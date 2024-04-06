Підірвано трубопровід у Ростовській області РФ, який ворог використовував у військових цілях, - ГУР. ВIДЕО
У районі н.п. Азов у Ростовській області РФ підірвано трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів у "Азовському морському порту".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"У Росії палає ще один військовий об'єкт. В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.
У ГУР наголошують, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.
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Василь Рибников
https://www.cemaat.media/ua/article/nesprostovni-dokazi-togo-shcho-********-chipuie-tadzhikiv-shchob-voni-vbili-putina?fbclid=IwAR3VyDaBsRA-LiQRpvvs6uodwPI_SrPQGLUCWm5EChonDBNXCATUayl9yzo Неспростовні докази того, що Україна чіпує таджиків,...
Просто мені подобається як воно горить, як всі бігають, метушаться...
раша звикла вести війну на чужій
території,нести свій опустошающій
сруський мір.Все,досить...будете
на своїй шкурі відчувати,що таке
незаконна війна проти суверенного
народу.
- Жінка "чепко" за прогнозом слідкує І у дощову погоду лягає спать у залі на дивані
К невропатологу очереди жуткие
Попросите выписать ФЕНАЗЕПАМ
Доктор будет упираться, дескать это препарат сильного действия
Надо настоять
Препарат дешевый и очень дественный
Принимать по четвертинке таблетки, если вы крупный - максимум полтаблетки
Вы будете спать уже сразу
Но надо принимать хотя бы две недели
Препарат воздействует на кору головного мозга
Он подавит то возбуждение ,которое там сейчас
Вы будет спать, как ребенок
И через две недели себя не узнаете
Если доктор откажет выписать этот препарат
То пейте кустарник, корвалол
Они тоже вам помогут
Но не быстро
Во всем есть система
Выздоравливайте!!!!!!
А организм человека - ведь как устроен
Он посылает Вам сигналы ОПАСНОСТИ
Плохой сон или его отсутствие - это СИГНАЛ ОПАСНОСТИ
Как сирена тревоги
Если вы начнете действовать
То все наладится быстро
Запустите вашу бессонницу
И она станет хронической
А это ужасно
Бессонница изуродоет вашу жизнь
Просто лишит вас удовольствия жить
Недаром ведь БЕССОННИЦА, особенно длительная
Приравнивается к пытке
Которое можно было бы принимать всем
Даже коровье молоко можно не всем
Вы невнимательно читали мои посты
Я написала - обратитесь к доктору
Написала название лекарства
Его не купишь ни в одной аптеке без рецепта
Доктор и примет решение
Можно ли конкретному пациенту
Это лекарство
А аспирин - превосходное средство
Копеечное
И таки да - не всем его можно
Так никто вас и не заставляет пить аспирин
Как можно в чате кого- либо к чему - нибудь принудить?
Умница!