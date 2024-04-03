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Головнокомандувач Сирський доповів Зеленському про плани оборони та дії ЗСУ на ключових напрямках. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, щодо оборонних та активних дії українських військ на найближчий час.

Про це президент заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була тривала й детальна доповідь головкома Олександра Сирського. Наші дії на ключових напрямках. Захист наших позицій. Зміцнення наших позицій. Тиск наш на російські позиції. Ключові наші плани оборонних та активних дій на найближчий час", - зазначив Зеленський.

Дивіться: Перші результати роботи нового Головкома Олександра Сирського | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Сирський Олександр (607)


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Топ коментарі
+23
Ай да маладєц! Такоє зєлєнскаму ндравіцца
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03.04.2024 22:57
+19
Коли вже будуть реальні справи, а не щовечірній пустопорожній "потужний" триндьож? Може спробуєш перед своєю відставкою хоч щось реальне зробити, а не просто телепати язиком???
Чи й досі в Голобородька граєш??
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03.04.2024 22:57
+16
Надєюсь, чєлом біл?
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03.04.2024 22:54
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03.04.2024 22:52 Відповісти
Надєюсь, чєлом біл?
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03.04.2024 22:54 Відповісти
Чєлом біл, ручку лобзал
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03.04.2024 22:58 Відповісти
Счолкал кавлукамі і нєістово пучіл глаза...
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03.04.2024 23:42 Відповісти
Біл нелегетимному. Робив вигляд, що воно ще президент
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04.04.2024 07:02 Відповісти
Нажаль він легитимний і ще довго буде руйнувати країну.
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04.04.2024 09:13 Відповісти
путін в окопах проводив вибори, а це узурпувало владу. Воно гірше путіна і лукашенко, бо геть немає совісті.
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04.04.2024 10:21 Відповісти
Плани зради.
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03.04.2024 22:55 Відповісти
Країна готова до оборонних дій маючи збудованних 6 відсотків фортифікаційних споруд й демонструє як досягнення одну коротку потьомкінсько-Єрмаківську з обіцяних ще з осені 2023 року- ІМІТАОРИ МАРОДЕРНІ ...БАНІ
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04.04.2024 00:36 Відповісти
Ай да маладєц! Такоє зєлєнскаму ндравіцца
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03.04.2024 22:57 Відповісти
Відосікі наше фсьо
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03.04.2024 23:11 Відповісти
Коли вже будуть реальні справи, а не щовечірній пустопорожній "потужний" триндьож? Може спробуєш перед своєю відставкою хоч щось реальне зробити, а не просто телепати язиком???
Чи й досі в Голобородька граєш??
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03.04.2024 22:57 Відповісти
Голобородько повинен двома пісталєтамі в раді всіх своїх зелених пострілять
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03.04.2024 23:00 Відповісти
Мне лично всегда нравилась Рабыня Изаура. Жалко что она у нас в Украине не баллотировалась. Я бы за нее проголосовал.
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03.04.2024 23:42 Відповісти
ні, краще дільничий з ДВРЗ, він і нормального росту, і має зовсім не хитрувате обличчя, і ніколи не казав нічого про акртрис з німецьких кіно.
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04.04.2024 07:23 Відповісти
Коломойський Ізауру одразу відкинув, бо дуже незалежна. Могла б у любу мить якогось фортеля викинуть.
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04.04.2024 09:19 Відповісти
Він робить тільки те, що скаже йому Єрмак, підневільна людина.
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03.04.2024 23:02 Відповісти
Міг би прямо ***** позвонити, щоб два рази не переказувалось.
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03.04.2024 22:59 Відповісти
Шура, пошто баріна глупостямі тіраніш, разі нє відіш, барін усталі за п'ять лєт...
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03.04.2024 22:59 Відповісти
Интересно, чем он занят целый день?
Ведь у него ненормированный рабочий день. Учитывая текущую ситуацию, спать он должен 6-7 часов, остальное время работа, перекус в процессе работы, мивинку разгрыз, водичкой запил.
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03.04.2024 23:00 Відповісти
Сухарі сушит...
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03.04.2024 23:19 Відповісти
І складіваєт в апшорах.
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04.04.2024 09:16 Відповісти
він вже скоро з під яєць знімати буде, положивши балубу на камеру))
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03.04.2024 23:02 Відповісти
Два ..... ета сіла.
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03.04.2024 23:08 Відповісти
Тільки адепти всього зеленого дєрьма.
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03.04.2024 23:12 Відповісти
Цікаво, чи зєлєбоби дійсно кожен вечір слухають свого прострочєного?
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03.04.2024 23:13 Відповісти
Не знаю чи слухають але подолякоскот весь час пасеться з висерами з методички про яйцесяйного під відосиками
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03.04.2024 23:45 Відповісти
Зеленский после этого быстро побежал снял видосик и выложил его в Ютуб. Заранее Подготовленные Позиции ну и то да сё.
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03.04.2024 23:14 Відповісти
Треба було ще станцювати і на роялі цюцюркою зіграти, щоб все було звично та у корпоративному форматі.
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03.04.2024 23:15 Відповісти
Кацапы вже в курсі, чи ще поштові голуби не донесли?
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03.04.2024 23:17 Відповісти
Вот жеж і цирк голобородько і русак гєнєрал шо де як .. тут пуффф паф там тратратраттата тут ми вжик бах тут в тил шух шух трах бах … добре добре всьо стоп кадр , і тут Сірска каже боневтік всьо можно по нармальному? ******* каже можна… і той давай жаліться що войсько не хоче здаватса
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03.04.2024 23:19 Відповісти
"Сирський доповів Зеленському"!
Для цього навіть знадобилося робити окрему СТАТТЮ/НОВИНУ?!
Що, Залужний не доповідав Зеленському, що новин про це не було?
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03.04.2024 23:24 Відповісти
Чекаю не дочекаюсь стрімів цього опєсдола з-під шконки.
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03.04.2024 23:26 Відповісти
Родители человека с фамилией Сырский, похожего на главкома ВСУ:

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03.04.2024 23:32 Відповісти
По официальной информации, Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области России - в тот момент Российской Советской республики. Учился в Москве, а затем переехал в Украину.

Сырского до сих пор связывает с Россией не только место рождения, но и то, что его родственники продолжают жить в РФ. Его родители, Людмила и Станислав Сырские, а также родной брат Олег, живут в городе Владимир, который находится менее чем в 200 км от Москвы.

84-летний отец и 82-летняя мать главкома сейчас на пенсии. Станислав Сырский является полковником армии РФ в отставке.
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03.04.2024 23:35 Відповісти
А кто его назначил главнокомандующим ?
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03.04.2024 23:56 Відповісти
Ну прічєм тут зілінскій?
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04.04.2024 00:01 Відповісти
Республіканці?
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04.04.2024 05:20 Відповісти
В ЗАПАСЕ! По крайней мерее по возрасту!
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04.04.2024 08:41 Відповісти
402 КВ км Украины уже загнал под оккупацию за два месяца . Совпадение ? Не думаю.
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03.04.2024 23:52 Відповісти
так тому й назначили
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04.04.2024 07:25 Відповісти
ать два! ать два!
стой! нааа пра во!
план доложен!

срочно, дип почтой, в кремль!
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03.04.2024 23:33 Відповісти
Язика поглибше вводив...
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03.04.2024 23:42 Відповісти
косплеять радянську класику?

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03.04.2024 23:48 Відповісти
Где Заранее Подготовленные Позиции ? Нет, мы не готовы к войне.
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04.04.2024 00:05 Відповісти
Надої ростуть! Дагонім і пірігонім...
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04.04.2024 03:01 Відповісти
Популисты.
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04.04.2024 05:27 Відповісти
5-6 відосіків на день, це як потужно, дивився би хто їх. Збірки відосіків зробити і на оскара подати
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04.04.2024 07:20 Відповісти
"Звільнити Дніпрова Олексія Сергійовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України" Указ №203/2024. Посаду втратив останній професіонал, який забезпечував хоч якийсь лад в діловодстві і обігу документів всередині цього хаосу, що називається "Офісом президента". Саме він наполягав на обов'язковому візування всіх документів з грифом безпосередньо президентом, що приводило в скажену лють Єрмака, мимо якого йшли усі грифовані документи. Тепер всі секретні документи опиняться в руках Єрмака, у якого навіть немає допуску до роботи з ними. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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04.04.2024 07:36 Відповісти
Сирок зєлє,той дєрьмаку,дєрьмак в ГШ рф! Всьо чьотко, всьо отлажено
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04.04.2024 07:37 Відповісти
Ну доповів, і що далі. В чому новина, безтолковий ішак? Нагадати, як обкурене чмо, буцім-то "керує" воєнними діяти.
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04.04.2024 07:41 Відповісти
И как, в кремле довольны, буззубая уже не мычит.
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04.04.2024 08:56 Відповісти
Торгова марка "зелений сирок" 73 % злочинної тупості, на найкращій героїновій заквіскі. Обирай "зелений сирок" і найгірші митті з твого минулого життя смакуватимеш з приємним присмаком ностальгії.
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04.04.2024 10:06 Відповісти
Читаю новини і так сумно, просто капець
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04.04.2024 14:20 Відповісти
 
 