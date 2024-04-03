Для партнерів України травень і червень мають стати часом активності, щоб досягти наших завдань у цій війні, - Зеленський. ВIДЕО

У травні та червні партнери мають бути особливо активними в допомозі, для того щоб забезпечити досягнення цілей України у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Поступово плануємо нашу роботу з партнерами на найближчі місяці- і травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції - будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України - зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей.

Я дякую всім, хто б’ється на фронті зараз, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую всім, хто тренує наших воїнів, усім, хто волонтерить. Пишаюся нашими людьми. І дякую всім у світі, хто допомагає", - сказав Зеленський.

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