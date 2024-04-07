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Прикордонники знищили 5 одиниць ворожої техніки, склад майна окупантів, атакували укриттях противника на Херсонщині. ВIДЕО

Впродовж тижня прикордонники на лівобережжі Херсонщини виявили й знищили 5 одиниць ворожої техніки, - з них 4 вантажівки, склад майна окупантів та нанесли вогневе ураження по укриттях противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ

Також дивіться: Прапор України підняли на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227) Херсонська область (5750)


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Вдачі вам, хлопці!!!!
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07.04.2024 11:56 Відповісти
 
 