Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн на підтримку економіки Чернігівщини, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 772 дня війни війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні – Чернігів, Чернігівщина. Я дякую всім, хто залучений у регіоні до будівництва фортифікацій: Чернігівщина працює згідно з графіком. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області – питання оборони, знищення російських ДРГ, протидія обстрілам. В усіх прикордонних районах проблематика однакова. Постійні російські знущання – обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жаліють. Буквально кожну людину намагаються дістати – хочуть знищити все життя тут.
Провів координаційну нараду щодо Чернігова та області – багато соціальних питань, питань щодо відновлення. Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі – те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини.
Провів тут зустріч із підприємцями в межах нашої програми "Зроблено в Україні" – презентували платформу в області. Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині – додатково. Це те, що має підтримати", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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"што" підтримати ? пять "асвальт", твою ЗЄліну дівізію!
а Часів Яр голий в степу стоїть ... вже рік! не було часу і грошей фортифікацію зробити з ЗЄльоним пропадемо !
Он у жінок службовців з СБУ, так з одного її ФОПу, млн грн виходять!!
Треба і Чернігівським жінкам, по такому ж ФОПу дати, від Гетьманцева та Зеленського, вони і податків здадуть більше ніж оті жінки служивих з СБУ … Лєщенко, може це підтвердити, разом з усією Наглядовою радою Укрзалізниці!
Вониж з закупівлею трансформаторів для ЖД, «нациганили» грошей непогано, Шило може засвідчити…. В ОПУ на посади, тільки таких беруть, кадровики з ДУСі по команді єрмак!
головне, вечірній гундосик в марафонському стилі.
може хто небудь скаже йому, що ми кожного дня відступаємо.
що харків і область, в критичному стані.
і що 20 травня, дуже близько і треба якось пояснювати ситуацію.
Жорстко від Луценко по піару Зеленського
Верхівка "слуг" збирала своїх депутатів, щоб утримати фракцію від колапсу УП
На Банковой рассматривают назначение Ермака на должность премьер-министра, - нардеп (видео)
04 апреля 2024 в 22:30
https://focus.ua/politics/638206-na-bankovoy-rassmatrivayut-naznachenie-ermaka-na-dolzhnost-premer-ministra-nardep-video
По словам нардепа Анны Скороход, также обсуждается вопрос расширения полномочий Кабинета министров Украины. Якобы ему могут дать право выдавать директивы, которые раньше были невозможны.
https://www.chesno.org/authors/sofiia_lazarova/ Софія Лазарова (вище статті біля фоток й значок яка партія)
4 квітня 13:02
https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-***************************** https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-*****************************
А Мавзолей - уже в процесі. Фундамент був залитий ще в довоєнні 3 роки...
Шоб тобі повилазило, вирок Україні
Шоб вам всім повилазило, хто голосував за Зе ленського та слугтнарода.
До третього коліна шоб вам всім повилазило.