Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн на підтримку економіки Чернігівщини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 772 дня війни війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – Чернігів, Чернігівщина. Я дякую всім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області – питання оборони, знищення російських ДРГ, протидія обстрілам. В усіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання – обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут.

Провів координаційну нараду щодо Чернігова та області – багато соціальних питань, питань щодо відновлення. Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі – те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини.

Провів тут зустріч із підприємцями в межах нашої програми "Зроблено в Україні" – презентували платформу в області. Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині – додатково. Це те, що має підтримати", - розповів Зеленський.

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