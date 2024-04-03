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Z-пропагандист Калашніков поділився враженнями від поїздки на фронт: "Коли ж це скінчиться? Що говорять у Кремлі?". ВIДЕО

Z-пропагандист Максим Калашніков поділився враженнями від поїздки на фронт. Він стверджує, що російські військовослужбовці вже на межі і не розуміють сенсу того, що відбувається. Каже, що солдати ЗС РФ ненавидять "бездарне командування та вимагають чисток генералітету".

Як інформує Цензор.НЕТ, пропагандист додав, що російські окупанти вже на межі. Українські дрони, масова ліквідація живої сили після точних прильотів ракет HIMARS знесилюють окупантів. і В цьому він винить російських генералів.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр вдарили по позиціях окупантів наземним дроном. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65129)


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Топ коментарі
+35
Довбойоби йдіть в свої *****. Вас ніхто не кликав в Україну.
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03.04.2024 18:26
+23
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03.04.2024 18:40
+23
Вони "вляпалися" думаючи що "хахли" такі самі як "бульбаші" Ті ж коряться відразу тому - у кого сила! А насправді - ЦЕ НЕ ТАК!!!

Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів

*

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
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03.04.2024 18:58
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Он уже давно на пару тромбов оторванных наговорил)
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03.04.2024 18:25 Відповісти
Нічого такого вінне сказав - ***** не критикує , критикує генералів... а резюме - каже , що потріюен вихід з "позиционноготупика" , тобто - кацапам не припиняти війну , а навпаки - наступати !
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03.04.2024 18:37 Відповісти
Нічогісінько не зрозумів зі слів цього кацапа ,
але цікаво
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03.04.2024 18:26 Відповісти
А у кацапів взагалі є логіка?
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03.04.2024 18:45 Відповісти
Вони "вляпалися" думаючи що "хахли" такі самі як "бульбаші" Ті ж коряться відразу тому - у кого сила! А насправді - ЦЕ НЕ ТАК!!!

Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів

*

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
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03.04.2024 18:58 Відповісти
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03.04.2024 21:30 Відповісти
статуетку ублюдку. як татарському..
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03.04.2024 18:26 Відповісти
монумент сразу
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03.04.2024 18:38 Відповісти
Надмогильний
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03.04.2024 19:11 Відповісти
Довбойоби йдіть в свої *****. Вас ніхто не кликав в Україну.
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03.04.2024 18:26 Відповісти
"Я в шокє !"
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03.04.2024 18:28 Відповісти
Он такой же калашников,как гиркин стрелков.
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03.04.2024 18:28 Відповісти
Він однодумець і партнер гіркіна, теж в буцегарню хоче.
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03.04.2024 18:35 Відповісти
Гіркін, як і костя малафейкін, чиста мордва.Одного бантустану як і Кіріл. І цей теж потомок саловья - разбойніка.
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03.04.2024 19:10 Відповісти
Какашников.
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04.04.2024 16:19 Відповісти
Закінчиться тоді коли кацапсячина звалить з України!
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03.04.2024 18:32 Відповісти
Щось Володька Кучеренко розтриндівся. Або тром або талій.
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03.04.2024 18:33 Відповісти
- Я не вижу выхода из этой ситуации!
- Розплющ очі! Вихід є! У будь-якій точці на українсько-російському кордоні!
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04.04.2024 04:11 Відповісти
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03.04.2024 18:40 Відповісти
Я *** знаю что происходит и где кто говорит правду.
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03.04.2024 18:44 Відповісти
Кучеренко соратник Гиркина.
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03.04.2024 19:10 Відповісти
Цивільних й малі народи вбивати рашисти "сміливі, херої" а воювати з рівним ворогом - слабкі.
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03.04.2024 18:45 Відповісти
Трівожна кацапам
https://t.me/voynareal/86981
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03.04.2024 19:06 Відповісти
Выход из этого тупика есть у каждой парашной свинособаки- ногами вперёд.
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03.04.2024 19:14 Відповісти
«Сєятєль вєтра», ***… Правдивіше було б «Сцикун против вєтра».
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03.04.2024 19:16 Відповісти
Ага! "Пожинатель БУРИ!!!"
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04.04.2024 04:16 Відповісти
У мене вдома кажуть: "Не засівай вітер! Жнивам не зрадієш!"
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04.04.2024 04:17 Відповісти
"Що Кремлі говорять ?"
То же що ї раніш "Гойда!! барани."
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03.04.2024 19:20 Відповісти
Его дружбан Гиркин уже на параше этот следующий правдолюб.
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03.04.2024 19:48 Відповісти
А чего он не из окопа вещает? Прекрасная цель была бы для нашего снайпера. Его табло так и выпрашивает маслину.
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03.04.2024 20:12 Відповісти
не жилец!
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03.04.2024 21:38 Відповісти
У этого черта, точно, с сосудами проблемы - того и гляди тромб оторвется.
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03.04.2024 23:04 Відповісти
******** нах з України!!!
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03.04.2024 23:31 Відповісти
ШТА!? Що там цього кацапа засасіваєт?
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04.04.2024 02:13 Відповісти
 
 