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Спецпризначенці СБУ знищили 14 танків, 41 ББМ, 30 артсистем та 7 систем ППО окупантів за два тижні. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ за два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили 14 танків, 41 ББМ, 30 артсистем, 7 системи ППО, 12 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби окупантів. Крім того воїни знищили 178 одиниць військового транспорту, 41 антену зв’язку та 7 систем спостереження, 121 ворожу позицію та укріплення та 8 складів із боєприпасами.

Відео їхньої роботи опубліковано у телерам-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наслідки прильоту українського дрона по ворожій "буханці": "Смотри, вон даже кости погорели". ВIДЕО 18+

Автор: 

СБУ (12821) знищення (7243)


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В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту»,
завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
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06.04.2024 14:13 Відповісти
Прочитав это, я произнесла - ОХУ......ТЬ!
Простите за такое слово
Но ведь когда наши украинские пацаны так мочат кацапов
Это же действительно - ОХУ....ТЬ!
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06.04.2024 14:18 Відповісти
Чудова робота,
Слава СБУ
... ганьба баканову ,шилу та їм подібним.
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06.04.2024 15:37 Відповісти
Тобто спецпризначенці сбу за тиждень знищили:
- танків: 7, за 110 тижнів: 770
- ББМ: 10, за 110 тижнів 1,100
- та інша хуцпа...
Припустимо, що що кількість "спецпризначенців сбу" є 10% від загальної кількості сбу: 30,000
Тобто, нам взагалі не потрібні ЗСУ: просто треба збільшіти кількість "спецпризначенців сбу" до 50%!
Буде:
спецпризначенці сбу за тиждень знищили:
- танків: 35, за 110 тижнів: 3,850
- ББМ: 50, за 110 тижнів 5,500
- та інша хуцпа...
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06.04.2024 16:04 Відповісти
Читай мій коментар нижче.
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06.04.2024 16:17 Відповісти
Один знайомий військовий казав, що співробітники СБУ їздять по фронту і купляють (!) у бойових бригадах відоси з ураженням підраської техніки, а потім видають ці відео як свої.
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06.04.2024 16:16 Відповісти
 
 