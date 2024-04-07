Російський генерал, депутат Держдуми Гурульов заявив, що РФ нападе на Казахстан: Думаю, рішення вже є. АУДIО

Скандальний депутат Держдуми, російський генерал Андрій Гурульов заявив, що наступною жертвою РФ після України стане Казахстан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV, відповідний аудіозапис, який він відправив своїм колегам із парламентського комітету з оборони, було оприлюднено у соцмережах.

За словами Гурульова, причиною підготовки російської військової агресії проти казахів є те, що вони "вийо*уються", а відповідне рішення вже нібито ухвалено.

"Казахи, надивившись на Україну, сильно бздять, що вони наступні. Просто бздят, бл*. Але вони будуть наступні. Вони зараз довийо*уються. У принципі, думаю, рішення вже є", - заявив воєнний злочинець.

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Після скандалу, що розгорівся, він поспішив назвати все це "ворожим ЦІПСО", створеним за допомогою "нейромереж".

Водночас, з огляду на його натяки на причетність Казахстану до атаки БПЛА на завод з виробництва шахедів у Єлабузі, такі спростування виглядають досить непослідовними і непереконливими.

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Зазначимо, що Гурульов відомий зловживанням алкоголем, після якого регулярно влаштовує різноманітні провокації у прямих ефірах на російських пропагандистських каналах, тому подібні висловлювання якраз цілком у його дусі.