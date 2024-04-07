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Російські штурмовики розбігаються в різні сторони після того, як Сили оборони підбили ворожий танк. ВIДЕО

На схід він населеного пункту Терни Сили Оборони підбили ворожий танк, який їхав на штурм.

Як інформує Цензор.НЕТ, російські окупанти змінили тактику на полі бою, почавши атакувати великими групами піхоти. Також вони почали використовувати так звані "м'ясні упаковки" – бойові машини, до яких намагаються запхати якнайбільше солдатів, щоб на швидкості підлетіти до українських позицій та висадити піхотинців біля укріплень.

Також дивіться: Воїни 63 ОМБр дронами-камікадзе атакують ворожу бронетехніку на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) танк (2067) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+38
кассетніка в цьому пейзажі не достає...
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07.04.2024 13:10
+17
А добить и нечем, пару выстрелов минометных или агс...жаль
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07.04.2024 13:12
+16
таргани
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07.04.2024 13:05
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22 начинки втекло...
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07.04.2024 13:05 Відповісти
Грудень 1941-го Підмосков"я Жаль що у хлопців "під рукою" не було мінометної батареї
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07.04.2024 13:09 Відповісти
Теж відео з під Тернів, то цих добре поганяли)
https://www.youtube.com/watch?v=TTCkPiFOL6Q

А це з Бердичів, ці взагалі з техніки не злізли)
https://www.youtube.com/watch?v=0kibkq6enOg
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07.04.2024 13:37 Відповісти
теж порахував і аху єл
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07.04.2024 13:33 Відповісти
касетним би туда.....
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07.04.2024 13:43 Відповісти
25 звірьків..
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08.04.2024 01:15 Відповісти
таргани
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07.04.2024 13:05 Відповісти
Як гієни
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07.04.2024 14:05 Відповісти
було б дивно якби вони збігалися до кучі навколо тої щойно підірваної залізяки...
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07.04.2024 13:08 Відповісти
кассетніка в цьому пейзажі не достає...
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07.04.2024 13:10 Відповісти
А добить и нечем, пару выстрелов минометных или агс...жаль
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07.04.2024 13:12 Відповісти
Нема
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07.04.2024 13:23 Відповісти
Тактика працює...
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07.04.2024 13:14 Відповісти
Хлопці, вбивайте кацапів без жалю. Тільки так можна перемогти зло на землі.
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07.04.2024 13:24 Відповісти
Прусаки,що ще можна сказати. Дай Бог здоров'я і міткого ока нашим Воїнам. Дякую низькій уклін Вам Воїни.
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07.04.2024 13:25 Відповісти
Прусаки кажете, не русаки? - о де плядься помилка...!
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07.04.2024 23:56 Відповісти
німецькі стойнє - як і бамбасянці ...
теж парожняк не ґонять!
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08.04.2024 00:03 Відповісти
Скільки кизяків було на тому танку, нечість смердюча
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07.04.2024 13:26 Відповісти
Як стіки можна у танчик чи беху напхати? Ліліпутів у цирку викрали?
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07.04.2024 13:35 Відповісти
Таргани на яких бризнули спреєм
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07.04.2024 13:35 Відповісти
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07.04.2024 13:35 Відповісти
шкода що на ******** не здетонував бк, так би мінімум 15 рил до кобдзона злітали.
але з іншої сторони танки часто таки доїзджають до наших окопів...
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07.04.2024 13:36 Відповісти
Ех бл*** сколько тараканов убежало которых можно было оптом обилетить на концерт кобздона
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07.04.2024 13:48 Відповісти
Гени працюють на північ тікають.
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07.04.2024 14:12 Відповісти
хіба, що так важко на компас дрона подивитись
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07.04.2024 14:27 Відповісти
звірі , нічого не бере окрім прямого влучання міни
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07.04.2024 14:37 Відповісти
Живучие твари колорадские.
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07.04.2024 14:53 Відповісти
Концерт кабзона ненадовго перенесено.
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07.04.2024 16:15 Відповісти
Як вони там вмістились?!,я нарахував 24 особини;ось якби ТМ-ка була одна на одній(в два поверхи)- це булоби епічно та рекордно....якби...
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07.04.2024 19:36 Відповісти
Всі рашисти розбіглися , як таргани від світла ,
жаль не здохли на цей раз , іншого не буде😠
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07.04.2024 22:23 Відповісти
ну чому не буде? - буде.
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08.04.2024 03:08 Відповісти
ПЗДОТА )))
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08.04.2024 09:26 Відповісти
 
 