Шабунін розкритикував депутатів за відсутність впливу в парламенті: "Ви Татарову дали можливість керувати?". ВIДЕО

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував українських депутатів. За його словами, парламентом керують не нардепи, а заступник голови Офісу Президента Олег Татаров.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Заступник голови Офісу Президента, хто по суті каву тільки може робити, - з точки зору ієрархії держави, керує парламентом! Ви Татарову дали можливість керувати? Татаров вирішує виїзжати чи не виїзжати за кордон. Вам, парламентарі, перед собою не стидно? В дзеркало подивіться!" - обурився Шабунін.

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