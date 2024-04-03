Для партнерів України травень і червень мають стати часом активності, щоб досягти наших завдань у цій війні, - Зеленський. ВIДЕО
У травні та червні партнери мають бути особливо активними в допомозі, для того щоб забезпечити досягнення цілей України у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Поступово плануємо нашу роботу з партнерами на найближчі місяці- і травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції - будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України - зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей.
Я дякую всім, хто б’ється на фронті зараз, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую всім, хто тренує наших воїнів, усім, хто волонтерить. Пишаюся нашими людьми. І дякую всім у світі, хто допомагає", - сказав Зеленський.
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"Например, с осени 2023 г. партия "Слуга народа" и Демпартия США начали марафоны с новым законом о мобилизации и об утверждении бюджетов помощи Израилю и Украине. "Слуги народа" полгода спамили сами себя 4 тыс. поправок к поправкам к этому закону. Демпартия и 20 трампистов сначала уволили спикера Кевина Маккарти, месяц выбирали Майка Джонсона, которого затем назвали недоговороспособным и во всё обвини Трампа. При этом дважды или трижды за полгода устраивали шатдауны. Всё это происходило под надзором СМИ и предельно прозрачно, но смысл происходящего был в густом тумане.
В таком густом, что в Украине оба марафона перестали комментировать даже штатные обозреватели газет, поскольку не в состоянии объяснить, почему обе правящие партии не могут договориться сами с собой. Очевидно, что могут, но не хотят. Почему - загадка.
Наиболее популярные объяснения: для США - сложности предвыборного процесса, для Украины - боязнь потерь в рейтинге перед выборами, которые пройдут аж через полгода после окончания войны, конец которой в ещё большем тумане. Соответственно возможны три варианта: либо в Офисе готовятся к завершению войны в этом году, либо есть другие причины. Если вспомнить, что синхронно с обоими марафонами начались атаки Безуглой на Залужного, был приезд в январе Виктории Нуланд в Киев с советом не увольнять его и другие действия поддержки, то логично предположить, оба марафона связаны напрямую. Зеленский из-за нарциссизма и боязни ответственности за "шашлыки" стремился уволить Залужного и взять под ручной контроль командование ВСУ, а Байден предупреждал, если это произойдёт, то 61 млрд. долларов он будет ждать долго.
В итоге победила военная школа Безуглой. Байден 12 марта всё-таки одобрил первый в этом году транш в 300 млн. долларов, а 2 апреля Зеленский симметрично подписал указ о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Но это не финал марафона. Просто, транш пришёл, на что и указывает стабилизация курса гривны.
Третий вариант объяснения обоих марафонов - они часть операции по дезинформации Москвы. Вполне возможно, если не возводить в абсолют, а совместить с двумя другими.
Во всяком случае, рейтингозависимость Зеленского и его боязнь двух дат - 31 марта и 20 мая - вещи реальные. Настолько реальные, что окончание его президентского контракта было загодя объявлено спецоперацией ФСБ. Осталось лишь объявить, что конституцию Украины придумал Ельцин в 1996 г. Поэтому с 30 марта по 1 апреля ожидался приход на Майдан в Киеве рашистского ДРГ в десятки тысяч боевиков."
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Тобто, поки ОПЗЄ скирдує гроші, а партія ЗЄ порозбігалася з Верховної ради, весь Світ повинен напружуватися.
Lan_ua
@OblomovUA
·
https://twitter.com/OblomovUA/status/1775566148236407162 3 ч
Война в Европе против Украины продемонстрировала всему миру следующее: 1.Что такое кровожадный кремлевский нацизм XXI века; 2.Что собой реально представляет организация ООН; 3.Что есть на поверку - истинные европейские ценности; 4.Без Ядерного Оружия любая страна не защищена.5. Всецело полагаться на договорённости с Соединными Штатами Америки категорически не рекомендуется, поскольку могут передумать и кинуть вас в самый неподходящий момент.
@IgorSitnik5
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https://twitter.com/IgorSitnik5/status/1775555203132965225 4 ч
Россия больше не ощущает дефицита в западных комплектующих для производства ракет, танков и самолётов. Поставки втихую Запад и россия подняли до необходимого уровня. А вот Украину Запад бросил окончательно и бесповоротно, скармливая месяцами пустыми обещаниями. И это, голые факты
а в нас зелена тина теж дбає тільки про власні інтереси то так грабує країну що аж пил стоіть