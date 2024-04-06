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Прикордонники дронами знищили 4 ворожі гармати на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Сталевий кордон" FPV-дронами знищили 4 одиниці ворожої артилерії на Харківському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники знищили 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", гармату-гаубицю "Д-20" та 122-мм гаубицю "Д-30".

Також дивіться: Бердянські прикордонники знищили комплекс дальнього візуального спостереження окупантів "Муром-М". ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1100) Харківщина (6054) дрони (4706)


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Велика подяка нашим прикордонникам 👍🏼🙏🏼❤️
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06.04.2024 00:27 Відповісти
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06.04.2024 00:33 Відповісти
Чудово. Треба повторити багато разів це
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06.04.2024 01:55 Відповісти
Помста рулить! Кордон на замку. Тримайтеся бо ви перші
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06.04.2024 02:58 Відповісти
Щось не так... коли показували атаку на "Рапіру" (принаймні так було написано) то видно, що дульне гальмо не "рапірівське".
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06.04.2024 05:55 Відповісти
Як же мені "подобаються" всілякі всезнаючі *********, які всі відео через ******, мабуть, вивчають. Для чого? А тому, що кожний такий ******** є кирзовою ватою?
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06.04.2024 09:21 Відповісти
Чи то мені привиділось, чи це насправді, але на 37 сек. фермер на полі щось сіє трактором ?
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06.04.2024 10:26 Відповісти
 
 