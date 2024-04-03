Окупант із відірваною ногою конає біля дерева після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+
Бійці підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували окупанта за допомогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбник намагався збити БПЛА із автомата. Утім, марно - ударом дрона-камікадзе йому щонайменше відірвало частину ноги.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+21 Підлога Маккартні
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+17 Ольга Пелле
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+15 ZoV KobZona
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Хотя, наверно, я снова что-то спутал. Нужно выпить.
а чмобик без ноги
який цікавий бізнес,
ги-ги, ги-ги ги-ги !
а почало боліти,
робить недовольну морду....
умом расєю нє понять.....
він **** не на курорт їхав...
а здохнути за ***** чи за ладу....
чим не довольний????
вже не треба йти
тож й ноги не потрібні
К операторам дронов, просьба - Не убивайте совсем паскуд, пусть они прочувствуют свою дурость на протяжении часов 3-5, прежде чем загнут ласты.
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Є чотири ознаки М і дії, що потрібно виконати за лічені секунди.
На відео московит не зробив дій, хоча щось намагався, а тому йому вже все
цікаво, чи після цього його буде турбувати шо там у хохлов?