Російський пропагандист Пучков закликав до геноциду українців: "Я вважаю, що всю цю нацистську мразь треба перестріляти без жалю". ВIДЕО
Російський пропагандист Дмитро Пучков, відомий під псевдонімом "Гоблін", відзначився особливо цинічною заявою. Блогер та кіноперекладач, який перебуває під санкціями ЄС за поширення пропаганди, публічно закликав до геноциду українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, уродженець України Пучков каже, що всі українці – нацисти, тому їх марно виховувати, а треба вбити.
"Як ти вважаєш, ось на запитання: "Як ти ставишся до українців?" Так само, як і вони до мене. Я вважаю, що всю цю нацистську мр#зь треба перестріляти без жалю. Перевиховувати їх марно. Те, що їх там ховають у промислових масштабах – це на користь їм самим і нам також. Ось таке приблизно ставлення", – каже на відео пропагандист. Публіка ж зустріла його слова оваціями.
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Хлопнуть би їх лопатою, та по iпалу з розмаху.
Так в СС з'явилися добровольці зі слов'янських, мусульманських, азіатських і навіть африканських народів. У складі СС було 22 іноземні дивізії.
Росіяни і російські козаки: 100 000 чоловік.
Матеріал з Вікіпедії
Так хто ж тут "нацистська мразь"?
Буквально вики:
Отмечает, что «когда переехали в Питер, очень долго считал себя украинцем, ведь родился я на Украине»
І мені дуже прикро від того, що ця гнида - земляк моєї покійної мами.
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
русизм= рашизм Рашизм--Парашизм
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?
Чи він здатен лише на те, щоб відкривати кримінальні справи проти Байдена і Порошенка?
тому ідуть всі кацапи за рашинським кораблем , на........уй😡
2. Работал дежурным в тюрьме, позже руководил работой тюремной оперчасти. На выбор профессии, по словам Д. Пучкова, повлияло прочтение романа «Архипелаг ГУЛАГ»
готуйся бидлота 🧛🏿♂️
...хай би краще заззявив.