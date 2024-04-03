Головнокомандувач Сирський доповів Зеленському про плани оборони та дії ЗСУ на ключових напрямках. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, щодо оборонних та активних дії українських військ на найближчий час.

Про це президент заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була тривала й детальна доповідь головкома Олександра Сирського. Наші дії на ключових напрямках. Захист наших позицій. Зміцнення наших позицій. Тиск наш на російські позиції. Ключові наші плани оборонних та активних дій на найближчий час", - зазначив Зеленський.

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