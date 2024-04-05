На штурм - на мопеді: Нацгвардійці в районі Урожайного взяли в полон окупанта. ВIДЕО
Воїни 21-ї бригади Нацгвардії взяли у полон окупанта, який на мопеді наближався до позицій Сил оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацгвардії.
Водночас воїни 21-ї бригади НГУ вже чекали на окупанта.
Згодом встановили, що полоненому 43 роки. Він проходив службу за контрактом у бригаді морської піхоти РФ.
З вересня 2023 року він брав участь у боях проти України на Донеччині. За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.
Топ коментарі
+8 Garry Dron
показати весь коментар05.04.2024 15:29
+7 Тонка червона лінія
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+4 Галина Боброва #582785
показати весь коментар05.04.2024 13:33
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Ідея не погана - швидко зблизитись із супротивником розпорошеними бойовими одиницями, уникаючи ударіа фпв-дронів та артилерії. Але виконаная вимагає дисципліни і чіткої координації дій штурмової групи з іншими підрозділами. Чого в даному випадку і не було.
Камікадзе на скутерах та китайських мопедах - це розхідний матеріал
Основна ціль - швидко доїхати до першої хати в селі - тіпа для плацдарма
Таких хвиль може бути 3-10 - поки у ВСУ виснажаться боеприпаси на знищення камікадзе