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"Російські командири не забирають убитих солдатів, - чекають доки вони висохнуть, щоб не важко нести було", - полонений росіянин. ВIДЕО

Банніков Андрій з міста Іркутськ. Росіянин відсидів у в’язниці 12 років, але згодом, щоб погасити борги, пішов на війну з Україною. Був рядовим у 88-ій бригаді ЗС РФ. З його підрозділу лишився у живих він один.

Говорить, що убитих командири не забирають. Чекають, поки вони висохнуть, щоб не важко було нести. Тож росіянин вирішив здатися в полон українським захисникам, інформує Цензор.НЕТ. Повне інтерв'ю з окупантом можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Російські штурмовики розбігаються в різні сторони після того, як Сили оборони підбили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589) полонені (2263)


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Топ коментарі
+21
Групповое фото кацапского отделения.На долгую память и фсё такое.
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07.04.2024 14:16
+10
Вбиті рашисти смердять на всю Украіну ,
невже важко забрати кацапам своїх жмуурів та нехай путлєр нюхає
зі своїми бандитами 🤬
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07.04.2024 14:08
+9
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07.04.2024 14:06
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07.04.2024 14:06 Відповісти
Та краще не годуйте їх взагалі і зброю не давайте й в наступ хай біжуть голяком і поголені, і пакєт хай буде відразу вдягнений тільки з проріззю для очей.
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07.04.2024 14:07 Відповісти
...і вже висушені.
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07.04.2024 15:08 Відповісти
Вбиті рашисти смердять на всю Украіну ,
невже важко забрати кацапам своїх жмуурів та нехай путлєр нюхає
зі своїми бандитами 🤬
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07.04.2024 14:08 Відповісти
кожний витащєний жмур - це відро з гайками.
а де на всіх ведер знайти? - економіка, брате, не пусте місце...!
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07.04.2024 14:27 Відповісти
Мумії...
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07.04.2024 14:10 Відповісти
вони шанувальники таранки
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07.04.2024 14:14 Відповісти
Групповое фото кацапского отделения.На долгую память и фсё такое.
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07.04.2024 14:16 Відповісти
сушена "Гойда" 🙂
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07.04.2024 14:43 Відповісти
Вау, це що кацапи відхрестились від процесів гнити, смердіти ?
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07.04.2024 14:17 Відповісти
Тела под наркотой не разлагаються
Новые нетленные мощи
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07.04.2024 14:21 Відповісти
А потім Марченко їх облобизає
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07.04.2024 14:26 Відповісти
У дечому ти правий , нині досить часто при ексгумації із домовин дістають мумії , їжа ******* через консерванти у ній після смерті людини допомагає тілу муміфікуватися (( Проблема кацапів у тому, що "мощі " їм не світять - собачки , котики , птиця та мухи переводять їх у розряд торби з кістками ((
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07.04.2024 14:53 Відповісти
їжа тут нідочого
******* лікарські препарати перетворюють людей в нетлінні мощі
Практично тіла ВСІХ тих людей, що довго лікувалися від важких захворювань (типу онкології) - не розкладаються
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07.04.2024 14:59 Відповісти
і це теж
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07.04.2024 15:07 Відповісти
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07.04.2024 17:22 Відповісти
Тут ще й грунд допомагає (особливо глина)
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07.04.2024 15:59 Відповісти
На моєму улюбленому місці збору дикої полуниці з березня 2022 року такий кацап "сох" до осені Восени знайомий проходив повз те урочище Набачив залишки форми та кістки Пожалів і викинув у ближнє болітце
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07.04.2024 15:02 Відповісти
Може суниця? Полуниця російською "клубніка"
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07.04.2024 15:23 Відповісти
"Суниці" ростуть на лісових галявинах "Полуниці" - на лугах і полях Суниці мають голі черешки листя Полуниці - опушені Ягода суниці - вдвое-втроє менша від полуниці Має темно-червоний колір Полуниця темно-рожева чи світло-червона
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07.04.2024 15:44 Відповісти
Значить на Волині дикі полуниці не ростуть. Дякую, взнала щось нове.
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08.04.2024 22:16 Відповісти
Будь ласка! Гугл Вам в допомогу!
Полуниця - це назва декількох видів рослин з роду Суниця сімейства Рожевих, які приносять кулясті ягоди. У перекладі воно означає «клубок», «кулясте тіло».Раніше такою назвою іменували суницю зелену (Fragaria viridis). А сьогодні вона більше відома, як полуниця дика, лісова, полуниця. Цей вид першим стали вирощувати на присадибних ділянках, а пізніше його витіснили інші - спочатку мускатний (Fragaria moschata), а потім ананасовий або садовий (Fragaria ananassa).
Саме ці великоплідні видові екземпляри сьогодні дачники і городники називають полуницею.
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08.04.2024 22:32 Відповісти
креативні,
а мо зовсім ну їх на мишкам і лисичкам?
ті розберуться без соплівих....
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07.04.2024 14:20 Відповісти
Узкіє сваіх не бросают?
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07.04.2024 14:23 Відповісти
Худих не кидають
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07.04.2024 14:25 Відповісти
Напевне за мумію ''ладу'' не дають.
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07.04.2024 14:46 Відповісти
А лисиці і кабани будуть чекати, поки вони висохнуть?
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07.04.2024 14:56 Відповісти
ага
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07.04.2024 15:19 Відповісти
Кабани травоїдні
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07.04.2024 16:01 Відповісти
Я теж так думав, поки не побачив як свійські свині обгризають обгорілий труп кацапа ))
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07.04.2024 16:44 Відповісти
Кацапи мислять ,що потраплять в рай. А попадають в свинячий гній.
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07.04.2024 17:27 Відповісти
Чомусь свіжих не дуже, а підгорілих залюбки і свині, і лиси, та навіть коти з собаками.
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08.04.2024 16:52 Відповісти
Кабан їсть УСЕ!!! Сам особисто бачив як кабан заплив у озеро і виїдав рибу з рибальської сітки - прямо у воді Ловлять мишей на полях (розривають мишачі кубла) Їдять яйця та пташенят А трупи кабани їдять прекрасно - у нас на Поліссі кацапів усю весну об"їдали по лісах
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08.04.2024 22:40 Відповісти
Тваринкам теж треба чимось харчуватись
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07.04.2024 15:33 Відповісти
Руский рай. Это лада калина засушеный ванька вместо Тараньки и много пива и водки.
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07.04.2024 15:39 Відповісти
М'ясні чіпси з кацапів... Знала, що кацапи - ходяча крінжатіна і генетична помилка, але це вже повний п***ц.
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07.04.2024 15:45 Відповісти
Яка дурниця,більше слухайте якцапів!
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07.04.2024 18:22 Відповісти
Кожний кацап перед атакою має бути просолений в міцному розсолі щоб не так сильно потім смердіти.
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07.04.2024 20:38 Відповісти
Нахрена мені мертві кацапи? Чи сушені чи ще гнилі? Мені цікаво, що з нашими хлопцями, а ці ваші висєрні відосики про те як погано в кацапів нафіг нетре
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07.04.2024 21:03 Відповісти
Народ, не народ, нація не нація але відносяться друг до друга як діти сатани.
Хай би дохли десь подалі від України на своїх болотах.
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07.04.2024 21:26 Відповісти
"Російські командири не забирають убитих солдатів, - чекають доки вони висохнуть.."

Може не тільки сушать, а й коптять?
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07.04.2024 23:17 Відповісти
з сушених кацапів хороший корм для рибок виходе..трех сушоних у дробилку для веток..виходе кулечек корму..2 з половиною кілограми..рибки їдять з задоволенням..
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08.04.2024 01:08 Відповісти
 
 