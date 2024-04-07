Російський генерал, депутат Держдуми Гурульов заявив, що РФ нападе на Казахстан: Думаю, рішення вже є. АУДIО
Скандальний депутат Держдуми, російський генерал Андрій Гурульов заявив, що наступною жертвою РФ після України стане Казахстан.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV, відповідний аудіозапис, який він відправив своїм колегам із парламентського комітету з оборони, було оприлюднено у соцмережах.
За словами Гурульова, причиною підготовки російської військової агресії проти казахів є те, що вони "вийо*уються", а відповідне рішення вже нібито ухвалено.
"Казахи, надивившись на Україну, сильно бздять, що вони наступні. Просто бздят, бл*. Але вони будуть наступні. Вони зараз довийо*уються. У принципі, думаю, рішення вже є", - заявив воєнний злочинець.
Після скандалу, що розгорівся, він поспішив назвати все це "ворожим ЦІПСО", створеним за допомогою "нейромереж".
Водночас, з огляду на його натяки на причетність Казахстану до атаки БПЛА на завод з виробництва шахедів у Єлабузі, такі спростування виглядають досить непослідовними і непереконливими.
Зазначимо, що Гурульов відомий зловживанням алкоголем, після якого регулярно влаштовує різноманітні провокації у прямих ефірах на російських пропагандистських каналах, тому подібні висловлювання якраз цілком у його дусі.
Будь ласка, зачекайте...
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Мало было ****...ей от Украины?
Решили добавить ****....ей от казахов ?
А казахи добавят
Казахи по ****....ям большие мастера
Особенно когда дело касается кацапов
Ось тому навіть така тупа потовора так швидко включила задню ...
Вони ... ледь-ледь тримають відносини з Китаєм й таке вторгнення буде приводом того, що Китай об"явить усю Сибір своєю ... СиНР - сибирська народна республіка й як тоді відповість ***** ?!
У нас , у украинцев , на протесты выходят
И мужчины и женщины
И женщины - словно удерживают мужчин от кровавого столкновения
А у казахов выходят ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ
И это такой мужской ТЕСТОСТЕРОН
Лучше не попадает под него...
А это все меняет кардинально
Но даже ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ БУНТ
Не двухдневный - уточню
Был страшным
И сами знаете об этом
Так можно было писать в СССР
А сейчас есть интернет
И там столько видео
Не ленитесь,посмотрите
Прежде чем писать ЛОЖЬ
Выгодную КАЦАПСТАНУ
И КАЦАПАМ
Вы начали С ПАРЫ ДНЕЙ протестів
То есть уже соврали
Так делают ВБРОСЫ чекисты
За десять дней тогда могло измениться все
Там практически была почти революция
Потому и вошли русские танки в Казахстан
А вы мне тут сейчас будете сказки русские петь?
Танки русские и русское дивизии заходят тогда
Когда надвигается ПОЛНАЯ ПИЗ.....А!
Історія підтверджує - тільки за послідній час - 2 чеченських , грузію пообгризали , молдові всадили своїх прихлебателів та війська ... Тепер вже 2-га війна (і велика ) на Україні !
Так що , хто наступний -
Тобто це в принципі діра.
Як оборонятися?
ЄДИНА мета путінських війн - жага слави.
Але там ссикотно...
ваш хомяк навсіхнападу!
В окружении Путина ищут в теракте в «Крокусе» «израильский след»
Близкий к президенту России Владимиру Путину ультраконсервативный философ, идеолог так называемого «русского мира» Александр Дугин считает, что к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть причастен Израиль.
«Не следует отбрасывать априори никакие гипотезы, - написал он в Telegram. - Например, месть сионистов за позицию РФ по Газе, а соответственно, след «Моссада», который, на самом деле, имеет тесные контакты с запрещенной в РФ ИГИЛ».
https://detaly.co.il/v-okruzhenii-putina-ishhut-v-terakte-v-krokuse-izrailskij-sled/
Хилософ Александр Дугин, один из создателей той имперской идеологии,
которую претворяет в жизнь российский президент Владимир Путин, обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в «убийствах на религиозной почве» и предрек «русское» будущее Иерусалима.
Об этом рассказал в воскресенье, 7 апреля, сайт «Кан-11». Вечером в субботу, 6 апреля, в своем Телеграм-канале идеолог, известный своей близостью к Кремлю, в очередной раз атаковал Израиль и Иудаизм. Среди прочего он написал: «Биби уничтожает всех - и виновных, и невиновных, потому что Тора и Талмуд предписывают ему это делать».
По поводу Иерусалима Дугин написал: «Это русский город, мать всех городов. Иерусалим будет русским городом или его не будет вообще. И кто будет править им, тот будет русским царем».
Она на одном фронте не может победить
У кацапов ЭЙФОРИЯ от захвата всего лишь Бахмута
Словно это миллионная столица Украины
Какой Казахстан?
Казахи кацапам бошки отрезать будут
Им плевать на Женевскую конвенцию
Как только кацапские бошки зайдут в Казахстан
Кацапам мало теперь не покажется
Времена другие
Мы теперь все живем ПОСЛЕ БУЧИ
Попав в плен к казахам не скажешь
Мы же вроде братья
Казахи мусульмане
Язык у них казахский
И они пленному кацапу на чистом казахском скажут
Донт андестенд и Нихт ферштейн
А после этого отрежут кацапскую бошку
И это будет высочайшей справедливостью для худших ***. ..в на свете
Коими являются кацапы
Советую посмотреть сериал 5:32
Снятый по реальным событиям
Декстер отдыхает. ...