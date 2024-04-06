Наші воїни з РСЗВ HIMARS атакували російську базу, де в момент удару знаходилася військова техніка. ВIДЕО

У населеному пункті Нова Збур’ївка на тимчасово окупованій частині Херсонської області українські захисники з РСЗВ HIMARS атакували російську базу, де в момент удару знаходилася військова техніка.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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