Бійці 92 ОШБр дроном-камікадзе ліквідували окупанта, який лежав поранений біля знищеної техніки. ВIДЕО
Воїни 92-ої окремої штурмової бригади ліквідували окупанта, який лежав поранений біля знищеної техніки.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+17 Urs
показати весь коментар04.04.2024 00:19
+17 Враг рода человеческого 666
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+13 Олег Квиташ
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лего .
землю , не ху@ло ?
Смерть кацапам на нашій землі 🤬
І взагалі - це "акт милосердя" ЕВ-ТА-НА-ЗІ-Я!!! Йому просто "допомогли" Врятували його сім"ю від мороки з людиною з поствоєнним психічним синдромом Зберегли гроші російського бюджету, які витрачалися-б на його лікування та реабілітацію А також витрати на пенсію по інвалідності! Ти ще підніми вереск з-за того, що кацапня на полі бою "самострілами" займається!
Листопад 1988 року. Полтавський полк почав працювати на забезпечення виходу радянських військ з Афганістану. Бомбили склади і запаси душманів на зиму. Брали по 12 тонн і літали з Марів-2. Там і зустрів свої 3* років.
Спробував би ти зупинити виліт полка в ті поки - суперхирой! Замполіт єскадрильї летів замикаючим і фотофіксував результати. І він бачив як гора зсувається в долину і всіх погребає під собою. 6 літаків по 12 тонн - з ювелірною точністью, з безпечної висоти. Я не знаю, як я там у Марах печінку свою не залишив.
А товарищ ще дитинства моєї жінки в той час служив у Кандагарі, в афганській армії, замкомандира афганської бригади ДШБ, майор спецназівець ГРУ. До речі, він перший знайшов сбитого Руцького і прикривав його, поки Альфа не прибула. Потім розказував, коли був випуск Академії Генштаба і приїхав Руцькой, віце-президент СССР, вручати дипломи, то навіть і не впізнав. Хоча вид такий зробив, бо брова задьоргалась. Ми з ним до його смерті горілку разом пили. А на гражданку він пішов з посади замкомандира Кировоградської бригади спецназа ГРУ. Так шо бачили ми шось і шось розуміємо. І я знаю, що таке вдарити ножем. Не любив снайперів, дальніх, не тіх хто з СВД. Вони вже тоді були як оператори БПЛА - типу грім небес...
Про вибір - в Радянській армії вибору не давали! Присягу давав? Тоді і виконуй шо обіцяв... А обіцяли круто:
"беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству."
А вибір був у всіх - не дуже розкішний, але людиною можно було спробувати зостатись.
І про гроші - ну куди ж без них! Гроші правлять світом! Світом убогих!
- Не знаю... Все залежить від якості шинкування...
Украина ратифицировали их дважды - в 1979 и 1990 годах.
Подумайте что дронщик который решил пощадить его, принимает на себя ответственность за все последующие решения этого пассажира. Будущие убийства. Будущая помощь будущим убийцам. Работа на благо Параши. И тд.
Брать его в плен? Как, дроном что-ли, он же не Карлсон. Кто то побежит к противнику в пасть что бы тащить это тело в плен? Зачем?
Единственный вариант, отличный от того что было-- это дождаться эвакуационной группы и зажмурить всех. Но и там ведь дураков мало таких. Может дело к ночи шло, и тд.
Да, возможно показывают это нашим нежным неокрепшим мозгам зря, вон польские католики за сердце хватаются и тд.
Після "бадабуму" з'являється щось білесеньке без жодної плями, скоріш за все спіднє, але суть, головне що хотів би вижити міг би цим білим скористатися, а не загорять біля бетера.
Стосовно дронщіка, камікадзе злітає коли є команда спостерігача і на ціль виходить також за його командами, а коли ціль візуалізована роздивлятися що там і до чого нема часу, хоча ті "що собаку з'їли" можуть в квача погратися.