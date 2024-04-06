Наслідки прильоту українського дрона по ворожій "буханці": "Смотри, вон даже кости погорели". ВIДЕО 18+

Військовослужбовці ЗС РФ зафільмували який вигляд має російська "буханка" після атаки українського важкого безпілотника типу "Баба Яга". Зокрема від автівки нічого не лишилось, - лише випалений каркас, а водій та пасажир згоріли живцем.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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