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Медик-окупант в окопі "консультує" поплічника з розірваною рукою: "Не очкуй - отрежут. Будешь помирать - выползи на улицу". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому медик-окупант в окопі надає допомогу своєму "трьохсотому".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, "трьохсотий" отримав дозу знеболювального, джгут Есмарха на поранену руку, рекомендацію самостійно евакуюватися та прохання "выползи на улицу", якщо вирішить померти.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти волочать свого "трьохсотого", а потім кидають його помирати на дорозі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) поранення (2801) русский мир (452)


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Топ коментарі
+11
- Да ти нє ссси лашара, я сто раз так дєлал (с)
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03.04.2024 14:11
+9
хай подихає в цій землі,навіщо такому лайну виповзати наружу!
Загорнемо тракторами і забудемо!
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03.04.2024 14:17
+7
Жгут на шию міцніше йому затягніть......
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03.04.2024 14:23
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- Да ти нє ссси лашара, я сто раз так дєлал (с)
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03.04.2024 14:11 Відповісти
-Чьо, думаєш, пракатіт?
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03.04.2024 14:15 Відповісти
- Нє, ну я ні знаю, я чьото ачкую?!🙂
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03.04.2024 14:20 Відповісти
Гарний тамада і конкурси красиві
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03.04.2024 16:39 Відповісти
навпаки потрібно,бо кацапня читає цензор,щоб вони бачили як відносяться орки до орків!
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03.04.2024 14:19 Відповісти
Типу без відео люди не розуміють
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03.04.2024 14:20 Відповісти
хай подихає в цій землі,навіщо такому лайну виповзати наружу!
Загорнемо тракторами і забудемо!
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03.04.2024 14:17 Відповісти
Від цього, в Україні і такий чорнозем.Століттями вбивали ворогів.
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03.04.2024 15:28 Відповісти
Так то ваша мысль хорошая, но все ж лучше, что б кацап остался безруким инвалидом. Тогда во первых у руснявых будет материальный расход, а во вторых дрлбоебы в его родном Пердищево увидят чем может обернуться контракт, и задумаются
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03.04.2024 16:05 Відповісти
"медік" і сігарети забрав,бо не ************...
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03.04.2024 14:18 Відповісти
Доктор Лівсі
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03.04.2024 14:19 Відповісти
https://images.app.goo.gl/6Q6GP7F4FeqnTS978
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03.04.2024 15:27 Відповісти
Ну, за це його дружині максимум колесо віл Лади дадуть. Не фартонуло... Але і вона і ми сподіватимемось на краще. Щоб дали цілу Ладу.
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03.04.2024 14:22 Відповісти
Колеса как и Лады закончились.Пельмени-токо героям.Этот может расчитывать на разве что пол кило вареников с картошкой.Надо было уточнить-левой рукой вилку сможет удержать,ибо на правую культяпку разве что опираться сможет....если выживет.
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03.04.2024 15:07 Відповісти
Жгут на шию міцніше йому затягніть......
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03.04.2024 14:23 Відповісти
Нада зільонкай памазать і заживьот. 😉
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03.04.2024 14:27 Відповісти
Угу..До свадьбы.
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03.04.2024 15:12 Відповісти
У нього є ще десь поранення. Кароче пипець котенку, больше срать не будет!
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03.04.2024 14:35 Відповісти
Побільше таких «тактмедів» на рашці ! «Відспівав»- і готово!
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03.04.2024 14:52 Відповісти
Ахрєнєть, у них советские красные жгуты.
Я в ЗСУ с первого дня, то у нас с первого дня были только турникеты. Мы ещё и перебираем... лучше САТ и Днипро, а у них красный жгут на 3м году войны...
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03.04.2024 15:36 Відповісти
Вялічіє...
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03.04.2024 17:51 Відповісти
Нормально все, этого медика надо бы наградить и продвинуть по службе, нехай всей кацапской медициной керует
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03.04.2024 16:01 Відповісти
медик погиб на след день или в тот же. инфа от кацапов
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03.04.2024 18:38 Відповісти
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03.04.2024 17:48 Відповісти
Оцтом треба лікувати таке по живому, довбні!!!
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03.04.2024 18:39 Відповісти
Якщо б не орки,то у цього бойов.мед тверезий підхід до поранення:
1)джут не вище поранення
2) з ноги переляканого зняв зайвий джут
Перед цим подивився у берці є кров чи ні
3) обезбол вколов щоб з червоної зони до жовтої потрапив спокійно
4)Підтримує розмову щоб не від'їхав
5) на стабіке вже краще руку оброблять та знімуть джут,а у шпиталі будуть збирати руку,навіть не ампутують

Так що крім цигарки та діалога все як надо на жаль у орків
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03.04.2024 21:34 Відповісти
Клієнт чахне. Не більше двох годин має до надання кваліфікованої допомоги. Та і х√й з ним!
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03.04.2024 22:01 Відповісти
Побільше таких медиків
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04.04.2024 05:23 Відповісти
 
 