
Дніпропетровська - 81;
Полтавська - 74;
Миколаївська - 57;
Івано-Франківська та Тернопільська - 52;
Житомирська та Харківська - по 51;
Вінницька - 41. "
показати весь коментар
02.04.2024 21:53 Відповісти
На ... цих куройо..ів рятувати?! Користі з них.... як з козла молока! Ще себе наражати на небезпеку!
показати весь коментар
02.04.2024 19:05 Відповісти
Все ж більше користі чим з войовничих домогосподарок нафронтниць.
показати весь коментар
02.04.2024 19:41 Відповісти
Ці ментальні "совки" тішаться зі смерті громадян власної країни, пропонують не рятувати, добивати і т.п., а потім здивовано запитують: "а чого нас не поспішають брати в ЄС та НАТО"? Та тому, що частина населення звичайні дикуни, яким ближче "таможєнний саюз" та ОДКБ у яких теж більшості начхати на життя своїх громадян.
показати весь коментар
02.04.2024 20:02 Відповісти
Мобілізувати їх треба, як і чоловіків. У нас же "рівноправ'я" за Конституцією.
показати весь коментар
02.04.2024 21:29 Відповісти
Явно ж виявляють бажання воювати...
показати весь коментар
02.04.2024 21:32 Відповісти
Рятувати треба всіх.Порадив би цим екстремалам-попробувати просто поплавати в одязі і взутті,без всякого екстриму.Спочатку перевіряйте свої можливості,а потім інвестуйте 2500.Гроші є повне право не вертати-до Тиси,не дивлячись на всі дротяні загородження він потрапив.Далі вже фізпідготовка...
показати весь коментар
02.04.2024 19:57 Відповісти
Це тепер так називається ?
показати весь коментар
02.04.2024 19:39 Відповісти
Може они сами его в реку скинули(предварительно забрав денюжки),а потом героически спасли...
показати весь коментар
02.04.2024 19:58 Відповісти
коллаборант?
показати весь коментар
02.04.2024 20:32 Відповісти
адмінпорушник
показати весь коментар
02.04.2024 21:29 Відповісти
А адмінпорушник не может быть коллаборантом? )
показати весь коментар
02.04.2024 22:16 Відповісти
Ні. Не може.
показати весь коментар
02.04.2024 23:44 Відповісти
надолго ли?
показати весь коментар
02.04.2024 20:44 Відповісти
Готові здохнути, тільки щоб країну не захищати. Політика Зельних "какая разніца" і цілодобова пропаганда з показом цькування громадян представниками ТЦК, з заламуванням рук, лицем в асфальт і побиттям. Виховування зе-патріотизму в 73%.
показати весь коментар
02.04.2024 20:47 Відповісти
Тест пройшов - у Військово - морських силах служити готовий
показати весь коментар
02.04.2024 20:50 Відповісти
Там дійсно, в районі Ділового кордон проходить по Тисі кілька дясятків кілометрів обабіч дороги. Але води в Тисі нині у три разі більше ніж влітку. А 2500 за те, що дові до огорожі мешканця Закарпаття, напевно що занадто.
показати весь коментар
02.04.2024 20:50 Відповісти
-" Пагранічнік нє стрєляй в мєня !.."
показати весь коментар
02.04.2024 21:04 Відповісти
Течія швидка. Треба мати велику позитивну плавучість, інакше десь затягне у вир і все. Та ще й переохолодження, і об каміння можна вдаритись. Але гідрокостюм + рафтингові жилет та шолом+ наколіннники, плюс парочка тренувань, щоб не боятись холодної води. І можна перепливати, просто бути готовим, що це займе не 1-2 хвилини, а може й хвилин 10, поки поступово доберешся. А від мавіка з теплаком бажано нести з собою правильний РЕБ. Залишити на березі, його потім на фронт передадуть. Погано їм буде, коли на тому березі приймуть рішення чоловіків повертати назад, щоб путіна зупиняли. Дівок братимуть завжди, а от чоловіки їм там нахрін не треба. В них арабів наїхало молодих багато, і вони без жінок їдуть. Для балансу наших забирають. Сам я в рот їбав ту європу, але до втікачів ставлюсь спокійно, кожен має право сам свою долю вирішувати, а не якась там диржава з ухилянтом на чолі.
показати весь коментар
02.04.2024 23:54 Відповісти
В Раді лежить Юлін законопроект про мобілізацію, але зелені його навіть на розгляд в комітет не виносять
показати весь коментар
03.04.2024 05:04 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2024 08:28 Відповісти
 
 