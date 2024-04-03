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Росіянка скаржиться на життя: "Мы тут в Белгороде умираем, а в Москве никто не чешется". ВIДЕО

У мережі опублікований аудіозапис телефонної розмови, у якій мешканка Бєлгорода скаржиться на байдужу реакцію федеральної московської влади на обстріли прикордонного із Україною міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телефонній розмові, перехопленій ГУР Міноборони, росіянка розповідає невідомому абоненту про обстановку у Бєлгороді та зазначає, що у Москві ніхто не "чешеться".

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Автор: 

москва (1245) обстріл (28435) Бєлгород (504) ГУР (498)


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Топ коментарі
+9
От дурепа кацапорила - з дому можна виходити і по голові ,щоб прилетіло свиноматці.
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03.04.2024 15:59
+6
Проблеми індейців *********** не ..уть
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03.04.2024 16:03
+5
Не сцарьске діло чесатися
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03.04.2024 15:58
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ЦРУ опозорило Путина в Крокусе/ Чудо-оружие ВСУ меняет ситуацию / Китай за Трампа / №709 Юрий Швец
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03.04.2024 15:56 Відповісти
Не сцарьске діло чесатися
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03.04.2024 15:58 Відповісти
От дурепа кацапорила - з дому можна виходити і по голові ,щоб прилетіло свиноматці.
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03.04.2024 15:59 Відповісти
Проблеми індейців *********** не ..уть
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03.04.2024 16:03 Відповісти
дура, а думала путлеру важно как ты там живешь ?
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03.04.2024 16:13 Відповісти
А ви каци повинні були знати про наслідки коли розтривожиш вулик бджіл. Воно вам треба було те СВО!
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03.04.2024 16:22 Відповісти
Спокійно так про це розповідає...мало прилітало!! Треба, щоб прилітало стілько, щоб вереск стояв! Щоб нажахані були до срачки й ригак!!
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03.04.2024 16:22 Відповісти
Свободу БНР!
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03.04.2024 16:23 Відповісти
А давайте говорити так - ...бо москва вважає, що ця територія вже втрачена.
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03.04.2024 16:28 Відповісти
ніт, їм посрати на все і на всіх, тільки бажання хворого ублюдка х..ла мають значення.
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04.04.2024 08:45 Відповісти
Чім більше сдохне росіян - тім кращім буде майбутне планети.
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03.04.2024 16:37 Відповісти
Хто їх всіх в тому Бєлгороді убиває? Невже рдк дійшло таки кудись далі за першу хату в Козінкє.
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03.04.2024 16:48 Відповісти
Ну так у чьому проблеми-вперед на маскву.Скидуйте фашистську владу і все закінчиться дуже швидко.
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03.04.2024 16:57 Відповісти
Лично мне абсолютно все равно что там в каком то белгороде происходит. Естественно это видео даже не открывал.По другому быть и не должно.
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03.04.2024 17:04 Відповісти
у вас квитки на кабзона, причепурися трохи
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03.04.2024 18:23 Відповісти
МЗС Росії просить НАТО закрити небо над білгородом….. вже 100 000 росіян підписали петицію про закриття неба над Білгородом, пояснюючи тим, що їм боляче дивитися як гинуть російські пво-ошники і як знищується військова техніка росіян!

Жителі БНР не психуйте, вас звільняють...

Звідки така паніка. Ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури населених пунктів немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі.
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03.04.2024 18:47 Відповісти
у москві іржуть з бєлгорода ...
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03.04.2024 18:56 Відповісти
Вооще, а шо произошло?Шо-то произошло,А....
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03.04.2024 20:59 Відповісти
та то вони самі себе ********, а звинувачують Україну.
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04.04.2024 08:46 Відповісти
Кацапи бояться сказати вголос , що війну з Україною затіяв
кремлівський ублюдок , терорист і окупант путлєр ,
але ж для цих рязанських клуш , він сцар , а не ***@ядок кончений 🤬
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03.04.2024 23:03 Відповісти
 
 