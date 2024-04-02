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Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 769-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше.

Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям та українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, – усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме.

І знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ми дали конкретні запити - кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети

Автор: 

Дніпро (3273) Зеленський Володимир (23810) ППО (3183)


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Топ коментарі
+28
Гроші, стирені й виведені на офшори Зе! та Ко не можуть припадати пилом, коли вони можуть врятувати тисячі життів!

Повинні бути поверненні.
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02.04.2024 20:27
+23
У нас під пилом асфальт! Дуже багато асфальту!
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02.04.2024 20:28
+22
В усьому світі є ППО, які припадають пилом, а в нас нема...
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02.04.2024 20:24
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В усьому світі є ППО, які припадають пилом, а в нас нема...
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02.04.2024 20:24 Відповісти
У нас під пилом асфальт! Дуже багато асфальту!
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02.04.2024 20:28 Відповісти
Якби мудрий нарід не обрав довбойоба-зрадника,ППО не понадобилось би
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02.04.2024 20:37 Відповісти
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02.04.2024 20:58 Відповісти
"От тнки, думаю могли робити з 2014-го, то скільки зробили???" Уяви що скільки поставили у стрій що і досі залишилися , а от назви скільки з 2019 наробили коли оборонні підприємства перевели на тригодинний робочий тиждеь ( саме тиждень , а не день ) ?
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02.04.2024 20:47 Відповісти
цікаво так все написано,патріотично,але безтолково. Порох прийшов до влади ,коли в бюджеті було 106 000 гривень, не було ЗСУ,кацапи захоплювали наші території, з яких шишів робити ракети? подумали?а скажіть,що логічніше, відремонтувати десять чи двадцять танків чи зробити один?подумай! озвуч ТЕ кількість коштів які залишив Порошенко зеленому, і скільки їх зараз. дякую,чекаю змістовних відповідей.
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02.04.2024 20:49 Відповісти
Опять отбеливают своего Порошенко. Какие 106000 гривен. В казне, согласно официальному ответу на депутатский запрос, было целых 113000 гривен, а это примерно 3,5 пенсии эффективнейшего премьер-министра Азарова. Так что не надо, с такой суммой можно было столько наделать! Да еще к тому же в Раде были одни единомышленники, рыги, Юля, и другие ни разу не продажные кадры. А армия! Многочисленная, прекрасно экипированная, с огромными зарплатами, очередь на полтора года вперед желающих перейти из армии московии в ВСУ. В СБУ, милиции, ни одного агента кацапского, предателя не найти, хотя бы одного, для показа. И в таких комфортных условиях Барыга все украл, все взорвал, хорошо, хоть люди прозрели, теперь у руля талантливый, честный, образованный, высокопрофессиональный парень из народа, жалко только, худенький он очень, извелся, видно, не ест, не спит, все о судьбе любимой Украины думает, да про народ украинский. Пожалел бы себя, да, видно, не из таких он.
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03.04.2024 07:39 Відповісти
прикольний стьоб
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03.04.2024 08:32 Відповісти
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03.04.2024 08:36 Відповісти
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02.04.2024 21:07 Відповісти
А ти не можеш усім показувакти патьомкінсько-Єрмаківський шмат фортифікайного обману , що є лише 6 відсотків від необхідних ВЖЕ ГОТОВИХ для захисту воїнів
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02.04.2024 20:54 Відповісти
Доречі як твердить Швець у тебе новітні вже поступлено ракети складені загрузлими в багнюці
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02.04.2024 20:55 Відповісти
"Эх, дороги, пыль да туман... Оман"
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02.04.2024 21:19 Відповісти
Гроші, стирені й виведені на офшори Зе! та Ко не можуть припадати пилом, коли вони можуть врятувати тисячі життів!

Повинні бути поверненні.
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02.04.2024 20:27 Відповісти
Не переводь стрілки, з папередніками і так зрозуміло. А от, що при зеленій шушері корупція розцвіла буйним цвітом, від цього факту не відмахнутися.
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02.04.2024 20:46 Відповісти
Тому що війну розпалив саме Зє. Тому до нього і найбільше запитань. Тому що країною керує секретутка . А такого не було при всіх 'папєрєдніках
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02.04.2024 20:48 Відповісти
Щоб гребти гроші, зеленим потрібні лопати. Он, і Кулеба так думає.

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02.04.2024 20:39 Відповісти
У вови в тричі збільшені прибутки за 2023 РІК -він ЗАРОБЛЯЄ НА ВІЙНІ???
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02.04.2024 20:56 Відповісти
Ти, глядище зелене, не про весь світ, ти про свої склади думай. Хоча, яке думай...
Як там було? Шашлики так шашлики...
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02.04.2024 20:28 Відповісти
А в Україні, після весни 2019-го ППО, ракети, артилерія, "москитний флот", бронежилети та інші засоби захисту, снаряди і багато чого іншого "припадає асфальтом"...
Зате на гаманцях влади пил не затримується: гаманці товстішають швидше за пики - пил не втримується....
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02.04.2024 20:29 Відповісти
поверни Залужного нєлігитімний!
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02.04.2024 20:30 Відповісти
Вова твої гроші не мають припадати пилом,задонать на ЗСУ.
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02.04.2024 20:30 Відповісти
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02.04.2024 20:31 Відповісти
... І звісно, їх тобі повинні віддати по доброті душевній, "бєзвоздмєздно, то єсть - даром"? Тому що ти, Гундос Просрочений, своє ППО не створив і навіть чужого не купив?
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02.04.2024 20:31 Відповісти
по моїм підрахункам, з обіцяного 1000 000 дронів в ЗСУ, ти повинен був надіслати вже 250 000. дееееее?
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02.04.2024 20:35 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3525 Юрій Бірюков, менеджер ГО"Справа Громад", про нову розробку системи захисту від ворожих дронів :
Пристрій "Ванільний Цукорок" ... збирається волонтерською групою, їхні сили та можливості не безмежні, а попит шалений... Тому й черги. Маленька коробочка з розумною начинкою, яка може не просто заздалегідь повідомити про наближення БПЛА, а ще й вказати його тип! Там у списку дуже поширені DJI Mavic, там Zala, там Ланцет з Орланом. Попереджений - озброєний, є час і є можливість знайти укриття. Хочуть всі, але черга на 3-4 місяці і це на невеликі партії. А ми не вміємо у невеликі...
Ми вирішили обійти чергу - ми організували закупівлю компонентів у виробників, ми організували логістику через пів земної кулі та вже отримали ці плати. Тепер залишилося передати це виробникам, а вони зберуть пристрій та налаштують прошивку.
1 000 штук - Одна.Тисяча.Штук. Бюджет проєкту, на тлі інших наших проєктів, невеликий - трохи менш ніж два мільйони гривень. З урахуванням того, що Петро Порошенко сплатив половину рахунків, виходить, що нам, волонтерам, один пристрій обходиться менше, ніж у 1 000 гривень. І терміни, так, терміни менші. Ми вміємо у логістику
Ця тисяча буде розподілена за тиждень, бо попит зашкалює. Я зараз не намагаюся ставити риторичні питання, я зараз не намагаюся читати нотації, але за відносно невеликі гроші держава могла б забезпечити таким устроєм кожного військового. Розумієте? Кожного! Але ні, ми знову.
Наступне замовлення у 2000 штук. Отже, нам потрібно зібрати два мільйони гривень. Дві тисячі екіпажів бойових машин, це кілька тисяч військових, які мають шанс врятуватися. Два мільйони гривень, які потрібно зібрати до замовлення мікросхем.
Ми зможемо?

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02.04.2024 20:36 Відповісти
+
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02.04.2024 20:46 Відповісти
Це брехло вже набридло
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02.04.2024 20:38 Відповісти
Чергове відеозвернення в нікуди, до всіх і нідокого відразу.

Абсолютна безвідповідальність банкової, де своїм можна все, а для інших - закон.
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02.04.2024 20:39 Відповісти
Телемарафон теж не може. Тому на нього у ЗЄ гроші є, а на ППО нема.
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02.04.2024 20:39 Відповісти
Треба було перше створити ппо,а не жерти горілку і шашлики на Буковелі.Якщо за пять років нічого не зробив,зійди і дай дорогу тямущим.Добре говорив Богдан,якого слуги зробили,хоча на своїм горбу ніс слугу народу до пядесталу: зійдіть вчасно,поки не наробили великої біди.
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02.04.2024 20:40 Відповісти
А хто це мумукає від імені держави?
Щось нелигитимністю тхне!
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02.04.2024 20:40 Відповісти
А хто врятує українців від танеього.
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02.04.2024 20:43 Відповісти
Як показує 3 рік війни всьому світу окрім з 10 країн класти на проблеми України.Кожен сам за себе.
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02.04.2024 20:44 Відповісти
Так асфальтом по ракеті................Супер ппо в чем праблеми вова а?
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02.04.2024 20:44 Відповісти
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02.04.2024 20:49 Відповісти
Вава ти прострочений і протух-іди геть!!!
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02.04.2024 20:50 Відповісти
А до кого це звернення? Може хтось з українців десь на складі заховав ППО, що вкрилось пилом?
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02.04.2024 20:51 Відповісти
Системи ППО-це не мангали для шашличків,диктаторам і автократичним режимам ніхто не помагає.Спочатку поверись в конституційне русло,покарай всіх єрмаківських мародерів і ФСБшних абхазьких бібізянок,а тоді звертайся до партнерів.
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02.04.2024 20:57 Відповісти
Статистика і аналітика з інфографікою від українського джерела:



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02.04.2024 20:58 Відповісти
Ну ти ж міг асфальтом замість іншого займатися, чому їм не можна?
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02.04.2024 21:05 Відповісти
Кільчень - українська багатоканальна універсальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенітно-ракетна система , здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB КБ Південне .

ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.

Пропозиції щодо розробки комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.
Боневтік, от яка "потойбічна сила" чи можливо Ісус Христос, чи Путлер забороняв тобі профінсувати кошти для того щоб розпочалися фактичні роботи про проекту і почати виробляти по суті своє ППО? Ні краще все в асфальт вкатаємо, а тепер почалось нить, бо був такий гордий, самовпевнений, нікого не хотів чути, ні Американську розвідку про вторгнення, ні Байдена, нікого, ну так результат закономірний, ну так сам же говорив, що " я вам ничего не должен", ну так Зеля який "ответ", такий і "привет", бумеранг ще не раз вернеться
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02.04.2024 21:11 Відповісти
Хай воно краще скаже що навїть на 15% вїд того що воно закатало в асфальт з 19-го року можно було б купити стїльки систем ППО, якї б перекрили та за хистили всю країну. Атепер воно робить вигляд що воно тут нї до чого та звинувачує усїх навкруги - ай не дають, не дають.......Падло лїцемїрне.
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02.04.2024 21:13 Відповісти
+ український ЗРК "Корал" Луча - жодної копійки
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03.04.2024 08:59 Відповісти
Если на нашу территорию вторгнутся 5000 самолетов, ПВО собьет их всех за раз, дон, нажатием одной кнопки, дон. Настолько мощные у нас ПВО, - https://focus.ua/*******-novosti/637551-sobyut-5000-samoletov-nazhatiem-odnoy-knopki-chto-rasskazal-kadyrov-o-rossiyskoy-pvo-video Кадыров

Напомним, два беспилотника с 5-ти метровым размахом крыльев сегодня пролетели над РФ 1200 км.
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02.04.2024 21:16 Відповісти
А де наші ППО ? В асфалті ?
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02.04.2024 21:17 Відповісти
З 2020 року, коли НАБУ вилучило клістрони в ППО ,то вони дійсно "припадали пилом" і тільки 10 червня 2022 року з великою натугою видерли ті злощасні клістрони з лап зеленого НАБУ та передали в війська. Чотири перших місяці ... і які місяці (!) кацапи прасували Україну, а "великому найвеличнішому архістратигу" хоч би що, наче нічого і не відбулося.

Добавлю пафосну тираду хрипатого пацюка, " ... І знову наголошую: ППО для України - це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", - сказав Зеленський. Джерело:
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02.04.2024 21:20 Відповісти
Невже зеленСКИЙ не зрозумів й досі, що врятує Україну ТІЛЬКО його відставка. Партнери понесуться з технікою та зброєю один перед одним. Це не жарт. Бог свідок. Партнерам вже зрозуміло, що нікчемний зеленСКИЙ гальмує всі процеси, які запустив Майдан. Бо зеленСКИЙ і є тим антиМАЙДАНОМ, з яким боролись всі українці. Він зібрав всіх антимайданівців навколо себе. Який ще потрібен красномовний запит до партнерів ? Захід гальмує зі всім, бо остерігається помилитись з тим, хто втратив ДОВІРУ в українців. Катись вовочка на свою сцену!
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02.04.2024 21:21 Відповісти
послом в Габон
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02.04.2024 21:27 Відповісти
З таким рейтингом габонці його крокодилам згодують.
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02.04.2024 22:02 Відповісти
Та який з нього посол? Що він буде посилати? Знову буде використовувати посаду, щоб "захистити" шифіра, як це робив з трибуни ООН? Йому потрібно піти в ті окопи, які він зробив для ЗСУ і воювати тією зброєю, яку він зробив для ЗСУ і їсти ту кашу з концервами, які він купив для ЗСУ. Має купили собі форму, бронік і за свої гроші рити бліндажі та купувати все необхідне. Ще за собою забрати всю зграю антимайданівців з офісу, який він створив не по Конституції. А при отриманні поранення буде виведений за штат і отримувати 700 гривень, Ленка буде платити за всі операції і діставити ліки. Бути в такій ситуації, яку створив тут сам.
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03.04.2024 06:59 Відповісти
В камеру.
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03.04.2024 07:42 Відповісти
це нам так би хотілося, але, на жаль, власники цих систем так не вважають, вони їх купували для своїх громадян. А наші діячі три десятка років більше розбазарювали ніж щось робили, бо ми мали бути мирними і ні з ким не воювати, нам так говорили і такий ніби був задум.
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02.04.2024 21:33 Відповісти
Похоже с ППО реально туго.
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02.04.2024 22:02 Відповісти
Вован, нащо цей щовечірній цирк? Нащо ти звертаєшся до українців та верзеш очевидні речі, верзеш банальності, які всім вже набридлі. Краще розкажи українцям ДЕ НАШЕ ППО? Де наші системи Кільчень, які є аналогами Петріота та які можуть збивати балістику і чому їх в нас досі немає на озброєнні, хоча вони на початку 2019 були в планах з терміном постановки у війська на 2022 рік? Де наші ракетні комплекси Грім/Сапсан з дальністю ураження 500км і чому в нас їх немає на озброєнні? Краще розкажи українцям чому ДБР, яке керує один із заступників твого офісу, Татаров, ще у 2020 познімало клістрони з частин ППО у Київській, Хмельницькій, Херсонський та Одеській областях, фактично роззброївши наше ППО напередодні твоїх "шашличков" 24.02.22., а повернули ці клістрони в бойові частини лише в червні 2022 року, коли широкомасштабнай війна вже йшла 100 днів!!! І хто за цей злочин та зраду сидить??? А якщо досі ніхто не сидить, то нащо нам твої відосики, щоб народу зуби заговорювати??? Україні потрібен справжній президент, який вирішує проблеми, а не розповідає про них народу, зачитуючи по суфлеру кимось вигадані тексти.
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02.04.2024 22:14 Відповісти
Так, пане Олександре, Ви один тут стараєтеся вигородити Херпіду в його бездіяльності на користь ворога. Ми були здатні з 2019 року виготовляти свої ППО ПРО "Кільчень", точно так в як виготовили ракетний комплекс і пускові "Нептун", "Сапсан-Грім 2", " Вільха М", та інші. Сьогодні всього за декілька місяців команда Порошенко за свої кошти виготовили РЕБ і вже поставляє його у війська. Є така гарна поговорка і напишу її на російській, щоб було зрозуміло для Вас і таких, як Ви "ХТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ, ИЩЕТ СРЕДСТВА, А ХТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ _ ИЩЕТ ПРИЧИНИ".
Пройде час, коли Херпіду і його команда підуть давати покахи в СБУ і НАБУ, а наш "оборонпром" зробить ці ЗРК. Потрібно було виділити із "великого крадівництва" всього 15% і ми б мали такі комплекси. Але Вова прийшов не захищати України, а її мародерити, Вова прийшов зробити тут малоросію, бо кому потрібні в Європі і оновленій Україні його "свати", його малоросійський "квартал" з його татаровими і єрмаками.
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03.04.2024 07:11 Відповісти
Не здивований, що у адептів зе-лідора немає тями для того, щоб навіть по прошесті 10 років нарешті вдуплити - клістрони контрабандою возили 2014-2019 не для новітніх розробок, а для тих систем ППО радянського виробництва, які складали майже 100% і для яких клістрони виготовлялися лише на території рашки, а потім лишилися на складах в резерві теж в рашкє, з тих складів їх і вивозили контрабандою, підкупивши цілий ряд кацапських офіцерів та митників. Це була спецоперація нашої розвідки, яку твій зе-лідОр спалив кацапам. Таким чином вивозили не лише клістрони, а й багато іншої комплектації для радянської техніки, бо стояла задача швидко забезпечити обороноздатність воюючої країни і Порох цю задачу вирішував, а не запилював щовечірні відосики та не бідкався українцям що у нас то того нема то сього нема. Водночас тоді держава розробляла новітні ракетні комплекси про які я писав тут во і там вже радянські клістрони були ні до чого, бо це вже була техніка нового покоління, збудована на інших технічних рішеннях. Так тобі зрозуміло?
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03.04.2024 10:15 Відповісти
ППО дали б, але воно має війсковий секрет. як же нам його дадуть, якщо в нас при владі москалі
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02.04.2024 22:15 Відповісти
Шеварднадзе закликав Кравчука "вести переговори так, щоб не підірвати вашу незалежність і вашу безпеку". Зрештою, зауважив він, "якщо Україні вдасться зберегти хоча б одну ядерну ракету як стримувальний фактор для самозахисту, вона зможе захистити свою незалежність і суверенітет від тих божевільних у Кремлі".
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02.04.2024 22:21 Відповісти
Те шо нам не дають зброю і ПВО це результат роботи 5-6 менеджерів
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02.04.2024 22:24 Відповісти
Повинні інтенсивно працювати над цією проблемою дуже давно спеціалісти, дипломати,а не рішали недолугі і злодійкуваті.
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02.04.2024 22:37 Відповісти
Нашо цього обригиша показувати? Він окрім огиди нічого не викликає! Так само і на заході бачать хто воно є це чмо, тому й не надають нічого!!!
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02.04.2024 23:03 Відповісти
На зоні зеленський давно був би "дірявим" за свої слова
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03.04.2024 00:01 Відповісти
Лідор! Де українськи далекобійні ракеты?
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03.04.2024 02:40 Відповісти
Іди вже на х*й разом зі своїм дєрьмаком! травень твій останній місяць!
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03.04.2024 05:06 Відповісти
Вова, а де наші ППО? Вова, а де наші ракети? Вова, а де твої обяцяні мальйон дронів? Вова, а де твої обіцяні захисні споруди для військових біля Авдіївки і Бахмуту? Вова, а де твій обіцяний кінець епохи бідності? Куди пропав пів вареника, про який ти брехав разом із ***********?
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03.04.2024 07:25 Відповісти
 
 