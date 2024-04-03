Окупант із відірваною ногою конає біля дерева після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+

Бійці підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували окупанта за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбник намагався збити БПЛА із автомата. Утім, марно - ударом дрона-камікадзе йому щонайменше відірвало частину ноги.

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