Спецпризначенці СБУ знищили 14 танків, 41 ББМ, 30 артсистем та 7 систем ППО окупантів за два тижні. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ за два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили 14 танків, 41 ББМ, 30 артсистем, 7 системи ППО, 12 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби окупантів. Крім того воїни знищили 178 одиниць військового транспорту, 41 антену зв’язку та 7 систем спостереження, 121 ворожу позицію та укріплення та 8 складів із боєприпасами.

Відео їхньої роботи опубліковано у телерам-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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