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Новини Відео Війна
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Повні машини героїв "СВО" повернулись в Росію з бойових дій, що відбувались на Херсонщині. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані домовини з тілами ліквідованих в Україні російських окупантів. Жителі Башкирії зустрічають "героїв СВО", які повернулися в колоні, завантаженої трунами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупант ріже собі горло тупим ножем, намагаючись покінчити життя самогубством. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3911) росія (65129)


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Топ коментарі
+51
щастля їм та здоровля!
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02.04.2024 21:46
+44
Пам'ятаєте пісню "і нам нужна єщьо одна побєда, одна на всєх ми за ценой нє постоїм"?

Це до питання терпимості росіян до втрат.

Я зі свого більш ніж скромного місця бачу тільки такі шляхи вирішення цієї проблеми: 1) розробку на всіх рівнях зброї здатної вбивати дуже швидко і багато російських окупантів, 2) руйнування їх джерел доходів.

Тільки так колись Україна переможе.
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02.04.2024 21:50
+34
Жили як підари, та й здохли як підари!
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02.04.2024 21:53
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щастля їм та здоровля!
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02.04.2024 21:46 Відповісти
І так через день.
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02.04.2024 22:13 Відповісти
В тєснатє, да нє в абідє! 😁
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02.04.2024 22:14 Відповісти
Якісь здорові ящики. І тяжелезні. Враховуючі скільки в середньому залишається від хєроя,
їх там штук по п'ять відвантажують. Навіть на транспортуванні менеджери економлять.
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02.04.2024 23:00 Відповісти
І пєрєдавайтє ім прівєт!
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02.04.2024 22:26 Відповісти
,,.....не унывайте , пацаны "-
це слова з російської пісні !!
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02.04.2024 23:00 Відповісти
Чудово... але маловато будя аднакось🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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02.04.2024 21:49 Відповісти
Багато з них тварини їдять.
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02.04.2024 22:00 Відповісти
Чи пенсіонери башкірії:

Приходит мужик с авоськой в мясной отдел продмага, высыпает на прилавок гвозди, деревяшки, кости, остатки шерсти и не своим голосом кричит:
- Что это, спрашивается?!! Что Вы мне вчера по талонам продали?!!
Продавщица (невозмутимо):
- Вот только не надо здесь орать! Что у Вас в продуктовой карточке написано? Так и есть! Собачатина 4-й категории. А собачатина 4-й категории, к Вашему сведению, рубится вместе с будкой!
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02.04.2024 23:38 Відповісти
Пам'ятаєте пісню "і нам нужна єщьо одна побєда, одна на всєх ми за ценой нє постоїм"?

Це до питання терпимості росіян до втрат.

Я зі свого більш ніж скромного місця бачу тільки такі шляхи вирішення цієї проблеми: 1) розробку на всіх рівнях зброї здатної вбивати дуже швидко і багато російських окупантів, 2) руйнування їх джерел доходів.

Тільки так колись Україна переможе.
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02.04.2024 21:50 Відповісти
Ви праві,на рахунок зброї..ще рік тому я писав ,що потрібна така зброя...Хаймарси,дрони.це все чудово але поки,що немає розробки такої зброї...Ні це не ядерна зброя,зброя перемоги,та і по перше ,хто її нам надасть ,а по друге ,нам не дадуть її використати.
Я не знаю ,яка вона повинна бути.
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02.04.2024 22:16 Відповісти
На всіх рівнях. Навіть автоматичний гранатомет на гусеничній базі керований дистанційно і масово продукований теж дуже допоможе. Це стосується і більш складних рівнів. В Україні багато розумних людей. Думаю навіть солдати зможуть придумати зброю перемоги.
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02.04.2024 22:20 Відповісти
Підтримую ваш коментар.
Мабуть, крім дистанційного керування, доцільно на гусенічну базу наземного фпв-дрону встановити бортову відеокамеру з тепловізором та передавач зображення для оператора, як у БПЛА (фпв-дрону). Як і пропонують військові ЗСУ, це мав би бути наземний дрон з автоматичним гранатометом на борту, таким, як американський MARK 19, який значно кращий за АГС-17.

https://www.youtube.com/watch?v=n5FXVl-7B50&ab_channel=%D0%92%D0%9E%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB

Ворог вже встановив АГС-17 на роботизовані платформи:
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-vykorystovuyut-nazemni-robotyzovani-platformy-z-ags-17/
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02.04.2024 23:08 Відповісти
Згоден, от тiльки головна проблема в тому, що керівництво України в кращому разі це не компетентні ідіоти, які максимум на що здатні, це освоювати бабки та грабувати армію, а в гіршому випадку купка зрадників, які, користуючись військовим становищем, руйнують країну зсередини і я вже впевнений готові звалити за першої нагоди коли все піде не так.
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03.04.2024 10:06 Відповісти
Газовая или бактериальная, иначе от этих колорадос не избавиться.
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02.04.2024 22:28 Відповісти
ультимативна зброя повинна мати одну властивість - ти можеш іі продукувати, а ворог не може (причина неважна).
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02.04.2024 22:53 Відповісти
Ну так Трамп тримав нафту дешевою i пуйло сидiло тихо.
Трамп зараз пообiцяв у перший же день президентства знову запустити KEY STONE PIPELINE i
вiдновити видобуток нафти у США, тобто обрушити нафту знову.
Гавкайте на нього дужче....ще дужче ....!
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03.04.2024 07:45 Відповісти
Жили як підари, та й здохли як підари!
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02.04.2024 21:53 Відповісти
Як тварини.
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02.04.2024 21:54 Відповісти
Краще було б повні вагони.
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02.04.2024 21:54 Відповісти
"Вагони, повнії москалів в Бескидах Рома підривав, і комуняки всі скавчали, як на гіляку їх саджав..." )))

https://www.youtube.com/watch?v=rjZ5ChlL1Rk Орест Лютий - Вагони повнії москалів (архів 2012 р.)

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02.04.2024 22:19 Відповісти
У розмові з губернатором Іркутської області московії ігорем кобзєвим. Сайт кремля опублікував розшифровку бесіди, мабуть, навіть не читаючи. На курйоз звернув увагу журналіст та блогер Денис Казанський.
"Мем "здоров'я загиблим" вийшов з-під контролю і перетворився на "передайте їм привіт", - https://t.me/kazansky2017/7516 прокоментував він у Telegram.

Кобзєв у розмові з путлєром повідомив, що в регіоні є 192 особи, які нагороджені державними нагородами - орденами, медалями. Потім він сказав, що наймолодшим з них був герой московії - рядовий едуард дьяконов, "який загинув у Маріуполі у березні минулого року, він закрив своїм тілом гранату, тим самим врятував своїх однополчан".

"Це дуже цінно для нас, для нас вони всі герої, вони у нашій пам'яті, у нашому серці", - заявив губернатор.

Путлєр у відповідь заявив: "Привіт їм усім передавайте".
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02.04.2024 21:54 Відповісти
А, просто. Нехай щастить! Пацани *****.
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02.04.2024 21:55 Відповісти
- Вон стаят. Вот стаят!

Да не стоять вони, а лежать
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02.04.2024 21:57 Відповісти
Валяються!
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02.04.2024 22:15 Відповісти
Як сміття.
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02.04.2024 22:21 Відповісти
Чуваки первый раз за границу выбрались и на тебе...
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02.04.2024 21:57 Відповісти
Це русорилим путлер квартири роздав?
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02.04.2024 21:58 Відповісти
Земля залізобетоном!
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02.04.2024 22:01 Відповісти
РОСІЙСЬКИЙ «АРКТИК СПГ 2» ЗУПИНИВ СКРАПЛЕННЯ ГАЗУ - Зупинка сталася через санкції та відсутність танкерів

Російська компанія «Новатек» призупинила видобуток й скраплення газу на своєму проекті «Арктик СПГ 2» - попри плани розпочати комерційні поставки СПГ в першому кварталі 2024 року. https://zn.ua/ukr/WORLD/sanktsiji-ssha-zupinili-postavku-kriholamiv-na-rosijskij-zavod-sph-v-arktitsi.html Дефіцит газових танкерів та санкції є причиною зупинки, https://www.reuters.com/markets/commodities/russias-arctic-lng-2-suspends-gas-liquefaction-amid-sanctions-lack-tankers-2024-04-02/ повідомили Reuters два джерела, знайомих з цим питанням.
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02.04.2024 22:03 Відповісти
Секир-башка однако.....
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02.04.2024 22:08 Відповісти
На цинкові вже грошей не вистачає ? "денег нет, но ви держитесь". Бісові діти, ну ви башкирці чого в Україні забули ? Невже ви себе руцькими вважаєте ? Ви для кожного моцковіта "чурка вузькооча". Грошей вам не вистачає ? То порахуйте скільки ви б заробили за кілька років, не приймаючи участі у кацапській авантюрі. Московітам мало мацкви. Їм Київ подавай. Ну, а башкирам що з цього крім дерев'яних ?
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02.04.2024 22:08 Відповісти
Кацапський гроб "патріот". Зроблено в Україні. )))

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02.04.2024 22:24 Відповісти
Відразу з вмістом
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02.04.2024 22:49 Відповісти
Цинк внутри
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02.04.2024 22:41 Відповісти
... добре було, б..якби Ви не знали цю конструкцію...Але! Звичайна труна, дерев*яна ( ДСП можливо) зашивається у цинк з невеличкими відтворами у місцях запайки (щоб був не герметичний, бо возять літом неділями)... Далі пакується у великий ящик, який Ви бачите на відео. Вантажна декларація враховувала 200 кг. на кожного! .Тому і звуть 200!!))) Конструкція початку 80-х років! Увійшла у моду десь у 83-84 році, коли по СРСР літали Ан-12 які іменувалися **чорним тюльпаном** а були просто літаючими моргами.
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02.04.2024 22:54 Відповісти
Дерев'яних грошей чи дерев'яних пинджакiв?
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03.04.2024 07:49 Відповісти
Вот это кино !!!
От меня Оскар !
За лучший иностранный короткометражный фильм
Хочу сериал на эту тему....
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02.04.2024 22:09 Відповісти
За що боролись на те й напоролись. Смерть рашистським окупантам!
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02.04.2024 22:10 Відповісти
Так а шо он этот кацапёнок на камеру воет плачется, - пацаны, пацаны. Пускай берут оружие и разворачиваются походом на москву на путина, медведева, пескова, патрушева, соловъёва, симонян сволочей которые посылают их умирать за их же безграничную власть. Пока кацапы этого не поймут эта война будет забирать их сотнями тысяч. Они пешки/мясо в игре путина, патрушева и прочих.
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02.04.2024 22:14 Відповісти
Це актори серьялу?
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02.04.2024 22:16 Відповісти
Україна абсолютно нічого поганого не зробила ні кацапам, ні татарам, ні башкирам, ні будь-якому поневоленому народу залісся. Ніхто їм права не давав нищити наш український народ, нищити наші міста, робити сиротами українських дітей. Чи вони всі вважають себе безсмертними? Слава силі духу наших воїнів-ГЕРОЇВ, слава силі української зброї! Приїхали в Україну як на сафарі, вбивати мирну націю - згинете безславною смертю окупанта, згниєте в смороді! Українські матері та вдови прокляли всіх кацапів та їх посіпак навіки! Божа кара буде неминучою та страшною! Вже кацапів не врятує ніщо.
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02.04.2024 22:20 Відповісти
Грузітє апєльсіни бочкамі!
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02.04.2024 22:23 Відповісти
А хтось казав, що на московії "Хароших рузьке не бівает"! Вон - свіженьких (можливо!) підвезли...
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02.04.2024 22:23 Відповісти
Какіє же ета пацани?))Ета ваши ангєлочкі)"о,ангєлочкі прілєтєлі")))
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02.04.2024 22:26 Відповісти
Кросівоє...
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02.04.2024 22:26 Відповісти
Читав у російського класика, що башкири ловлять на собі вошей та їдять їх. Та й ніби назва їх походить від вислову "брудна голова-башка", так їх принизлово обізвали кацапи. Видно так воно і є до цього часу. Мали б розум, то воювати проти Руси-України ніхто б не йшов. Ніхто їм тут не радий. Окупант буде знищений.
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02.04.2024 22:29 Відповісти
Ви нипанемаите!
Бошкири паперлись сваю родену зощищять , а то биндеры хатять ийо атнять и жить в ихней ледяной пустыне.
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03.04.2024 07:52 Відповісти
Не могут понять простую причинно-следственную связь "кто на кого (и зачем??) напал"…
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02.04.2024 22:42 Відповісти
Изучение причинно-следственных связей надо начинать с лизания стенной розетки 220 Вольт.
Второй урок - усаживание голым задом на открытый и растревоженный улей.
Третий урок, если не усвоены два первых (это последний) - поездка на войну с Украиной.
Диплом об окончании курса обучения получит родня по почте.
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03.04.2024 07:57 Відповісти
Ох бл.дь, пацани,пацани, які ж ви підор.си пацани.
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02.04.2024 22:48 Відповісти
Пацаны приобрели родне Ладу. А что ты сделал,оператор? Будь как пацаны.
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02.04.2024 22:52 Відповісти
тук,тук,тук
-кто там?
-ета я, пачтальйон пєчькін,
пріньос пасилку с вашим мальчіком
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02.04.2024 22:56 Відповісти
Всім окупантам із мухосранську місце в пеклі 🧛🏿‍♂️
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02.04.2024 22:56 Відповісти
Тяжелые. Нашпигованные вольфрамом видно.
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02.04.2024 23:02 Відповісти
"Собиратель гробов русских."
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02.04.2024 23:06 Відповісти
Превратились в белых «Жигулей» твои пасаны. Ты козел, вместо того чтобы слово пацаны повторять, сказал бы один раз и погромче -«Путин *****!». Вот и целуйте его, рабы позорные, теперь в жопу.
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02.04.2024 23:07 Відповісти
"пацаны" шли на Берлин и Париж, но свернули не туда и попали в Крынки. Пичалька, скарбим.
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02.04.2024 23:13 Відповісти
Більше того,що в отих ящиках чорні пакети з останками! Тому і ящики великі. Земля залізобетоном москолоті! Слава ЗСУ!
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02.04.2024 23:17 Відповісти
,,Героїв" треба писати в лапках!
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02.04.2024 23:18 Відповісти
кацап печальный, потому как ему не достанется ни пельменей, ни машины, ни пару лямов. даже побухать на поминках не получится. а у кого-то будет праздник.
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02.04.2024 23:42 Відповісти
и этих *л*дей - много
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02.04.2024 23:43 Відповісти
Був технологічним генієм, а став околопалітіческім мудаком
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02.04.2024 23:57 Відповісти
"... второй свежести..."(с)
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03.04.2024 00:50 Відповісти
конечный продукт
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03.04.2024 01:51 Відповісти
ГЕРОИ ФАНЕРНОЙ ОПЕРАЦИИ !!!
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03.04.2024 02:58 Відповісти

__ЕСЛИ ХОТЯТ?__ТО ПОЛУЧАТ__ПО ПОЛНОЙ !__

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что по всей украинской земли дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!

И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!

Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак,
Поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли дохлые - русские войны!
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03.04.2024 07:00 Відповісти
Зайдите в ГУГЛ и наберите "Вадим Дубовский хотят ли русские"
Это американский (киевский) "поющий дальнобоуйщик", бывший оперный певец, автор новых текстов на известные мелодии.
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03.04.2024 08:02 Відповісти
Так, він талановитий співак.
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03.04.2024 16:02 Відповісти
И поэт!
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03.04.2024 18:13 Відповісти
За кадром профессиональный дипломат, зразу слышно. "Пацаны, пацаны, эх..." Другой бы, который не вчоный который не дипломат, сказал бы "******, ******". Но "русские", особенно на башкирии, не такие, там все образованные, дипломаты, потомственная интеллигенция.
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03.04.2024 07:17 Відповісти
поцаны...🧟‍♂️
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03.04.2024 07:44 Відповісти
Башкирське лайно повернулось додому в картонних коробках.
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03.04.2024 15:55 Відповісти
 
 