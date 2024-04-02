Повні машини героїв "СВО" повернулись в Росію з бойових дій, що відбувались на Херсонщині. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані домовини з тілами ліквідованих в Україні російських окупантів. Жителі Башкирії зустрічають "героїв СВО", які повернулися в колоні, завантаженої трунами.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+51 саша паламарчук
показати весь коментар02.04.2024 21:46
+44 Людмила Полякова #573716
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+34 vitaliymkua
показати весь коментар02.04.2024 21:53
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їх там штук по п'ять відвантажують. Навіть на транспортуванні менеджери економлять.
це слова з російської пісні !!
Приходит мужик с авоськой в мясной отдел продмага, высыпает на прилавок гвозди, деревяшки, кости, остатки шерсти и не своим голосом кричит:
- Что это, спрашивается?!! Что Вы мне вчера по талонам продали?!!
Продавщица (невозмутимо):
- Вот только не надо здесь орать! Что у Вас в продуктовой карточке написано? Так и есть! Собачатина 4-й категории. А собачатина 4-й категории, к Вашему сведению, рубится вместе с будкой!
Це до питання терпимості росіян до втрат.
Я зі свого більш ніж скромного місця бачу тільки такі шляхи вирішення цієї проблеми: 1) розробку на всіх рівнях зброї здатної вбивати дуже швидко і багато російських окупантів, 2) руйнування їх джерел доходів.
Тільки так колись Україна переможе.
Я не знаю ,яка вона повинна бути.
Мабуть, крім дистанційного керування, доцільно на гусенічну базу наземного фпв-дрону встановити бортову відеокамеру з тепловізором та передавач зображення для оператора, як у БПЛА (фпв-дрону). Як і пропонують військові ЗСУ, це мав би бути наземний дрон з автоматичним гранатометом на борту, таким, як американський MARK 19, який значно кращий за АГС-17.
https://www.youtube.com/watch?v=n5FXVl-7B50&ab_channel=%D0%92%D0%9E%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
Ворог вже встановив АГС-17 на роботизовані платформи:
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-vykorystovuyut-nazemni-robotyzovani-platformy-z-ags-17/
Трамп зараз пообiцяв у перший же день президентства знову запустити KEY STONE PIPELINE i
вiдновити видобуток нафти у США, тобто обрушити нафту знову.
Гавкайте на нього дужче....ще дужче ....!
https://www.youtube.com/watch?v=rjZ5ChlL1Rk Орест Лютий - Вагони повнії москалів (архів 2012 р.)
"Мем "здоров'я загиблим" вийшов з-під контролю і перетворився на "передайте їм привіт", - https://t.me/kazansky2017/7516 прокоментував він у Telegram.
Кобзєв у розмові з путлєром повідомив, що в регіоні є 192 особи, які нагороджені державними нагородами - орденами, медалями. Потім він сказав, що наймолодшим з них був герой московії - рядовий едуард дьяконов, "який загинув у Маріуполі у березні минулого року, він закрив своїм тілом гранату, тим самим врятував своїх однополчан".
"Це дуже цінно для нас, для нас вони всі герої, вони у нашій пам'яті, у нашому серці", - заявив губернатор.
Путлєр у відповідь заявив: "Привіт їм усім передавайте".
Да не стоять вони, а лежать
Російська компанія «Новатек» призупинила видобуток й скраплення газу на своєму проекті «Арктик СПГ 2» - попри плани розпочати комерційні поставки СПГ в першому кварталі 2024 року. https://zn.ua/ukr/WORLD/sanktsiji-ssha-zupinili-postavku-kriholamiv-na-rosijskij-zavod-sph-v-arktitsi.html Дефіцит газових танкерів та санкції є причиною зупинки, https://www.reuters.com/markets/commodities/russias-arctic-lng-2-suspends-gas-liquefaction-amid-sanctions-lack-tankers-2024-04-02/ повідомили Reuters два джерела, знайомих з цим питанням.
От меня Оскар !
За лучший иностранный короткометражный фильм
Хочу сериал на эту тему....
Бошкири паперлись сваю родену зощищять , а то биндеры хатять ийо атнять и жить в ихней ледяной пустыне.
Второй урок - усаживание голым задом на открытый и растревоженный улей.
Третий урок, если не усвоены два первых (это последний) - поездка на войну с Украиной.
Диплом об окончании курса обучения получит родня по почте.
-кто там?
-ета я, пачтальйон пєчькін,
пріньос пасилку с вашим мальчіком
__ЕСЛИ ХОТЯТ?__ТО ПОЛУЧАТ__ПО ПОЛНОЙ !__
╬
Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что по всей украинской земли дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли дохлые - русские войны!
Это американский (киевский) "поющий дальнобоуйщик", бывший оперный певец, автор новых текстов на известные мелодии.
который не вчоныйкоторый не дипломат, сказал бы "******, ******". Но "русские", особенно на башкирии, не такие, там все образованные, дипломаты, потомственная интеллигенция.