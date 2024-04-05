На штурм - на мопеді: Нацгвардійці в районі Урожайного взяли в полон окупанта. ВIДЕО

Воїни 21-ї бригади Нацгвардії взяли у полон окупанта, який на мопеді наближався до позицій Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацгвардії.

Водночас воїни 21-ї бригади НГУ вже чекали на окупанта.

Згодом встановили, що полоненому 43 роки. Він проходив службу за контрактом у бригаді морської піхоти РФ.

З вересня 2023 року він брав участь у боях проти України на Донеччині. За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.

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