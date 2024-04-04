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Новини Відео Війна
13 090 17

Тіла окупантів валяються в окопі на відвойованій українськими воїнами позиції. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів на відвойованій українськими воїнами позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили бійці, які штурмували ворожий сховок. У кадр камери українського воїна потрапляє п'ятеро ліквідованих загарбників.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медик-окупант в окопі "консультує" поплічника з розірваною рукою: "Не очкуй - отрежут. Будешь помирать - выползи на улицу". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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Топ коментарі
+27
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04.04.2024 09:37
+14
Гарненькі кацапчики.
Побільше таких.
А ЗСУ слава!
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04.04.2024 09:45
+13
Файно...
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04.04.2024 09:37
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04.04.2024 09:37 Відповісти
Файно...
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04.04.2024 09:37 Відповісти
А вдома їм не валялось.
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04.04.2024 09:38 Відповісти
Если не ты только сделал их трупами.
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04.04.2024 10:04 Відповісти
А хто тобі сказав що їх не перевірили?
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04.04.2024 10:16 Відповісти
скрєпний сморід аж через екран відчувається
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04.04.2024 09:41 Відповісти
Як здихає сруський мір, паасматри. Ех, чудова картина.
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04.04.2024 09:43 Відповісти
Красиво лягли!
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04.04.2024 09:45 Відповісти
Гарненькі кацапчики.
Побільше таких.
А ЗСУ слава!
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04.04.2024 09:45 Відповісти
Земля им стекловатой, а ЗСУ слава.
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04.04.2024 10:16 Відповісти
ШО И ЭТИ ****** ХОТЯТ ПОКОРИТЬ УКРАИНУ ? УЙ ИМ В СРАКУ ! СЛАВА УКРАИНЕ ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА НАЦИИ СМЕРТЬ ВОРОГАВ !!!!!
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04.04.2024 10:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eRrR4kLeNSA Слов'яни - Окупант (Український реп, PM Records) (youtube.com)
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04.04.2024 10:39 Відповісти
Подохнути за *****? В чьому сенс життя для москалів?
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04.04.2024 11:09 Відповісти
Ну чому тільки за нього, а може вони хотіли подохнути за Ротенберга або Абрамовича. Особисто мені взагалі це не цікаво, головне результат.
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04.04.2024 13:22 Відповісти
 
 