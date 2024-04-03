Медик-окупант в окопі "консультує" поплічника з розірваною рукою: "Не очкуй - отрежут. Будешь помирать - выползи на улицу". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому медик-окупант в окопі надає допомогу своєму "трьохсотому".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, "трьохсотий" отримав дозу знеболювального, джгут Есмарха на поранену руку, рекомендацію самостійно евакуюватися та прохання "выползи на улицу", якщо вирішить померти.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти волочать свого "трьохсотого", а потім кидають його помирати на дорозі. ВIДЕО