Z-пропагандист Калашніков поділився враженнями від поїздки на фронт: "Коли ж це скінчиться? Що говорять у Кремлі?". ВIДЕО
Z-пропагандист Максим Калашніков поділився враженнями від поїздки на фронт. Він стверджує, що російські військовослужбовці вже на межі і не розуміють сенсу того, що відбувається. Каже, що солдати ЗС РФ ненавидять "бездарне командування та вимагають чисток генералітету".
Як інформує Цензор.НЕТ, пропагандист додав, що російські окупанти вже на межі. Українські дрони, масова ліквідація живої сили після точних прильотів ракет HIMARS знесилюють окупантів. і В цьому він винить російських генералів.
Топ коментарі
+35 ОсвальдКоблпот #588757
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+23 віктор федорович #394174
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+23 Яр Холодний
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але цікаво
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Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
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- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
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То же що ї раніш "Гойда!! барани."