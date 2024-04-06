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Наслідки прильоту українського дрона по ворожій "буханці": "Смотри, вон даже кости погорели". ВIДЕО 18+

Військовослужбовці ЗС РФ зафільмували який вигляд має російська "буханка" після атаки українського важкого безпілотника типу "Баба Яга". Зокрема від автівки нічого не лишилось, - лише випалений каркас, а водій та пасажир згоріли живцем.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924)


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Топ коментарі
+26
Кацапи ніяк второпати не можуть , що в Украіні
на них чекає страшна смерть ,
бо лють украінців безмежна 🤬
Ми готові вас всіх кромсати манікюрними ножицями 🙁
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06.04.2024 12:28
+24
Так затишно сидить - по-домашьому.
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06.04.2024 12:16
+22
Ступінь зажарки well-done
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06.04.2024 12:14
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ванька иди дамой тут водКИ нет.
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06.04.2024 12:12 Відповісти
Ступінь зажарки well-done
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06.04.2024 12:14 Відповісти
Так затишно сидить - по-домашьому.
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06.04.2024 12:16 Відповісти
а водій та пасажир згоріли живцем
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06.04.2024 12:18 Відповісти
Фабрика копчених виробів для кацапського споживача.
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06.04.2024 12:24 Відповісти
Кацапи ніяк второпати не можуть , що в Украіні
на них чекає страшна смерть ,
бо лють украінців безмежна 🤬
Ми готові вас всіх кромсати манікюрними ножицями 🙁
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06.04.2024 12:28 Відповісти
краще кайлом
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06.04.2024 12:33 Відповісти
Можна й так 😠
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06.04.2024 12:40 Відповісти
манікюрними ножицями 👍🤣🤣
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06.04.2024 15:01 Відповісти
Помиляєтесь - лопатами . І це дуже сумно , бо краще б зброєю.
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06.04.2024 16:32 Відповісти
Фарширована буханка зі скоринкою...
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06.04.2024 12:28 Відповісти
Добрий руцький - це смажений руцький
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06.04.2024 12:29 Відповісти
"Ладу-Каліну" не дадуть. Хіба що лісапет
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06.04.2024 12:33 Відповісти
кацапам нравиццца, кацапам интереснА, кацапы даже тут мародерят... могли бы и пожрать даже, но слишком уж подгорело, даже для них
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06.04.2024 12:36 Відповісти
І що тупі кацапські непотріби вам воно треба було.
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06.04.2024 12:38 Відповісти
З нестійкою психікою не можна дивитись на українські міста і потерпілих людей після кацапських обстрілів, а на обгорілі трупи орків - тільки за щастя і морально зцілює
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06.04.2024 12:48 Відповісти
Так же Боба Йаха забирає живих орків, вроді ж ці істоти в таке вірять?
хороших орків забрала, а поганих лишила?
Слава операторам і т.д.!
От коли Єрмака почнуть соловйови називати не ідіотами, а ворогами, тоді повірю шо "влада" дійсно робить щось для виходу на Урал ой, садіння мільйона дронів на дерева, мільярд, по асфальту - мільярд, і стаканчиків кави в феодосії - три мільярди(Байден, де підгузники після таких заяв? Стефанчук переповнив бункер відходами, хоче нелєгкє зайти в крим і там погрозити владивостокським крабам)
наразі можемо послухати тутешнього редактора - Бутусова.
як в дитсадку просто розказує, крайній стрім. і от хто хто хоче поматюкатись, так це він.
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06.04.2024 12:54 Відповісти
Кацапи це звірі, а не люди.
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06.04.2024 13:06 Відповісти
Добре - бо вже біля Часового Яру крутяться а в амерів лежить 4млн касетних ***********
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06.04.2024 13:06 Відповісти
Нє "буханка", але красівоє
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06.04.2024 13:15 Відповісти
Коли в окупантів земля горить під ногами.
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06.04.2024 13:31 Відповісти
''Бабу Ягу'' проти відра з гайками, дещо зажирно.
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06.04.2024 13:36 Відповісти
Рашист помни, сегодня они, а завтра ты!
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06.04.2024 13:47 Відповісти
Який жах
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06.04.2024 13:49 Відповісти
Трусікі у мальчІков тоже сгорєлІ?
Все трусікі?
У всєх мальчіков?
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06.04.2024 18:09 Відповісти
Чергова самореклама, автопомийки сруськага міфа…
Смерть московитам-убивцям, в Україні!! Слава Україні!
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06.04.2024 19:04 Відповісти
Пружины в сидушке почти, как новые!
Подкрасить, подлампичить и на фронт....
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06.04.2024 20:19 Відповісти
А кацапи як завжди радіють що вони не на місці "підсмажених".
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06.04.2024 20:20 Відповісти
да, теперь штурмовать Ла-манш им будет ниспадручна))))
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06.04.2024 21:49 Відповісти
 
 