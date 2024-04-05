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Українські воїни за допомогою наземного дрона-камікадзе Ratel S підірвали міст на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 5-ї окремої штурмової Київської бригади за допомогою наземного дрона-камікадзе Ratel S підірвали міст у селі Іванівське Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах

"Наземним роботом-камікадзе Ratel S бійці 5-ї окремої штурмової київської бригади підірвали міст у селі Іванівське Донецької області, ускладнивши логістику російським окупантам. Таку платформу використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни або бойовий модуль. Він працює дистанційно, тож оператор із безпечного місця може підірвати ворожу техніку чи бліндаж", - зазначає у дописі автор публікації.

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Автор: 

міст (1232) Донецька область (8467) дрони (4706) 5 ОШБр (97)


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Коли, підкацапнику?
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05.04.2024 16:09 Відповісти
Днів зотри тому. А підкацапник це ти помиюшне.
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05.04.2024 16:59 Відповісти
На, помиюшне, подивись на число.

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05.04.2024 17:06 Відповісти
Доразрушил уже поврежденный мост, отличная работа!
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05.04.2024 16:41 Відповісти
побольше таких дрончиков
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05.04.2024 16:51 Відповісти
Двумя стодвадцатками подорвали мост ? Ну тогда тремя крымский запросто . Это видео и дальше будут показывать каждые 3 дня как свежую новость .
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05.04.2024 17:46 Відповісти
 
 