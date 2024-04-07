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Російський генерал, депутат Держдуми Гурульов заявив, що РФ нападе на Казахстан: Думаю, рішення вже є. АУДIО

Скандальний депутат Держдуми, російський генерал Андрій Гурульов заявив, що наступною жертвою РФ після України стане Казахстан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV, відповідний аудіозапис, який він відправив своїм колегам із парламентського комітету з оборони, було оприлюднено у соцмережах.

За словами Гурульова, причиною підготовки російської військової агресії проти казахів є те, що вони "вийо*уються", а відповідне рішення вже нібито ухвалено.

"Казахи, надивившись на Україну, сильно бздять, що вони наступні. Просто бздят, бл*. Але вони будуть наступні. Вони зараз довийо*уються. У принципі, думаю, рішення вже є", - заявив воєнний злочинець.

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Після скандалу, що розгорівся, він поспішив назвати все це "ворожим ЦІПСО", створеним за допомогою "нейромереж".

Водночас, з огляду на його натяки на причетність Казахстану до атаки БПЛА на завод з виробництва шахедів у Єлабузі, такі спростування виглядають досить непослідовними і непереконливими.

Також читайте: Депутат Держдуми РФ заявив, що Росія воюватиме з усіма пострадянськими республіками

Зазначимо, що Гурульов відомий зловживанням алкоголем, після якого регулярно влаштовує різноманітні провокації у прямих ефірах на російських пропагандистських каналах, тому подібні висловлювання якраз цілком у його дусі.

Автор: 

Держдума (734) Казахстан (873) росія (65146)


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Топ коментарі
+20
Казахам нічого не буде требо робити -- за їх усе їх брати й сусіди китайці зроблять . Причьому гурюлєфа виібуть прям без мила !
Ось тому навіть така тупа потовора так швидко включила задню ...
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07.04.2024 13:54
+19
подивіться на це табло - хіба є сумніви що воно на всіх нападе?
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07.04.2024 13:36
+18
Алкоголічна *********
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07.04.2024 13:39
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Проспись пі...ар!🤬
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07.04.2024 13:36 Відповісти
Лош,****** і провокация.казахи заценят.
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07.04.2024 14:13 Відповісти
подивіться на це табло - хіба є сумніви що воно на всіх нападе?
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07.04.2024 13:36 Відповісти
Пора легені видаляти. Печінка ж не поміщається, вона в нього вже, наче подушка. А взагалі-то, нехай дебільнуть. Може, хоча б, казахам нормально зброю дадуть, бо нам по чайній ложці.
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07.04.2024 13:57 Відповісти
Я більше схиляються до його нападу на алкомаркет
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07.04.2024 19:42 Відповісти
здаєтся напад був успішним!
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07.04.2024 19:45 Відповісти
Результат на ліцо
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07.04.2024 20:09 Відповісти
Шо Казахстан допомога в санкції обходити, тепер ляжуть під кацапів знову
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07.04.2024 13:38 Відповісти
ну і рожа !!!
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07.04.2024 13:39 Відповісти
Прекрасно!
Мало было ****...ей от Украины?
Решили добавить ****....ей от казахов ?
А казахи добавят
Казахи по ****....ям большие мастера
Особенно когда дело касается кацапов
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07.04.2024 13:39 Відповісти
Казахам нічого не буде требо робити -- за їх усе їх брати й сусіди китайці зроблять . Причьому гурюлєфа виібуть прям без мила !
Ось тому навіть така тупа потовора так швидко включила задню ...
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07.04.2024 13:54 Відповісти
А кацапсячі Хєньєрали вже теж на бояру перейшли? Дивіться які мішки під очима.
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07.04.2024 13:39 Відповісти
Алкоголічна *********
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07.04.2024 13:39 Відповісти
Хоч би воно не схибило. Казахів менше, ніж українців, але піздюлей русня отримає рівно стільки ж!
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07.04.2024 13:41 Відповісти
Они легко захватят Казахов. Нет у них армии. Казахстан жирная цель, так как у них куча ресурсов, а сами они слабые.
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07.04.2024 13:46 Відповісти
Казахстан під Китаєм. Кацапи вже сунули туди своє рило, ніби то "допомагати" Токаєву так Китай пальцями клацнув - і миттєво війська вивели.
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07.04.2024 15:53 Відповісти
Ні ляжуть, Казахстан під Китаєм. Це все рівно, що напасти на Китай.
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07.04.2024 13:42 Відповісти
..цікаво, а штутний інтелект бухає так як цей гурульов?
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07.04.2024 13:42 Відповісти
Якщо ШІ вже продукує перегар,то гурулька викрутиться.
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07.04.2024 14:19 Відповісти
У Казахстану набагато більше внутрішніх можливостей спротиву, ніж було в Украіні, в тому числі тому, що в них досить грошей, щоб оплатити мільони найманців з Узбекистану (майже 50 млн. населення), Таджикістану і Киргизстану. Але логістика для поставок європейської зброї у них жахлива
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07.04.2024 13:42 Відповісти
Нет у них возможностей. Россия вполне может пройтись маршем по всем республикам Среднего Востока, если захочет. Просто пока их устраивают марионетки. Оттого то что те думают, что их пронесет напоминает наших ватанов.
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07.04.2024 13:48 Відповісти
Не кажіть херні -- хто тій параші дасть це зробити ?!
Вони ... ледь-ледь тримають відносини з Китаєм й таке вторгнення буде приводом того, що Китай об"явить усю Сибір своєю ... СиНР - сибирська народна республіка й як тоді відповість ***** ?!
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07.04.2024 13:57 Відповісти
Может ты прав. А может Китай просто помашет ручкой. Так как Россия важнее Казахстана для Китая. Короче, я не знаю. Но сам Казахстан для России легкая цель.
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07.04.2024 14:00 Відповісти
Зробити дадуть, приводом не буде.
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07.04.2024 16:15 Відповісти
Заїбеться.Вже бачили кацапстан у Карабасі.
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07.04.2024 14:05 Відповісти
Не сходу а Азії не середньої а Центральної - Центральна Азія .
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07.04.2024 14:23 Відповісти
Казахский бунт - это нечто запредельное
У нас , у украинцев , на протесты выходят
И мужчины и женщины
И женщины - словно удерживают мужчин от кровавого столкновения
А у казахов выходят ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ
И это такой мужской ТЕСТОСТЕРОН
Лучше не попадает под него...
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07.04.2024 13:48 Відповісти
Их бунт закончился буквально за пару дней.
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07.04.2024 13:50 Відповісти
Тогда была другая политическая ситуация
А это все меняет кардинально
Но даже ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ БУНТ
Не двухдневный - уточню
Был страшным
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07.04.2024 13:55 Відповісти
Он страшный потому что пропаганда разгоняет про страшный бунт, а так ничего страшного там не было. Пропаганда должна пугать обывателя, чтобы он не пошел бунтовать. Как только начинают протесты клеймить, то знай что начала работать пропаганда. Так как современные протесты зачастую абсолютно безвредные.
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07.04.2024 13:56 Відповісти
Вы пишете сейчас ложь
И сами знаете об этом
Так можно было писать в СССР
А сейчас есть интернет
И там столько видео
Не ленитесь,посмотрите
Прежде чем писать ЛОЖЬ
Выгодную КАЦАПСТАНУ
И КАЦАПАМ
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07.04.2024 13:59 Відповісти
То что выгодно России я написал. Им выгодно очернять и демонизировать протесты и протестантов. В Казахстане, как до этого в Беларуси было прекрасно видно как в определенный момент заработала кремлевская пропаганда.
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07.04.2024 14:01 Відповісти
Не надо отмазок
Вы начали С ПАРЫ ДНЕЙ протестів
То есть уже соврали
Так делают ВБРОСЫ чекисты
За десять дней тогда могло измениться все
Там практически была почти революция
Потому и вошли русские танки в Казахстан
А вы мне тут сейчас будете сказки русские петь?
Танки русские и русское дивизии заходят тогда
Когда надвигается ПОЛНАЯ ПИЗ.....А!
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07.04.2024 14:05 Відповісти
І не здивуюся ...
Історія підтверджує - тільки за послідній час - 2 чеченських , грузію пообгризали , молдові всадили своїх прихлебателів та війська ... Тепер вже 2-га війна (і велика ) на Україні !
Так що , хто наступний -
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07.04.2024 13:46 Відповісти
США потеряли Афганистан. Тем самым у России сейчас нет угрозы от Америки в этом регионе. Афганистан был 20 лет противовесом России, а теперь их нет.
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07.04.2024 13:49 Відповісти
США планували нападати на сосіє з афгану?зовсім ******** кацап?США був гарант безпеки сосіє на півдні.тепер в афгані базується іділ-хорасан в 15 тис рил з представництвом в уряді талібів.ті самі що палили поросіян у крокусі
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07.04.2024 14:20 Відповісти
США было противовесом России в регионе. Теперь нет. Являются ли таким противовесом Китай или нет я не знаю.
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07.04.2024 14:28 Відповісти
На казахів Китаи лапки наклав
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07.04.2024 13:51 Відповісти
Та в Казахстані китаїцями тхне ...цікаво чи вони в спину вдарять казахам ,чи кацапам по вухах надають ?
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07.04.2024 13:55 Відповісти
Не китайцями там, насправді, тхне, тому і в спину вдарять , і намагатимуться по вухах московитам.
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07.04.2024 16:25 Відповісти
не нападет а освободит от казахов
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07.04.2024 13:56 Відповісти
Казахи будуть воювати безумовно ,легкої прогулянки для московитів не буде
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07.04.2024 13:57 Відповісти
Між Казахстаном і кацапстаном кордон 7000 км.

Тобто це в принципі діра.
Як оборонятися?
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07.04.2024 14:00 Відповісти
Тобто,нападе Казахстан,за їх логікою)
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07.04.2024 14:03 Відповісти
Ето для тех особенно для иностранных политиков которые думают что после капитуляции Украины настанет мир. Как раз наоборот. ***** с очередной победой и увидев как Запад в очередной раз обосрался, почуствует еще больший азарт и аппетит.
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07.04.2024 14:04 Відповісти
Окурок і в разі поразки захоче відігратися на іншій слабкій країні.

ЄДИНА мета путінських війн - жага слави.
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07.04.2024 14:16 Відповісти
Для Вас кацапські маньяки, які спалюють цілі українські міста, є "середнім" варіантом?
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07.04.2024 14:17 Відповісти
Нє шоб на Амєріку напасть, джерело всіх рускіх праблєм.
Але там ссикотно...
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07.04.2024 14:13 Відповісти
Выдвигались идеи что Китаю выгоден крах РФ чтоб вся она легла под Китай. Но реально не видно такой заинтересованности. Наверное в КНР считают что достаточно той степени зависимости которая уже установлена.
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07.04.2024 14:21 Відповісти
Або до краху далеко, от Китай і не робить різких рухів.
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07.04.2024 14:33 Відповісти
Так казахи ж ,,націсті,, на них Путлер обов'язково нападе!
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07.04.2024 14:29 Відповісти
Ну шо ж, це нам на руку. Ворог мого ворога мій друг.
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07.04.2024 14:39 Відповісти
Хоч би як нам було важко, та ми не повинні бажати війн іншим мирним людям.
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07.04.2024 14:45 Відповісти
Війни бажають *********** та тупа худоба з клеймом "росіяни", а я не бажаю казахам війни. Я ясно сказав - як шо це станеться то нам воно на руку.
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07.04.2024 14:56 Відповісти
все своє ношу з собою...
ваш хомяк навсіхнападу!
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07.04.2024 15:12 Відповісти
Кацапи як бешені пси на всіх кидаються:
В окружении Путина ищут в теракте в «Крокусе» «израильский след»
Близкий к президенту России Владимиру Путину ультраконсервативный философ, идеолог так называемого «русского мира» Александр Дугин считает, что к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть причастен Израиль.
«Не следует отбрасывать априори никакие гипотезы, - написал он в Telegram. - Например, месть сионистов за позицию РФ по Газе, а соответственно, след «Моссада», который, на самом деле, имеет тесные контакты с запрещенной в РФ ИГИЛ».
https://detaly.co.il/v-okruzhenii-putina-ishhut-v-terakte-v-krokuse-izrailskij-sled/
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07.04.2024 15:12 Відповісти
Зовсім іпонувся болезний:
Хилософ Александр Дугин, один из создателей той имперской идеологии,

которую претворяет в жизнь российский президент Владимир Путин, обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в «убийствах на религиозной почве» и предрек «русское» будущее Иерусалима.

Об этом рассказал в воскресенье, 7 апреля, сайт «Кан-11». Вечером в субботу, 6 апреля, в своем Телеграм-канале идеолог, известный своей близостью к Кремлю, в очередной раз атаковал Израиль и Иудаизм. Среди прочего он написал: «Биби уничтожает всех - и виновных, и невиновных, потому что Тора и Талмуд предписывают ему это делать».
По поводу Иерусалима Дугин написал: «Это русский город, мать всех городов. Иерусалим будет русским городом или его не будет вообще. И кто будет править им, тот будет русским царем».
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07.04.2024 15:17 Відповісти
Того бородатого , нажаль, ніхто не слухає в оточенні кремлівської потвори, якби нам цього не хотілося. Я кажу саме про оточення.
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07.04.2024 16:35 Відповісти
не панікуй,Льоша! покласти на цей Джерузалем,русня з яхудами хай самі розбираються,води порішають питання...
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07.04.2024 16:38 Відповісти
Рашка сама бздить чипати казахів. Бо там Китай поруч
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07.04.2024 15:26 Відповісти
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07.04.2024 15:27 Відповісти
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07.04.2024 15:54 Відповісти
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07.04.2024 15:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zHXc4WZRQRU Чем так хорош одеколон «Тройной»
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07.04.2024 16:02 Відповісти
СКРЄПА.
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07.04.2024 21:23 Відповісти
Дуже схоже на відволікання уваги від дій Рашки на іншому напрямку....Ну хто довірить інформацію стратегічного значення і таємності цьому хрону Гурульову??? Дурниці це ! Хоча,теоретично Рашка може влізти в Казахстан-захопити північні області,вугільні басейни та родовища газу/нафти або просто розділити Казахстан з Китаєм. Думаю,можливості для ефективного опору казахів дуже перебільшені,армія там совкова і слабка,а вести партизанську війну в степах ще ніхто не навчився....
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07.04.2024 16:42 Відповісти
Не может кацапская армия воевать на два фронта
Она на одном фронте не может победить
У кацапов ЭЙФОРИЯ от захвата всего лишь Бахмута
Словно это миллионная столица Украины
Какой Казахстан?
Казахи кацапам бошки отрезать будут
Им плевать на Женевскую конвенцию
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07.04.2024 16:58 Відповісти
угу...тільки нехай спочатку казахи доберуться до цих бошок...
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07.04.2024 17:55 Відповісти
Доберутся
Как только кацапские бошки зайдут в Казахстан
Кацапам мало теперь не покажется
Времена другие
Мы теперь все живем ПОСЛЕ БУЧИ
Попав в плен к казахам не скажешь
Мы же вроде братья
Казахи мусульмане
Язык у них казахский
И они пленному кацапу на чистом казахском скажут
Донт андестенд и Нихт ферштейн
А после этого отрежут кацапскую бошку
И это будет высочайшей справедливостью для худших ***. ..в на свете
Коими являются кацапы
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07.04.2024 18:50 Відповісти
Чтобы понимать - какие казахи
Советую посмотреть сериал 5:32
Снятый по реальным событиям
Декстер отдыхает. ...
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07.04.2024 18:56 Відповісти
Каароч... Двоюродный брат медеда, как пить дай.
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07.04.2024 17:19 Відповісти
Просто пішов нах...чмошник кацапський.
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07.04.2024 17:32 Відповісти
Так, риговському радіо NV де багато кацапських журналістів можна довіряти на всі 100 %
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07.04.2024 21:21 Відповісти
УКРАИНА С КАЗАХСТАНОМ ТРАХНЕТ РАШКУ ДО ИНДОСТАНА )))
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08.04.2024 09:22 Відповісти
 
 