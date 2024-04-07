"Російські командири не забирають убитих солдатів, - чекають доки вони висохнуть, щоб не важко нести було", - полонений росіянин. ВIДЕО
Банніков Андрій з міста Іркутськ. Росіянин відсидів у в’язниці 12 років, але згодом, щоб погасити борги, пішов на війну з Україною. Був рядовим у 88-ій бригаді ЗС РФ. З його підрозділу лишився у живих він один.
Говорить, що убитих командири не забирають. Чекають, поки вони висохнуть, щоб не важко було нести. Тож росіянин вирішив здатися в полон українським захисникам, інформує Цензор.НЕТ. Повне інтерв'ю з окупантом можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+21 олег иванов #434516
показати весь коментар07.04.2024 14:16
+10 Amber
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+9 саша паламарчук
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невже важко забрати кацапам своїх жмуурів та нехай путлєр нюхає
зі своїми бандитами 🤬
а де на всіх ведер знайти? - економіка, брате, не пусте місце...!
Новые нетленные мощи
******* лікарські препарати перетворюють людей в нетлінні мощі
Практично тіла ВСІХ тих людей, що довго лікувалися від важких захворювань (типу онкології) - не розкладаються
Полуниця - це назва декількох видів рослин з роду Суниця сімейства Рожевих, які приносять кулясті ягоди. У перекладі воно означає «клубок», «кулясте тіло».Раніше такою назвою іменували суницю зелену (Fragaria viridis). А сьогодні вона більше відома, як полуниця дика, лісова, полуниця. Цей вид першим стали вирощувати на присадибних ділянках, а пізніше його витіснили інші - спочатку мускатний (Fragaria moschata), а потім ананасовий або садовий (Fragaria ananassa).
Саме ці великоплідні видові екземпляри сьогодні дачники і городники називають полуницею.
а мо зовсім ну їх на мишкам і лисичкам?
ті розберуться без соплівих....
Хай би дохли десь подалі від України на своїх болотах.
Може не тільки сушать, а й коптять?