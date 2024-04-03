Головнокомандувач Сирський доповів Зеленському про плани оборони та дії ЗСУ на ключових напрямках. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, щодо оборонних та активних дії українських військ на найближчий час.
Про це президент заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні була тривала й детальна доповідь головкома Олександра Сирського. Наші дії на ключових напрямках. Захист наших позицій. Зміцнення наших позицій. Тиск наш на російські позиції. Ключові наші плани оборонних та активних дій на найближчий час", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+23 Ольга Пелле
показати весь коментар03.04.2024 22:57
+19 kelt kant
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+16 ПП Уксусов
показати весь коментар03.04.2024 22:54
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Чи й досі в Голобородька граєш??
Ведь у него ненормированный рабочий день. Учитывая текущую ситуацию, спать он должен 6-7 часов, остальное время работа, перекус в процессе работы, мивинку разгрыз, водичкой запил.
Для цього навіть знадобилося робити окрему СТАТТЮ/НОВИНУ?!
Що, Залужний не доповідав Зеленському, що новин про це не було?
Сырского до сих пор связывает с Россией не только место рождения, но и то, что его родственники продолжают жить в РФ. Его родители, Людмила и Станислав Сырские, а также родной брат Олег, живут в городе Владимир, который находится менее чем в 200 км от Москвы.
84-летний отец и 82-летняя мать главкома сейчас на пенсии. Станислав Сырский является полковником армии РФ в отставке.
стой! нааа пра во!
план доложен!
срочно, дип почтой, в кремль!