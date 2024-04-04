Тіла окупантів валяються в окопі на відвойованій українськими воїнами позиції. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів на відвойованій українськими воїнами позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили бійці, які штурмували ворожий сховок. У кадр камери українського воїна потрапляє п'ятеро ліквідованих загарбників.

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