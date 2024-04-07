"Російські командири не забирають убитих солдатів, - чекають доки вони висохнуть, щоб не важко нести було", - полонений росіянин. ВIДЕО

Банніков Андрій з міста Іркутськ. Росіянин відсидів у в’язниці 12 років, але згодом, щоб погасити борги, пішов на війну з Україною. Був рядовим у 88-ій бригаді ЗС РФ. З його підрозділу лишився у живих він один.

Говорить, що убитих командири не забирають. Чекають, поки вони висохнуть, щоб не важко було нести. Тож росіянин вирішив здатися в полон українським захисникам, інформує Цензор.НЕТ. Повне інтерв'ю з окупантом можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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