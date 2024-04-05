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Новини Відео Війна
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Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн на підтримку економіки Чернігівщини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 772 дня війни війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – Чернігів, Чернігівщина. Я дякую всім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області – питання оборони, знищення російських ДРГ, протидія обстрілам. В усіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання – обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут.

Провів координаційну нараду щодо Чернігова та області – багато соціальних питань, питань щодо відновлення. Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі – те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини.

Провів тут зустріч із підприємцями в межах нашої програми "Зроблено в Україні" – презентували платформу в області. Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині – додатково. Це те, що має підтримати", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+13
Атрошенка позбувся тепер можна пилять бабло на фортифіаціях.
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05.04.2024 19:06
+12
І пропадуть гроші, як в болото кинуті. Без контролю та без звіту.
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05.04.2024 19:04
+9
"Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн.. Чернігівщині"..., бо там тепер своя дермово-зелена людинка для розпилу бабла?
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05.04.2024 19:07
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І пропадуть гроші, як в болото кинуті. Без контролю та без звіту.
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05.04.2024 19:04 Відповісти
Как свои квартальные раздает!!
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05.04.2024 19:24 Відповісти
Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині - додатково. Це ТЕ, што має підтримати"

"што" підтримати ? пять "асвальт", твою ЗЄліну дівізію!
а Часів Яр голий в степу стоїть ... вже рік! не було часу і грошей фортифікацію зробити з ЗЄльоним пропадемо !

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05.04.2024 20:10 Відповісти
+100000%.
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05.04.2024 21:10 Відповісти
Атрошенка позбувся тепер можна пилять бабло на фортифіаціях.
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05.04.2024 19:06 Відповісти
якби ж то хоч на фортифікаціях! просто гроші дав на те на ЩТО нє жалко !
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05.04.2024 20:13 Відповісти
"Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн.. Чернігівщині"..., бо там тепер своя дермово-зелена людинка для розпилу бабла?
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05.04.2024 19:07 Відповісти
Так це ж ті гроші, що податками зібрані в Українців!
Он у жінок службовців з СБУ, так з одного її ФОПу, млн грн виходять!!

Треба і Чернігівським жінкам, по такому ж ФОПу дати, від Гетьманцева та Зеленського, вони і податків здадуть більше ніж оті жінки служивих з СБУ … Лєщенко, може це підтвердити, разом з усією Наглядовою радою Укрзалізниці!
Вониж з закупівлею трансформаторів для ЖД, «нациганили» грошей непогано, Шило може засвідчити…. В ОПУ на посади, тільки таких беруть, кадровики з ДУСі по команді єрмак!
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05.04.2024 19:13 Відповісти
не важливо, хто і що буде робити. не важливо, де візьмуться додаткові 1,2 млрд, і загалі вони є.
головне, вечірній гундосик в марафонському стилі.
може хто небудь скаже йому, що ми кожного дня відступаємо.
що харків і область, в критичному стані.
і що 20 травня, дуже близько і треба якось пояснювати ситуацію.
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05.04.2024 19:21 Відповісти
Ну де візьме..народ буде трусити..піднімати ціни на все..моратирії познімали на підняття комірних та судові позови за спрощеною процедурою..зараз всім боржникам (крім своїх людей) будуть приходити рішення про примусові стягнення, блокування рахунків, арешт та віджим майна..ось й гроші знайде..
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05.04.2024 20:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=9s https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=9s

Жорстко від Луценко по піару Зеленського
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05.04.2024 19:51 Відповісти
два відео з Брежнєв й ЗЕ - ну просто... адін к аднаму
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05.04.2024 19:56 Відповісти
А скільки на дЄрмяка вже виділили ... з бюджету. За наш рахунок. А на татарова, на шило ? Шилу пришили 95 млн, а скільки він вже зашилив на ОПіс, на зеленсКОГО ?
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05.04.2024 20:00 Відповісти
Групи, зустрічі з урядом і матюки. Як "слуги" повертають Раді працездатність УП

Верхівка "слуг" збирала своїх депутатів, щоб утримати фракцію від колапсу УП

На Банковой рассматривают назначение Ермака на должность премьер-министра, - нардеп (видео)

04 апреля 2024 в 22:30

https://focus.ua/politics/638206-na-bankovoy-rassmatrivayut-naznachenie-ermaka-na-dolzhnost-premer-ministra-nardep-video

По словам нардепа Анны Скороход, также обсуждается вопрос расширения полномочий Кабинета министров Украины. Якобы ему могут дать право выдавать директивы, которые раньше были невозможны.
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05.04.2024 20:06 Відповісти
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05.04.2024 20:07 Відповісти
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05.04.2024 20:15 Відповісти
54 нардепи ВРУ мають підозри у кримінальних злочинах - дані Руху ЧЕСНО

https://www.chesno.org/authors/sofiia_lazarova/ Софія Лазарова (вище статті біля фоток й значок яка партія)

4 квітня 13:02

https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-***************************** https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-*****************************

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05.04.2024 20:17 Відповісти
Монолог міцніє з каждим днем. Що хочуть - те повідомляють. Чого не хочуть - про те мовчать. Ні про що не радяться. Головні події українці дізнаються пост-фактум і чисто випадково зі західних шпальт та соц мереж в інеті.

А Мавзолей - уже в процесі. Фундамент був залитий ще в довоєнні 3 роки...
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05.04.2024 20:00 Відповісти
ЗЄ-лєнін

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05.04.2024 20:12 Відповісти
на улюблений красной площади

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05.04.2024 20:15 Відповісти
Шоб тобі повилазило, тварюка неголена.
Шоб тобі повилазило, вирок Україні
Шоб вам всім повилазило, хто голосував за Зе ленського та слугтнарода.
До третього коліна шоб вам всім повилазило.
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05.04.2024 20:13 Відповісти
Ти хоча б інформацію перевіряла, а не постила кацапські вкиди.
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05.04.2024 22:02 Відповісти
Відосики типу дайте слово я щось ляпну. Задовбав вже до чортиків і ніхто йому не пояснить, як казав Кузьма, що він не в курсі.
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05.04.2024 20:54 Відповісти
Тупорилий муфлон коментує все підряд, мовляв, все завдяки мені.
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05.04.2024 21:30 Відповісти
х уйло номер два, бульбофюрер номер тры
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05.04.2024 21:31 Відповісти
 
 