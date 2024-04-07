Російські штурмовики розбігаються в різні сторони після того, як Сили оборони підбили ворожий танк. ВIДЕО

На схід він населеного пункту Терни Сили Оборони підбили ворожий танк, який їхав на штурм.

Як інформує Цензор.НЕТ, російські окупанти змінили тактику на полі бою, почавши атакувати великими групами піхоти. Також вони почали використовувати так звані "м'ясні упаковки" – бойові машини, до яких намагаються запхати якнайбільше солдатів, щоб на швидкості підлетіти до українських позицій та висадити піхотинців біля укріплень.

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