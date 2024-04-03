Росіянка скаржиться на життя: "Мы тут в Белгороде умираем, а в Москве никто не чешется". ВIДЕО

У мережі опублікований аудіозапис телефонної розмови, у якій мешканка Бєлгорода скаржиться на байдужу реакцію федеральної московської влади на обстріли прикордонного із Україною міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телефонній розмові, перехопленій ГУР Міноборони, росіянка розповідає невідомому абоненту про обстановку у Бєлгороді та зазначає, що у Москві ніхто не "чешеться".

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