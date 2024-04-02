Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 769-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше.
Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям та українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, – усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме.
І знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", - сказав Зеленський.
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Як там було? Шашлики так шашлики...
Зате на гаманцях влади пил не затримується: гаманці товстішають швидше за пики - пил не втримується....
Пристрій "Ванільний Цукорок" ... збирається волонтерською групою, їхні сили та можливості не безмежні, а попит шалений... Тому й черги. Маленька коробочка з розумною начинкою, яка може не просто заздалегідь повідомити про наближення БПЛА, а ще й вказати його тип! Там у списку дуже поширені DJI Mavic, там Zala, там Ланцет з Орланом. Попереджений - озброєний, є час і є можливість знайти укриття. Хочуть всі, але черга на 3-4 місяці і це на невеликі партії. А ми не вміємо у невеликі...
Ми вирішили обійти чергу - ми організували закупівлю компонентів у виробників, ми організували логістику через пів земної кулі та вже отримали ці плати. Тепер залишилося передати це виробникам, а вони зберуть пристрій та налаштують прошивку.
1 000 штук - Одна.Тисяча.Штук. Бюджет проєкту, на тлі інших наших проєктів, невеликий - трохи менш ніж два мільйони гривень. З урахуванням того, що Петро Порошенко сплатив половину рахунків, виходить, що нам, волонтерам, один пристрій обходиться менше, ніж у 1 000 гривень. І терміни, так, терміни менші. Ми вміємо у логістику
Ця тисяча буде розподілена за тиждень, бо попит зашкалює. Я зараз не намагаюся ставити риторичні питання, я зараз не намагаюся читати нотації, але за відносно невеликі гроші держава могла б забезпечити таким устроєм кожного військового. Розумієте? Кожного! Але ні, ми знову.
Наступне замовлення у 2000 штук. Отже, нам потрібно зібрати два мільйони гривень. Дві тисячі екіпажів бойових машин, це кілька тисяч військових, які мають шанс врятуватися. Два мільйони гривень, які потрібно зібрати до замовлення мікросхем.
Ми зможемо?
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Абсолютна безвідповідальність банкової, де своїм можна все, а для інших - закон.
Щось нелигитимністю тхне!
ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
Пропозиції щодо розробки комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.
Боневтік, от яка "потойбічна сила" чи можливо Ісус Христос, чи Путлер забороняв тобі профінсувати кошти для того щоб розпочалися фактичні роботи про проекту і почати виробляти по суті своє ППО? Ні краще все в асфальт вкатаємо, а тепер почалось нить, бо був такий гордий, самовпевнений, нікого не хотів чути, ні Американську розвідку про вторгнення, ні Байдена, нікого, ну так результат закономірний, ну так сам же говорив, що " я вам ничего не должен", ну так Зеля який "ответ", такий і "привет", бумеранг ще не раз вернеться
Напомним, два беспилотника с 5-ти метровым размахом крыльев сегодня пролетели над РФ 1200 км.
Добавлю пафосну тираду хрипатого пацюка, " ... І знову наголошую: ППО для України - це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", - сказав Зеленський. Джерело:
Пройде час, коли Херпіду і його команда підуть давати покахи в СБУ і НАБУ, а наш "оборонпром" зробить ці ЗРК. Потрібно було виділити із "великого крадівництва" всього 15% і ми б мали такі комплекси. Але Вова прийшов не захищати України, а її мародерити, Вова прийшов зробити тут малоросію, бо кому потрібні в Європі і оновленій Україні його "свати", його малоросійський "квартал" з його татаровими і єрмаками.