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Воїни 28 ОМБр знищили місце дислокації ворожого особового складу на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Оператори ударних БпЛА РУБпАК 28-ої окремої механізованої бригади знищили місце дислокації ворожого особового складу на Бахмутському напрямку скидом міни ТМ-62.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7221) 28 окрема механізована бригада (187)


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03.04.2024 20:15 Відповісти
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04.04.2024 00:16 Відповісти
Жаркое заказывали?
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03.04.2024 20:34 Відповісти
Воїнам шана!
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03.04.2024 20:36 Відповісти
 
 