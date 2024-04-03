УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7334 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
35 725 142

Російський пропагандист Пучков закликав до геноциду українців: "Я вважаю, що всю цю нацистську мразь треба перестріляти без жалю". ВIДЕО

Російський пропагандист Дмитро Пучков, відомий під псевдонімом "Гоблін", відзначився особливо цинічною заявою. Блогер та кіноперекладач, який перебуває під санкціями ЄС за поширення пропаганди, публічно закликав до геноциду українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, уродженець України Пучков каже, що всі українці – нацисти, тому їх марно виховувати, а треба вбити.

"Як ти вважаєш, ось на запитання: "Як ти ставишся до українців?" Так само, як і вони до мене. Я вважаю, що всю цю нацистську мр#зь треба перестріляти без жалю. Перевиховувати їх марно. Те, що їх там ховають у промислових масштабах – це на користь їм самим і нам також. Ось таке приблизно ставлення", – каже на відео пропагандист. Публіка ж зустріла його слова оваціями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Z-пропагандист Калашніков поділився враженнями від поїздки на фронт: "Коли ж це скінчиться? Що говорять у Кремлі?". ВIДЕО

Автор: 

геноцид (307) пропаганда (2801) росія (65129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+63
Там ХТОСЬ пропонував "сайтись пасередине"? Йому не "гикається"?!
показати весь коментар
03.04.2024 19:20
+56
показати весь коментар
03.04.2024 19:31
+47
а ми і так знаємо, що всю цю нацистську мразь треба перестріляти без жалю
показати весь коментар
03.04.2024 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ще й хлопають цьому лисому ********.
Хлопнуть би їх лопатою, та по iпалу з розмаху.
показати весь коментар
03.04.2024 20:36 Відповісти
У міру розвитку війни становище німецьких військ погіршувалося, і незабаром Гіммлер видав наказ про прийом на службу «ненімецьких» і «неарійських» народів.

Так в СС з'явилися добровольці зі слов'янських, мусульманських, азіатських і навіть африканських народів. У складі СС було 22 іноземні дивізії.

Росіяни і російські козаки: 100 000 чоловік.

Матеріал з Вікіпедії

Так хто ж тут "нацистська мразь"?
показати весь коментар
03.04.2024 20:38 Відповісти
Гоблін з орками вирішив вбити усіх людей)) тупа почвара, а Толкін нас попереджав!!!! Як і Орвелл....
показати весь коментар
03.04.2024 20:38 Відповісти
А хтось "юріст та ухилянт" то і близько не читав...тепер маєм те що маєм...
показати весь коментар
03.04.2024 21:57 Відповісти
Ця мразота має здохнути останнім зі своєї сім'ї. Побачивши смерть усієї родини на свої очі. Наглу їх смерть. Яму воно риє та інших підбурює, скотомогильник їх місце.
показати весь коментар
03.04.2024 20:45 Відповісти
Ніколи не дивився його перекладів, бо вважав це лайном. І не помилився. Він також лайно як і його "творчість".
показати весь коментар
03.04.2024 20:59 Відповісти
Так чел же украинец. Украинцы, которые уехали в России, часто страдают таким синдромом. Типа, мы не хохлы. Мы арийцы как русские.

Буквально вики:
Отмечает, что «когда переехали в Питер, очень долго считал себя украинцем, ведь родился я на Украине»
показати весь коментар
03.04.2024 21:10 Відповісти
Жил бы в Украине, то сейчас был бы пламенным патриотом Украины и Бандеры лично. А так Россиюшку любит и Сталина.
показати весь коментар
03.04.2024 21:11 Відповісти
Проблема що він там на Засрашці такий нелюдь не один, їх там міліони. Й "розгрібати" це кубло нелюдей довелося Україні, іньші поки не приймають участь тільки надають допомогу.
показати весь коментар
03.04.2024 21:11 Відповісти
Гобліни, орки - людей серед них немає. Здичавіли.
показати весь коментар
03.04.2024 21:25 Відповісти
Це ти про себе, касап?
показати весь коментар
03.04.2024 21:35 Відповісти
Направду це не кацап, а малорос. Воно з Кропивницького.
І мені дуже прикро від того, що ця гнида - земляк моєї покійної мами.
показати весь коментар
04.04.2024 03:42 Відповісти
ніколи не дививсь фільми з перекладом тієї гниди.
показати весь коментар
03.04.2024 21:35 Відповісти
Це в свинособаки пердак рвонуло. Сам він вбивати не іде-сасого можуть знищити.
показати весь коментар
03.04.2024 21:41 Відповісти
в рашке таких нацистских ********* 90 процентов!и это про них сказано!

Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
03.04.2024 21:42 Відповісти
русизм = рашизм
показати весь коментар
03.04.2024 21:44 Відповісти
Рашизм-- Парашизм
показати весь коментар
04.04.2024 04:40 Відповісти
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
показати весь коментар
03.04.2024 21:50 Відповісти
Цього лисого га.. &на чекає доля гіві та мотороли...
показати весь коментар
03.04.2024 21:55 Відповісти
Заслужил внимания...
показати весь коментар
03.04.2024 22:29 Відповісти
А Зеленський ще не відкрив кримінальної справи проти Пучкова і Путіна?
Чи він здатен лише на те, щоб відкривати кримінальні справи проти Байдена і Порошенка?
показати весь коментар
03.04.2024 22:02 Відповісти
Зе посадив ще розвідника Романа Червінського !!
показати весь коментар
03.04.2024 23:32 Відповісти
Все правильно! Можешь не откладывая начать с кремлёвских нацистов
показати весь коментар
03.04.2024 22:12 Відповісти
Оце ж істота виросла на вєлікай рускай культурє.
показати весь коментар
03.04.2024 22:21 Відповісти
Вони всі ненавидять украінців і це відбувається століттями ,
тому ідуть всі кацапи за рашинським кораблем , на........уй😡
показати весь коментар
03.04.2024 23:31 Відповісти
Отрезать поганый язык этому упырю и заткнуть им пасть... 😡
показати весь коментар
03.04.2024 22:27 Відповісти
1. Предки отца Пучкова имели немецкие корни, мать - русская.
2. Работал дежурным в тюрьме, позже руководил работой тюремной оперчасти. На выбор профессии, по словам Д. Пучкова, повлияло прочтение романа «Архипелаг ГУЛАГ»
показати весь коментар
03.04.2024 22:35 Відповісти
Ну шо, малороси, го дивитися кінчик у смішнючому гоблінському перекладі
показати весь коментар
03.04.2024 22:44 Відповісти
а що там смішного, колись намагався подивитись, те що воно називало справжнім перекладом, то там всі незнайомі йому англійські слова він заміняв матюками, а так як англійської він не знає від слова зовсім, то то була озвучка на тему де між матюками попадались інші слова, кацапи тащилися. може вже й на кацапії здогадлались що то ніякі не переклади, то він так до себе увагу привертає.
показати весь коментар
03.04.2024 23:15 Відповісти
так само українці думають про пучкова і іншу кацапську *******!
показати весь коментар
03.04.2024 23:06 Відповісти
Пучков, ми тебе ліквідуємо. Починай відлік, мразота.
показати весь коментар
03.04.2024 23:08 Відповісти
Пучков , мразота ти і гоблін , тебе чорти зачекалися в пеклі ,
готуйся бидлота 🧛🏿‍♂️
показати весь коментар
03.04.2024 23:28 Відповісти
гОБЛИН НАЦИСТ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
показати весь коментар
04.04.2024 00:14 Відповісти
"Хоронять в промислових масштабах" це ж визначення нацистського геноциду!
показати весь коментар
04.04.2024 01:06 Відповісти
Та то воно про бурятів.Кацапи завжди екстраполюють власну реальність на інших.
показати весь коментар
04.04.2024 05:58 Відповісти
Мусорок-гоблін роззявив пащу...
...хай би краще заззявив.
показати весь коментар
04.04.2024 03:40 Відповісти
Вологі мрії живого трупа.
показати весь коментар
04.04.2024 05:56 Відповісти
Татаров тебе 3,14дораса вже зачекався
показати весь коментар
04.04.2024 07:35 Відповісти
Всю кацапську мерзоту треба знищувати .
показати весь коментар
04.04.2024 09:31 Відповісти
Ця шваль могла нічого не казати,бо вона народилася фашистом,пучок з італ.фашизм,погоняло швалі пучков.Ціми пучками закатали весь схід,поки буде хоч один кацап,миру на планеті не буде.
показати весь коментар
04.04.2024 10:52 Відповісти
он просто злой и обижен на весь мир, а особенно на украинцев, бо до войны ездил везде и вещал как хорошо в европе, сша и в целом в мире)) а теперь тамбовский волк тебе товарищ, монетизацию ютуб обрезал, лысый алкоисторик-друг разошелся как в море корабель, вот и сякает желчью как очковая змея. удивляет другое в зале то не пенсионеры ударенные об голову трудами маркса, видно гоблинодрочеры это особый подвид тупой молодежи
показати весь коментар
04.04.2024 12:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 