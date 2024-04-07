Шабунін розкритикував депутатів за відсутність впливу в парламенті: "Ви Татарову дали можливість керувати?". ВIДЕО
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував українських депутатів. За його словами, парламентом керують не нардепи, а заступник голови Офісу Президента Олег Татаров.
Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Заступник голови Офісу Президента, хто по суті каву тільки може робити, - з точки зору ієрархії держави, керує парламентом! Ви Татарову дали можливість керувати? Татаров вирішує виїзжати чи не виїзжати за кордон. Вам, парламентарі, перед собою не стидно? В дзеркало подивіться!" - обурився Шабунін.
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числитьсяслужить в ЗСУ ))). Талановитий - встигає і в окопі побувати і корупціонерів викривати ....
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-predchuvstvii-vyborov-kogda-goncharuk-i-shabunin-perestanut-16042020220000
Насправді, проект ПГШ як угруповання так званих "соросят" і "грантоїдів" має дві головні складові. Одна - це ті "соросята" і "грантоїди", які отримали крісла в органах влади (в уряді, в парламентській фракції "слуг народу" або в інших владних структурах) після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Не будемо тут їх перераховувати, оскільки два місяці назад ми вже привели докладний список з 20 тогочасних діячів Зе-влади, яких з більшою чи меншою впевненістю можна зарахувати до цього угруповання. Першим у цьому списку стояв, звичайно ж, тодішній прем'єр Гончарук.
Друга головна складова проекту ПГШ - це ті "соросята" і "грантоїди", які після перемоги Зеленського крісел у владі не отримали. В основному вони залишилися громадськими діячами, як той же Шабунін. Деякі инфильтровались в парламент, але не в складі "слуг народу", а за списком партії "Голос" (наприклад, колишня член правління ЦПК Олександра Устінова і колишній голова правління "Transparency International Україна" Ярослав Юрчишин). У перші дев'ять місяців президентства Зеленського вони старанно уникали критики Зе-влади. І не приховували своїх симпатій до уряду Гончарука. Але ось після відставки Гончарука відновили бурхливу публічну активність. І явним лідером серед них показує себе саме Шабунін.
- й готувалися змінити брудну коаліцію з СН+ОПЗЖ+ГОЛОС - пізно браття піть боржомі , ВІЙНА Й ВИБОРІВ НЕ БУДЕ
цитата з статті вище
На минулих парламентських виборах і Пінчука, і Фіалу називали в числі основних спонсорів партії "Голос". Медіаресурси Пінчука і Фіали теж максимально активно підтримували цю партію. Проте зараз всі соціологи, меряющие партійні рейтинги, впевнено говорять про те, що у випадку дострокових виборів до Верховної Ради "Голос" не подолає 5%-ний бар'єр. І це означає, що бенефіціарам цій партії треба шукати іншу кошик для яєць.
Ними керує хер зна хто, якійсь козли з неясної контори. А все чому, бо...я вище написав....
Більше інформації на порталі Антикор
https://antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2 https://antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2
Феномен Пінчука. Як Кучма і його зять переграли всіх олігархів
https://glavcom.ua/longreads/uljublenij-oliharkh-prezidenta-zelenskoho-i-tse-ne-kolomojskij-912572.html
До чого ут Пінчук та Фіала - вони головні олігархічні імітатори чесності влади та її типу натикорупцімйних органів - догралися до війни а тепер розбудили Шабуніних
Депутаты дали Татарову ?
Да , дали
Дали поставить себя раком.....
Дальше - нецензурно
Но вы и так поняли. ....
Народна мудрість ."З вовками жити - по-вовчому вити" Сенс прислів'я в тому, що доводиться йому підлаштовуватися під владу продажних бандитів: Єрмаків, Араханій, Арістовичів, Баканових, Татарових...ї якими він навічно пов'язаний, і де тепер він вже живе, і житиме за їхніми бандитськими правилами, що б вижити без великої шкоди для себе.
Хочеться, щоб такі люди на хвилинку забули про Шабуніна і дали відповідь на питання, - що він не так сказав?
Тому її чують тільки ті ХТО ХОЧЕ ЧУТИ.
А для всіх інших співають "солодкі" Заколибельні" пісеньки чергові "абристовичі" і ко.
Оцей годований кабан!
Оце ледащо. Щирий пан,
Потомок гетьмана дурного,
І презавзятий патріот;
Та й християнин ще до того.
У Київ їздить всякий год,
У свиті ходить меж панами,
........................................................
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.
Біда бідезна!
Йой!