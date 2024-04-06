Прикордонники дронами знищили 4 ворожі гармати на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Сталевий кордон" FPV-дронами знищили 4 одиниці ворожої артилерії на Харківському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники знищили 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", гармату-гаубицю "Д-20" та 122-мм гаубицю "Д-30".

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