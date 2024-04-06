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Підірвано трубопровід у Ростовській області РФ, який ворог використовував у військових цілях, - ГУР. ВIДЕО

У районі н.п. Азов у Ростовській області РФ підірвано трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів у "Азовському морському порту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"У Росії палає ще один військовий об'єкт. В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

У ГУР наголошують, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Також читайте: Власник найбільшого індійського НПЗ відмовився приймати російські танкери з нафтою, – Reuters

Автор: 

нафта (5512) пожежа (4330) ГУР (501)


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Топ коментарі
+26
Як сказала моя дочка : "Хоч-би дощ не пішов!"
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06.04.2024 12:00
+16
Ридають у белгороді,бо бахкає...
раша звикла вести війну на чужій
території,нести свій опустошающій
сруський мір.Все,досить...будете
на своїй шкурі відчувати,що таке
незаконна війна проти суверенного
народу.
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06.04.2024 11:55
+13
Це саме те, чого боявся барига Ердоган.
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06.04.2024 11:56
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Ох уж ці чукотські партизани,
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06.04.2024 11:50 Відповісти
...
Василь Рибников

https://www.cemaat.media/ua/article/nesprostovni-dokazi-togo-shcho-********-chipuie-tadzhikiv-shchob-voni-vbili-putina?fbclid=IwAR3VyDaBsRA-LiQRpvvs6uodwPI_SrPQGLUCWm5EChonDBNXCATUayl9yzo Неспростовні докази того, що Україна чіпує таджиків,...
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06.04.2024 22:16 Відповісти
А де оце "Палає"?

Просто мені подобається як воно горить, як всі бігають, метушаться...
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06.04.2024 11:52 Відповісти
щас спою ....
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06.04.2024 11:55 Відповісти
Ридають у белгороді,бо бахкає...
раша звикла вести війну на чужій
території,нести свій опустошающій
сруський мір.Все,досить...будете
на своїй шкурі відчувати,що таке
незаконна війна проти суверенного
народу.
показати весь коментар
06.04.2024 11:55 Відповісти
Це саме те, чого боявся барига Ердоган.
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06.04.2024 11:56 Відповісти
Як сказала моя дочка : "Хоч-би дощ не пішов!"
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06.04.2024 12:00 Відповісти
Хоч якась гарна новина. Щось мені зовсім погано останнім часом(( Мені казали, що ПТСР може наздогнати і після війни. Хоч до психолога іди. Бо ночами спати не можу((
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06.04.2024 12:03 Відповісти
йдіть до лікаря він випише ліки, не руйнуйте своє життя
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06.04.2024 12:34 Відповісти
Не дивуйся! У мене товариш у молодості Афган пройшов Так до цих пір серед ночі (коли гримне грім під час дощу) часом автомат коло себе намацує Сміявся:
- Жінка "чепко" за прогнозом слідкує І у дощову погоду лягає спать у залі на дивані
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06.04.2024 12:44 Відповісти
Сходите на прием к терапевту
К невропатологу очереди жуткие
Попросите выписать ФЕНАЗЕПАМ
Доктор будет упираться, дескать это препарат сильного действия
Надо настоять
Препарат дешевый и очень дественный
Принимать по четвертинке таблетки, если вы крупный - максимум полтаблетки
Вы будете спать уже сразу
Но надо принимать хотя бы две недели
Препарат воздействует на кору головного мозга
Он подавит то возбуждение ,которое там сейчас
Вы будет спать, как ребенок
И через две недели себя не узнаете
Если доктор откажет выписать этот препарат
То пейте кустарник, корвалол
Они тоже вам помогут
Но не быстро
Во всем есть система
Выздоравливайте!!!!!!
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06.04.2024 13:29 Відповісти
Дякую! Я ніколи не думав, що буде так погано... Чоловіки ж не плачуть, так? Хоча... Мій дідусь - ветеран Другої Світової війни - не штабний - дійшов до Берліна. Він мені потім зізнався - війну кожну ніч бачив у ві сні...
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06.04.2024 13:37 Відповісти
бачив війну
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06.04.2024 13:39 Відповісти
Пан Евгений, мужчины , стесняясь ,часто запускают болезни
А организм человека - ведь как устроен
Он посылает Вам сигналы ОПАСНОСТИ
Плохой сон или его отсутствие - это СИГНАЛ ОПАСНОСТИ
Как сирена тревоги
Если вы начнете действовать
То все наладится быстро
Запустите вашу бессонницу
И она станет хронической
А это ужасно
Бессонница изуродоет вашу жизнь
Просто лишит вас удовольствия жить
Недаром ведь БЕССОННИЦА, особенно длительная
Приравнивается к пытке
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06.04.2024 13:45 Відповісти
Поради від доморощених фармацевтів пішли - а шодо дешевизни то аспірін як одне з найдешевших ліків не всім можна приймати не кажучи про щось сильнодіюче і те шо впливає на мозок .
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06.04.2024 21:08 Відповісти
Нет ни одного лекарства на свете
Которое можно было бы принимать всем
Даже коровье молоко можно не всем
Вы невнимательно читали мои посты
Я написала - обратитесь к доктору
Написала название лекарства
Его не купишь ни в одной аптеке без рецепта
Доктор и примет решение
Можно ли конкретному пациенту
Это лекарство
А аспирин - превосходное средство
Копеечное
И таки да - не всем его можно
Так никто вас и не заставляет пить аспирин
Как можно в чате кого- либо к чему - нибудь принудить?
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06.04.2024 23:01 Відповісти
Прекрасная у Вас дочка!
Умница!
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06.04.2024 13:22 Відповісти
Мета існування всієї роїсі - військові дії . Можну її всю підірвати.
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06.04.2024 12:02 Відповісти
Так. Війна заради війни. Нормальні люди розвиваються - скільки всього цікавого зараз
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06.04.2024 12:05 Відповісти
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06.04.2024 12:17 Відповісти
Знову одічалиє курили де-попало...
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06.04.2024 12:24 Відповісти
Бравоооо!!! Каждый трубопровод ето вена питающая рашистского медведя. Тактика в тысячу порезов приведет к тому что медведь сдохнет
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06.04.2024 12:43 Відповісти
Хорошо бы еще перед етим наставить мин-ловушек. Чтобы рашисты не смогли сразу приступить к ремонту трубопровода
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06.04.2024 12:45 Відповісти
Не потрібно тих пояснень мовляв "у військових цілях".Вся рашка зараз працює на війну і все є законним об"єктом знищення - від бані в Новосибірську до борделю в Москві...
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06.04.2024 12:54 Відповісти
Трубі "труба".
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06.04.2024 13:27 Відповісти
Підірвали трубопровід? Цікаво... А як? По всій довжині? Чи одну секцію, яку швидко замінять і заварять в Ростовській області. Це ж не Сибір! От якби підірвали насосну станцію з НПЗ то це дійсно було б надовго.
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06.04.2024 14:36 Відповісти
Так вперед, тобі навіть дадуть парабелум, тиж ******* вумни.
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06.04.2024 19:47 Відповісти
Де отримати парабелум?
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06.04.2024 19:53 Відповісти
ТЦК, або напряму чито 3 штурмова і т. д
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06.04.2024 19:58 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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06.04.2024 18:22 Відповісти
 
 