Спецпризначенці СБУ знищили 14 танків, 41 ББМ, 30 артсистем та 7 систем ППО окупантів за два тижні. ВIДЕО
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ за два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили 14 танків, 41 ББМ, 30 артсистем, 7 системи ППО, 12 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби окупантів. Крім того воїни знищили 178 одиниць військового транспорту, 41 антену зв’язку та 7 систем спостереження, 121 ворожу позицію та укріплення та 8 складів із боєприпасами.
Відео їхньої роботи опубліковано у телерам-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
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завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Простите за такое слово
Но ведь когда наши украинские пацаны так мочат кацапов
Это же действительно - ОХУ....ТЬ!
Слава СБУ
... ганьба баканову ,шилу та їм подібним.
- танків: 7, за 110 тижнів: 770
- ББМ: 10, за 110 тижнів 1,100
- та інша хуцпа...
Припустимо, що що кількість "спецпризначенців сбу" є 10% від загальної кількості сбу: 30,000
Тобто, нам взагалі не потрібні ЗСУ: просто треба збільшіти кількість "спецпризначенців сбу" до 50%!
Буде:
спецпризначенці сбу за тиждень знищили:
- танків: 35, за 110 тижнів: 3,850
- ББМ: 50, за 110 тижнів 5,500
- та інша хуцпа...