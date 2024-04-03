Росіянка скаржиться на життя: "Мы тут в Белгороде умираем, а в Москве никто не чешется". ВIДЕО
У мережі опублікований аудіозапис телефонної розмови, у якій мешканка Бєлгорода скаржиться на байдужу реакцію федеральної московської влади на обстріли прикордонного із Україною міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телефонній розмові, перехопленій ГУР Міноборони, росіянка розповідає невідомому абоненту про обстановку у Бєлгороді та зазначає, що у Москві ніхто не "чешеться".
Топ коментарі
+9 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар03.04.2024 15:59
+6 Леонід #587957
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+5 Леонід #587957
показати весь коментар03.04.2024 15:58
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Жителі БНР не психуйте, вас звільняють...
Звідки така паніка. Ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури населених пунктів немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі.
кремлівський ублюдок , терорист і окупант путлєр ,
але ж для цих рязанських клуш , він сцар , а не ***@ядок кончений 🤬