Прикордонники дронами знищили 4 ворожі гармати на Харківському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади "Сталевий кордон" FPV-дронами знищили 4 одиниці ворожої артилерії на Харківському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прикордонники знищили 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", гармату-гаубицю "Д-20" та 122-мм гаубицю "Д-30".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар06.04.2024 00:27 Відповісти Мені подобається 4
YU ST
показати весь коментар06.04.2024 00:33 Відповісти Мені подобається 3
адвокат офіс
показати весь коментар06.04.2024 01:55 Відповісти Мені подобається 0
Александр Заболотнюк
показати весь коментар06.04.2024 02:58 Відповісти Мені подобається 0
Alex Vassago
показати весь коментар06.04.2024 05:55 Відповісти Мені подобається 1
Всеволод Марчелло
показати весь коментар06.04.2024 09:21 Відповісти Мені подобається 0
✘
✘
Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар06.04.2024 10:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль