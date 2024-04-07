Прикордонники знищили 5 одиниць ворожої техніки, склад майна окупантів, атакували укриттях противника на Херсонщині. ВIДЕО
Впродовж тижня прикордонники на лівобережжі Херсонщини виявили й знищили 5 одиниць ворожої техніки, - з них 4 вантажівки, склад майна окупантів та нанесли вогневе ураження по укриттях противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар07.04.2024 11:56 Відповісти Мені подобається 4
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