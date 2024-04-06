Наслідки прильоту українського дрона по ворожій "буханці": "Смотри, вон даже кости погорели". ВIДЕО 18+
Військовослужбовці ЗС РФ зафільмували який вигляд має російська "буханка" після атаки українського важкого безпілотника типу "Баба Яга". Зокрема від автівки нічого не лишилось, - лише випалений каркас, а водій та пасажир згоріли живцем.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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на них чекає страшна смерть ,
бо лють украінців безмежна 🤬
Ми готові вас всіх кромсати манікюрними ножицями 🙁
хороших орків забрала, а поганих лишила?
Слава операторам і т.д.!
От коли Єрмака почнуть соловйови називати не ідіотами, а ворогами, тоді повірю шо "влада" дійсно робить щось для виходу на Урал ой, садіння мільйона дронів на дерева, мільярд, по асфальту - мільярд, і стаканчиків кави в феодосії - три мільярди(Байден, де підгузники після таких заяв? Стефанчук переповнив бункер відходами, хоче нелєгкє зайти в крим і там погрозити владивостокським крабам)
наразі можемо послухати тутешнього редактора - Бутусова.
як в дитсадку просто розказує, крайній стрім. і от хто хто хоче поматюкатись, так це він.
Все трусікі?
У всєх мальчіков?
Смерть московитам-убивцям, в Україні!! Слава Україні!
Подкрасить, подлампичить и на фронт....