Російські штурмовики розбігаються в різні сторони після того, як Сили оборони підбили ворожий танк. ВIДЕО
На схід він населеного пункту Терни Сили Оборони підбили ворожий танк, який їхав на штурм.
Як інформує Цензор.НЕТ, російські окупанти змінили тактику на полі бою, почавши атакувати великими групами піхоти. Також вони почали використовувати так звані "м'ясні упаковки" – бойові машини, до яких намагаються запхати якнайбільше солдатів, щоб на швидкості підлетіти до українських позицій та висадити піхотинців біля укріплень.
Топ коментарі
+38 три - пятнадцать
показати весь коментар07.04.2024 13:10
+17 Аркадий гайдар #367987
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+16 untrollable
показати весь коментар07.04.2024 13:05
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https://www.youtube.com/watch?v=TTCkPiFOL6Q
А це з Бердичів, ці взагалі з техніки не злізли)
https://www.youtube.com/watch?v=0kibkq6enOg
теж парожняк не ґонять!
але з іншої сторони танки часто таки доїзджають до наших окопів...
жаль не здохли на цей раз , іншого не буде😠