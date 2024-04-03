Воїни 28 ОМБр знищили місце дислокації ворожого особового складу на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Оператори ударних БпЛА РУБпАК 28-ої окремої механізованої бригади знищили місце дислокації ворожого особового складу на Бахмутському напрямку скидом міни ТМ-62.
Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
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ирина ира #418568
показати весь коментар03.04.2024 20:15 Відповісти Мені подобається 5
Rusin
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