Підірвано трубопровід у Ростовській області РФ, який ворог використовував у військових цілях, - ГУР. ВIДЕО

У районі н.п. Азов у Ростовській області РФ підірвано трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів у "Азовському морському порту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"У Росії палає ще один військовий об'єкт. В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголошують, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Також читайте: Власник найбільшого індійського НПЗ відмовився приймати російські танкери з нафтою, – Reuters