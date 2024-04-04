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Бійці 92 ОШБр дроном-камікадзе ліквідували окупанта, який лежав поранений біля знищеної техніки. ВIДЕО

Воїни 92-ої окремої штурмової бригади ліквідували окупанта, який лежав поранений біля знищеної техніки.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Дивіться: FPV-дрони знищили ворожий танк у районі села Роботине. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3911) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+17
у деяких країнах дронами вже піцу доставляють, а у нас поки що тільки квитки на концерт кобзона.
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04.04.2024 00:19
+17
С вами, кацапами, не так с рождения, начнем с того, что вылезли вы через анус
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04.04.2024 00:27
+13
Це будете розповідати москалям коли вони прийдуть до Польщі. А як зрозумієте що їм чхати на ті "закони війни" - почнете і в мертвих стріляти, щоб переконатись що воно таки здохло.
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04.04.2024 00:28
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Був не жив здох і поцвів.
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04.04.2024 00:12 Відповісти
Перетворився на конструктор лего .
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04.04.2024 00:14 Відповісти
у деяких країнах дронами вже піцу доставляють, а у нас поки що тільки квитки на концерт кобзона.
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04.04.2024 00:19 Відповісти
Это вы, как доктор после его осмотра официально заявляете о его состоянии? А медкарту больного можно посмотреть?
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04.04.2024 00:26 Відповісти
С вами, кацапами, не так с рождения, начнем с того, что вылезли вы через анус
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04.04.2024 00:27 Відповісти
Це будете розповідати москалям коли вони прийдуть до Польщі. А як зрозумієте що їм чхати на ті "закони війни" - почнете і в мертвих стріляти, щоб переконатись що воно таки здохло.
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04.04.2024 00:28 Відповісти
А хто цього окупанта і фашиста кликав на украінську
землю , не ху@ло ?

Смерть кацапам на нашій землі 🤬
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04.04.2024 00:28 Відповісти
Дядя, ти довбойоб, і це я по доброму
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04.04.2024 01:58 Відповісти
А в кишлаку були душмани? Чи "мирняк"? Так то був його вибір - бомбить чи ні А тут у кацапа теж був вибір - воювать, чи ні Він вибрав "воювать" То в чому питання? Він собі прекрасно уявляв і знав про наслідки його рішення Де видно, що він "безпомічний"? Де видно, що він відмовляється від продовження бою? Де видно, що він капітулює?
І взагалі - це "акт милосердя" ЕВ-ТА-НА-ЗІ-Я!!! Йому просто "допомогли" Врятували його сім"ю від мороки з людиною з поствоєнним психічним синдромом Зберегли гроші російського бюджету, які витрачалися-б на його лікування та реабілітацію А також витрати на пенсію по інвалідності! Ти ще підніми вереск з-за того, що кацапня на полі бою "самострілами" займається!
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04.04.2024 08:09 Відповісти
У кожного свій Афган!
Листопад 1988 року. Полтавський полк почав працювати на забезпечення виходу радянських військ з Афганістану. Бомбили склади і запаси душманів на зиму. Брали по 12 тонн і літали з Марів-2. Там і зустрів свої 3* років.
Спробував би ти зупинити виліт полка в ті поки - суперхирой! Замполіт єскадрильї летів замикаючим і фотофіксував результати. І він бачив як гора зсувається в долину і всіх погребає під собою. 6 літаків по 12 тонн - з ювелірною точністью, з безпечної висоти. Я не знаю, як я там у Марах печінку свою не залишив.
А товарищ ще дитинства моєї жінки в той час служив у Кандагарі, в афганській армії, замкомандира афганської бригади ДШБ, майор спецназівець ГРУ. До речі, він перший знайшов сбитого Руцького і прикривав його, поки Альфа не прибула. Потім розказував, коли був випуск Академії Генштаба і приїхав Руцькой, віце-президент СССР, вручати дипломи, то навіть і не впізнав. Хоча вид такий зробив, бо брова задьоргалась. Ми з ним до його смерті горілку разом пили. А на гражданку він пішов з посади замкомандира Кировоградської бригади спецназа ГРУ. Так шо бачили ми шось і шось розуміємо. І я знаю, що таке вдарити ножем. Не любив снайперів, дальніх, не тіх хто з СВД. Вони вже тоді були як оператори БПЛА - типу грім небес...
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07.04.2024 18:18 Відповісти
Думаєш - "затер" свої первинні коментарі - то ніхто не здогадається яку херню ти понаписував? Мова велася про "вибір" який самі люди на війні роблять! Там люди "исполняли долг" А тут тупо воюють за гроші!
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07.04.2024 21:31 Відповісти
Нічого я не затирав - тут є кому мене витирати і банити. Не вписуюсь...
Про вибір - в Радянській армії вибору не давали! Присягу давав? Тоді і виконуй шо обіцяв... А обіцяли круто:
"беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству."
А вибір був у всіх - не дуже розкішний, але людиною можно було спробувати зостатись.
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07.04.2024 22:23 Відповісти
Ох ти і "в"юн"!!! Так ми ж почали з того що ВИБІР був у того хто лежав під бронемашиною на українській землі А ти сюди спочатку приплів Афган А потім - усю "політику партії" От я й думаю : ти "дурень по життю"? Ч "за гроші"?
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07.04.2024 22:44 Відповісти
Я повторюю стару, істину, якій вже понад 2000 років - вибір є у кожного! І у кожного є свій Гетсиманський сад.
І про гроші - ну куди ж без них! Гроші правлять світом! Світом убогих!
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08.04.2024 08:54 Відповісти
Та повторюй ЩО ХОЧЕШ та СКІЛЬКИ ХОЧЕШ - все одно у тебе лише пустопорожнє балабольство "НІ ПРО ЩО"! Тому
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08.04.2024 09:13 Відповісти
З оцього всього жалко тільки те, що потрібно було витрати дрон на недобите лайно. Є принцип, хороші кацапи в хороші мішки складаються, погані в погані мішки. ВСЬО
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04.04.2024 08:18 Відповісти
- Куме! А скільки кацапів улізає в один вагон?
- Не знаю... Все залежить від якості шинкування...
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04.04.2024 09:43 Відповісти
Подивися як кожен день добивають поранених орки. Мати Тереза епта.
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04.04.2024 00:31 Відповісти
Треба розуміти що це не звичайна війна. Занадто багато ненависті.
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04.04.2024 00:58 Відповісти
Может поедешь повоюешь с годик, потом будешь лекции о морали читать.
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04.04.2024 01:51 Відповісти
В них не війна, а спєцапєрация.
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04.04.2024 00:32 Відповісти
Нет там "раненых", нет там "мёртвых"! Всех кацапов надо считать хитрожопыми опоссумами, пока бестолковка не отделена от тушки. Предлагаю операторам дронов ввести термин "опоссум", для инденцификации орка, как понтциального симулянта.
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04.04.2024 00:38 Відповісти
Це з тобою "щось не так"! Ану (раз ти посилаєшся на "закони війни") - процитуй нам той "закон"! Я колись читав лекції військовослужбовцям з циклу "право війни" і мені цікавий твій погляд і твоє тлумачення цієї ситуації Прямо приведи мені текст "закону" який говорить про це! А я посміюся!
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04.04.2024 04:43 Відповісти
Женевская Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Женева, 12 августа 1949 года.
Украина ратифицировали их дважды - в 1979 и 1990 годах.
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07.04.2024 16:45 Відповісти
Та я ці документи знаю! Я ж тобі написав: Прямо приведи мені текст "закону" який говорить про це! Саме стосовно ЦІЄЇ ситуації!
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07.04.2024 16:56 Відповісти
кацапа з вами все не так. чому на Україну напали?
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04.04.2024 07:54 Відповісти
А де видно, що той пан поранений? Може він приготувась вбити наших рятувальників. А під бронею сидить засідка. Може пан хоче сам перевірити його стан? Ну так в чому справа, ніхто ж не забороняє
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04.04.2024 07:57 Відповісти
Может не было другой цели. Назад ведь их опасно возвращать, или как
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04.04.2024 01:58 Відповісти
Хто перевіряв його стан. Він, може, робе вигляд, що поранений. А під бронею засідка. Треба не відсиджуватись у затишних країнах, а йти і власноруч перевіряти - що, де і як
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04.04.2024 08:01 Відповісти
Ну и нах*я? хай бы свинособака еще бы побалдела часов несколько...а так дрон израсходовали зря.
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04.04.2024 00:30 Відповісти
Взагалі то найбільше підриває бойовий дух ворога видовище інвалідів війни. Крім того лікування і подальше довічне утримання інваліда дорого обходиться кацапському бюджету. Але враховуючи те що кацапи творять в Україні то потрібно розуміти бажання добивати падло... хоча одноногих та одноруких таки варто в пропагандистьких цілях залишати в живих. Їх алкодегенеративна жебрацька доля в ********** гірше смерті...
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04.04.2024 03:45 Відповісти
Всем кто считает что это жестоко и тд--
Подумайте что дронщик который решил пощадить его, принимает на себя ответственность за все последующие решения этого пассажира. Будущие убийства. Будущая помощь будущим убийцам. Работа на благо Параши. И тд.
Брать его в плен? Как, дроном что-ли, он же не Карлсон. Кто то побежит к противнику в пасть что бы тащить это тело в плен? Зачем?
Единственный вариант, отличный от того что было-- это дождаться эвакуационной группы и зажмурить всех. Но и там ведь дураков мало таких. Может дело к ночи шло, и тд.
Да, возможно показывают это нашим нежным неокрепшим мозгам зря, вон польские католики за сердце хватаются и тд.
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04.04.2024 04:54 Відповісти
Ні джгутів, ні турнікетів, ні взагалі крові я не розгледів. Сидить полулежачі як у шезлонгі. Коли у людини (та і у тварини) щось болить, вона на підсвідомому рівні займає позу ембріона, а не приймає сонячні вани.
Після "бадабуму" з'являється щось білесеньке без жодної плями, скоріш за все спіднє, але суть, головне що хотів би вижити міг би цим білим скористатися, а не загорять біля бетера.
Стосовно дронщіка, камікадзе злітає коли є команда спостерігача і на ціль виходить також за його командами, а коли ціль візуалізована роздивлятися що там і до чого нема часу, хоча ті "що собаку з'їли" можуть в квача погратися.
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04.04.2024 07:43 Відповісти
Один дрон 500-700 доларів, один снаряд набагато дорожче 4000-5000 доларів, тому знищувати кацапів дронами економічно набагато вигідніше.
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04.04.2024 15:28 Відповісти
А ножем не пробував? У живу плоть... А то дрона йому давай...
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07.04.2024 22:24 Відповісти
 
 