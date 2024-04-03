Російський пропагандист Пучков закликав до геноциду українців: "Я вважаю, що всю цю нацистську мразь треба перестріляти без жалю". ВIДЕО

Російський пропагандист Дмитро Пучков, відомий під псевдонімом "Гоблін", відзначився особливо цинічною заявою. Блогер та кіноперекладач, який перебуває під санкціями ЄС за поширення пропаганди, публічно закликав до геноциду українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, уродженець України Пучков каже, що всі українці – нацисти, тому їх марно виховувати, а треба вбити.

"Як ти вважаєш, ось на запитання: "Як ти ставишся до українців?" Так само, як і вони до мене. Я вважаю, що всю цю нацистську мр#зь треба перестріляти без жалю. Перевиховувати їх марно. Те, що їх там ховають у промислових масштабах – це на користь їм самим і нам також. Ось таке приблизно ставлення", – каже на відео пропагандист. Публіка ж зустріла його слова оваціями.

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