Медик-окупант в окопі "консультує" поплічника з розірваною рукою: "Не очкуй - отрежут. Будешь помирать - выползи на улицу". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому медик-окупант в окопі надає допомогу своєму "трьохсотому".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, "трьохсотий" отримав дозу знеболювального, джгут Есмарха на поранену руку, рекомендацію самостійно евакуюватися та прохання "выползи на улицу", якщо вирішить померти.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+11 Леонід #587957
показати весь коментар03.04.2024 14:11
+9 Ivan Ivanov #437477
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+7 Luk Viktor
показати весь коментар03.04.2024 14:23
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Я в ЗСУ с первого дня, то у нас с первого дня были только турникеты. Мы ещё и перебираем... лучше САТ и Днипро, а у них красный жгут на 3м году войны...
1)джут не вище поранення
2) з ноги переляканого зняв зайвий джут
Перед цим подивився у берці є кров чи ні
3) обезбол вколов щоб з червоної зони до жовтої потрапив спокійно
4)Підтримує розмову щоб не від'їхав
5) на стабіке вже краще руку оброблять та знімуть джут,а у шпиталі будуть збирати руку,навіть не ампутують
Так що крім цигарки та діалога все як надо на жаль у орків