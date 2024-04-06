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Новини Відео Війна
22 204 27

Наші воїни з РСЗВ HIMARS атакували російську базу, де в момент удару знаходилася військова техніка. ВIДЕО

У населеному пункті Нова Збур’ївка на тимчасово окупованій частині Херсонської області українські захисники з РСЗВ HIMARS атакували російську базу, де в момент удару знаходилася військова техніка.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів горять заживо біля підбитої ворожої бронемашини. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) HIMARS (307) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+33
Важко та огидно на душі лише від того, що чуєш свинособачу мову на землях нашої України.
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06.04.2024 17:49
+29
Ось вам і колишні українці,довго ще цій країні лікуватись від ракової пухлини.
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06.04.2024 17:49
+28
А скільки цих метастаз у Києві ,особливо у високих кабінетах.
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06.04.2024 17:50
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кацапчики затеяли колониальную войну в Европе, в 21-м веке. Количество жертв уже превышает Вьетнам и Афганистан вместе взятые в разы
ну-ну
можно выразить обеспокоенность, глубокую и предостеречь от эскалации
у меня все
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06.04.2024 18:55 Відповісти
Ось вам і колишні українці,довго ще цій країні лікуватись від ракової пухлини.
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06.04.2024 17:49 Відповісти
з чого ти взяв, що то вата місцева? Говорять чисто, акценту теж не чути.
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06.04.2024 18:07 Відповісти
Отож, що російського акценту не чути.
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06.04.2024 19:25 Відповісти
ти вже спициалізд по кацапських акцентах?
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07.04.2024 08:41 Відповісти
А ви на одинадцятому році війни ще не навчились?
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07.04.2024 16:25 Відповісти
а що є якась різниця між кацапами? їх є два вида ще живі і хороші, а з яким якцентом ще живі розмовляють мені глибоко посрати.
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07.04.2024 17:09 Відповісти
В тому то і справа, що там не кацапський акцент.
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07.04.2024 17:27 Відповісти
я припускаю, що це орки.
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07.04.2024 07:36 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет" (с)
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06.04.2024 17:49 Відповісти
Важко та огидно на душі лише від того, що чуєш свинособачу мову на землях нашої України.
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06.04.2024 17:49 Відповісти
і що гірше що то місцеві холопи швидше всього
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06.04.2024 18:09 Відповісти
А скільки цих метастаз у Києві ,особливо у високих кабінетах.
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06.04.2024 17:50 Відповісти
Це правда. У кожному місті кацапських виродків-ждунів дуже багато. СБУ має краще працювати з цією проблемою
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06.04.2024 18:07 Відповісти
Окупанты рашистские ездят по нашей земле еще и возмущаются твари
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06.04.2024 17:53 Відповісти
Попало туди куди попало, куди не попало - ще попаде.....
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06.04.2024 17:53 Відповісти
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06.04.2024 17:57 Відповісти
дерева цвітуть, трава зеленіє, а на московських болотах снігові кучугури. то чому їм сюди не перти
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06.04.2024 18:10 Відповісти
Які патріотичні діалоги людей за кадром(Прямо "наші люди"((певно вже за паспортами від абнавлєнцав((
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06.04.2024 18:14 Відповісти
Два півника про пєтушков розмоляють. Ублюдки.
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06.04.2024 18:21 Відповісти
Відео опублікували пітараси, колаборанти. Але горить прекрасно. Хоч автори відео і не показали свої іпальники, при бажанні, при вибитті орків з цієї території і проведенні фоноскопічної експертизи, при наявності підозрюваних, вирахувати цю мразоту стане можливим.
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06.04.2024 18:31 Відповісти
это лайно наверняка вывалило свое кино во всех соцсетях, где оно имеет присутствовать. Так что и экспертиз не надо будет, погоняло и адрес выродка будет в открытом доступе.
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06.04.2024 19:59 Відповісти
"Какіє склади ! Там мальчікі жилі, в трусіках !"
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06.04.2024 18:48 Відповісти
Від правого берега, меньше 20 км
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06.04.2024 18:56 Відповісти
Вонюча кацапня, ублюдки, це населення вашої " ПідаРассєї"
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06.04.2024 18:57 Відповісти
Два 3.14дораса из местных принесли хоть какую-то пользу, подтвердили попадание, уточнили детали. Ну и возможно в результате несложных манипуляций и сами заедут на Миротворец. При будущих фильтрационных и стабилизирующих мероприятиях эта запись пригодится. На тюрьму себе они конечно не наговорили, а вот на ограничение в правах лет на 10 - вполне.
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06.04.2024 19:57 Відповісти
 
 