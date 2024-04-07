Прикордонники знищили 5 одиниць ворожої техніки, склад майна окупантів, атакували укриттях противника на Херсонщині. ВIДЕО

Впродовж тижня прикордонники на лівобережжі Херсонщини виявили й знищили 5 одиниць ворожої техніки, - з них 4 вантажівки, склад майна окупантів та нанесли вогневе ураження по укриттях противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ

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