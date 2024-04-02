Повні машини героїв "СВО" повернулись в Росію з бойових дій, що відбувались на Херсонщині. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані домовини з тілами ліквідованих в Україні російських окупантів. Жителі Башкирії зустрічають "героїв СВО", які повернулися в колоні, завантаженої трунами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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