УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7569 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 767 39

Окупант із відірваною ногою конає біля дерева після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+

Бійці підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували окупанта за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбник намагався збити БПЛА із автомата. Утім, марно - ударом дрона-камікадзе йому щонайменше відірвало частину ноги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нога окупанта летить на кілька метрів від тіла після удару українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
не возле дерева, а под забором, как настоящий руский
показати весь коментар
03.04.2024 13:14
+17
Сидів би дома біля жінки, не конав би. Захотілось української землі, то має.
показати весь коментар
03.04.2024 13:17
+15
показати весь коментар
03.04.2024 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.04.2024 13:12 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2024 13:14 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2024 14:00 Відповісти
Дворник Герасим пришьет ему новые ножки. И он опять побежит по дорожке.
Хотя, наверно, я снова что-то спутал. Нужно выпить.
показати весь коментар
03.04.2024 13:40 Відповісти
купила путька чмобика,
а чмобик без ноги
який цікавий бізнес,
ги-ги, ги-ги ги-ги !
показати весь коментар
03.04.2024 15:17 Відповісти
Руська рулєтка п.дорського заробітчанина в українській лісосмузі.
показати весь коментар
03.04.2024 13:14 Відповісти
не возле дерева, а под забором, как настоящий руский
показати весь коментар
03.04.2024 13:14 Відповісти
тож і прийшов цей ****** до нас, вбивати та самому болісно здохнути....
а почало боліти,
робить недовольну морду....
умом расєю нє понять.....
він **** не на курорт їхав...
а здохнути за ***** чи за ладу....
чим не довольний????
показати весь коментар
03.04.2024 17:40 Відповісти
Сидів би дома біля жінки, не конав би. Захотілось української землі, то має.
показати весь коментар
03.04.2024 13:17 Відповісти
Немає там ні жінок ні чоловіків. Там створіння.
показати весь коментар
03.04.2024 14:36 Відповісти
"И пусть канает, редиска"
показати весь коментар
03.04.2024 13:19 Відповісти
Чиясь хата, холодильник, погріб, колодязь ... були.
показати весь коментар
03.04.2024 13:24 Відповісти
Ці п..си перетворили наші квітучі села та міста в руїни. Мало дісталось цьому завойовнику. Треба щоб ще його тельбухи на дереві висіли, а він їх знімав.
показати весь коментар
03.04.2024 13:49 Відповісти
Дивилась вiдiо i думала, як же орда заср*ла нашу землю...
показати весь коментар
03.04.2024 14:20 Відповісти
Воно ще щось співало. Мабуть пісні кобздона.
показати весь коментар
03.04.2024 13:24 Відповісти
хатятлірусскіівайни...
показати весь коментар
03.04.2024 13:29 Відповісти
Якщо відірвало частину ноги, то конати йому недовго - швидко здохне від втрати крові.
показати весь коментар
03.04.2024 13:29 Відповісти
1- 3 хвл
показати весь коментар
03.04.2024 14:16 Відповісти
У іншого дрона чомусь не стріляє
показати весь коментар
03.04.2024 13:35 Відповісти
Нога вирішила створити ННР - Ножная Наротная Ріспубліка і відокремилися від тіла
показати весь коментар
03.04.2024 13:39 Відповісти
на вибори голосувати за фуйла
вже не треба йти
тож й ноги не потрібні
показати весь коментар
03.04.2024 13:51 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2024 13:57 Відповісти
Я так понимаю, что это по моей просьбе -



К операторам дронов, просьба - Не убивайте совсем паскуд, пусть они прочувствуют свою дурость на протяжении часов 3-5, прежде чем загнут ласты.

Відповісти Видалити 4
показати весь коментар
03.04.2024 13:59 Відповісти
З такими пораненнями як у нього, ніхто не живе годинами. Лише хвилини і то він вже не розуміє, що відбувається
показати весь коментар
03.04.2024 14:18 Відповісти
Женя, скажу вам, как хирург хирургу, все зависит от степени повреждения кровеносных сосудов и поэтому это очень спорный вопрос)))
показати весь коментар
03.04.2024 14:34 Відповісти
В червоній зоні ніхто не розбирається зі ступіню пошкоджень судин.
Є чотири ознаки М і дії, що потрібно виконати за лічені секунди.
На відео московит не зробив дій, хоча щось намагався, а тому йому вже все
показати весь коментар
03.04.2024 18:24 Відповісти
А шкода!… Хай би ця потвора вижила і мучила себе і близьких усю решту життя! І щоб усі оточуючі бачили що буває з тими , хто воює проти України! А рашка буде ще витрачати кошти на пенсію -менше грошей піде на зброю..
показати весь коментар
03.04.2024 15:03 Відповісти
згоден, хай він вижеве,, в такій комплектності як є.

цікаво, чи після цього його буде турбувати шо там у хохлов?
показати весь коментар
03.04.2024 17:13 Відповісти
Е, рузге, в тебе ж напевно є тупий ніж...
показати весь коментар
03.04.2024 14:39 Відповісти
Та дe він кoнає? Cпокійно слухає Кобзона, і до того ж наживо. Щe й підспівує..
показати весь коментар
03.04.2024 14:55 Відповісти
Кацапы, и чего вам дома не сидится?
показати весь коментар
03.04.2024 15:30 Відповісти
добити цього витязя не пробували? пожаліли?
показати весь коментар
03.04.2024 17:33 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2024 17:49 Відповісти
Нормальок ! І бюст є, і оградка поруч !..
показати весь коментар
03.04.2024 18:00 Відповісти
Пачіму он нє іщіт сваю ногу?
показати весь коментар
03.04.2024 18:45 Відповісти
шукає гармошку...
показати весь коментар
03.04.2024 18:48 Відповісти
На последних секундах он потянулся за автоматом, похоже. 👍😀
показати весь коментар
03.04.2024 19:55 Відповісти
 
 