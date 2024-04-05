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На штурм - на мопеді: Нацгвардійці в районі Урожайного взяли в полон окупанта. ВIДЕО

Воїни 21-ї бригади Нацгвардії взяли у полон окупанта, який на мопеді наближався до позицій Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацгвардії.

Водночас воїни 21-ї бригади НГУ вже чекали на окупанта.

Згодом встановили, що полоненому 43 роки. Він проходив службу за контрактом у бригаді морської піхоти РФ.

З вересня 2023 року він брав участь у боях проти України на Донеччині. За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.

Дивіться: Нацгвардія знищила центр управління РЕБ окупантів та антени. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1530) полонені (2266)


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Топ коментарі
+8
Вовка з Лєнкой на мотикє 😆
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05.04.2024 15:29
+7
Використання кросових мотоциклів для висування малих піхотних груп на ближні підступи до українських позицій - це ноу-хау рашистських військ.
Ідея не погана - швидко зблизитись із супротивником розпорошеними бойовими одиницями, уникаючи ударіа фпв-дронів та артилерії. Але виконаная вимагає дисципліни і чіткої координації дій штурмової групи з іншими підрозділами. Чого в даному випадку і не було.
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05.04.2024 13:36
+4
Раскатались, ***....
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05.04.2024 13:33
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Раскатались, ***....
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05.04.2024 13:33 Відповісти
Використання кросових мотоциклів для висування малих піхотних груп на ближні підступи до українських позицій - це ноу-хау рашистських військ.
Ідея не погана - швидко зблизитись із супротивником розпорошеними бойовими одиницями, уникаючи ударіа фпв-дронів та артилерії. Але виконаная вимагає дисципліни і чіткої координації дій штурмової групи з іншими підрозділами. Чого в даному випадку і не було.
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05.04.2024 13:36 Відповісти
Буде - вони також вчаться
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05.04.2024 13:54 Відповісти
Не буде
Камікадзе на скутерах та китайських мопедах - це розхідний матеріал
Основна ціль - швидко доїхати до першої хати в селі - тіпа для плацдарма
Таких хвиль може бути 3-10 - поки у ВСУ виснажаться боеприпаси на знищення камікадзе
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05.04.2024 14:02 Відповісти
Американські спецназівці активно використовують мототехніку, але ж то еліта, яка вміє все, а не чмобікі, яких з в'язниці звільнили чи з алкогольної коми витягнули місяць тому...
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05.04.2024 19:10 Відповісти
А можна ще на трьохколісних велосипедах і самокатах спробувати.
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05.04.2024 13:40 Відповісти
Ми ще електросамокати та моно колеса побачимо.
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05.04.2024 14:11 Відповісти
Вовка з Лєнкой на мотикє 😆
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05.04.2024 15:29 Відповісти
Тут скоріше треба на асф.-катку))) подвійний смисл - і як відомий мем, - і як натяк на те що асфальтом можна й стріляти, сховавшись серед трильйону дерев))
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06.04.2024 11:29 Відповісти
Та воно ж ні дня в житті не працювало.... )
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06.04.2024 19:20 Відповісти
про мопед дуже цікавенно
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05.04.2024 15:35 Відповісти
Як каже відомий блогер: будь-який засіб механізації краще ніж відсутність засобу механізації
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05.04.2024 19:07 Відповісти
На якій секунді з'являється мопед? Я два рази дивилась, не побачила
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05.04.2024 19:33 Відповісти
Так а де мопед? Верховина чи Сімсон?
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06.04.2024 05:13 Відповісти
 
 