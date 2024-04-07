УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12490 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 657 75

Шабунін розкритикував депутатів за відсутність впливу в парламенті: "Ви Татарову дали можливість керувати?". ВIДЕО

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував українських депутатів. За його словами, парламентом керують не нардепи, а заступник голови Офісу Президента Олег Татаров.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Заступник голови Офісу Президента, хто по суті каву тільки може робити, - з точки зору ієрархії держави, керує парламентом! Ви Татарову дали можливість керувати? Татаров вирішує виїзжати чи не виїзжати за кордон. Вам, парламентарі, перед собою не стидно? В дзеркало подивіться!" - обурився Шабунін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ВАКС обиратиме запобіжний захід ексраднику ОП Шилу, його можуть почати відмазувати, як колись це зробили із Татаровим, - Шабунін

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Це все російське ІПСО! зеленський,татаров ручні тцк, суди та поліція є найбільшими патріотами! і ніколи не порушували Закони України!
показати весь коментар
07.04.2024 17:41
+18
Шабуня, та не репетуй так. Піді подай чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся...
показати весь коментар
07.04.2024 17:43
+17
Правильно все каже. Не парламент, а терпили якісь. Кучка випадкових зайд.
показати весь коментар
07.04.2024 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
" Поганому виду- немає стиду!"...
показати весь коментар
07.04.2024 17:41 Відповісти
Вирішив нагадати про себе? Гранти зменшили. Вічний борець .
показати весь коментар
07.04.2024 17:53 Відповісти
Слуги працюють виключно па-приколу, а не за бабло в конвертах? Гранди прозорі і з них платять податки, а з конвертів в бюджет тільки фігвами. Ще цікаво, де беруться гранди зрозуміло, а де беруться гроші на конверти?
показати весь коментар
07.04.2024 18:14 Відповісти
Завжди українські депутати мали додатковий приробіток. Принаймні з 1992 року.
показати весь коментар
07.04.2024 18:47 Відповісти
Він ще й числиться служить в ЗСУ ))). Талановитий - встигає і в окопі побувати і корупціонерів викривати ....
показати весь коментар
07.04.2024 18:57 Відповісти
Только мало кто заинтересовался почему руководитель фейковой грантоедской шарашки не в армии? Вот давайте вернемся немного назад.С 2014-го года Виталя также критиковал Порошенко и снабжение армии как и сейчас хотя тогда всей службы тыла. И так же был тогда недоволен ситуацией волонтер Юрий Бирюков который потом надел добился должности советника в минобороне и начал наводить порядок с снабжением войск а Виталя как выкидывал в интернете и Ютубе проплаченные гневные статьи для отчета за гранты так и продолжает.
показати весь коментар
08.04.2024 06:54 Відповісти
Це все російське ІПСО! зеленський,татаров ручні тцк, суди та поліція є найбільшими патріотами! і ніколи не порушували Закони України!
показати весь коментар
07.04.2024 17:41 Відповісти
мені на нього так пох,що аж невдобно! це справа налогової та судів.
показати весь коментар
07.04.2024 17:58 Відповісти
Так за татарова болить, буряте?
показати весь коментар
08.04.2024 01:55 Відповісти
Ти б хер татарова з рота вийняв перед тим, як доводити, що ти дегенерат. ))
показати весь коментар
08.04.2024 10:29 Відповісти
Шабуня, та не репетуй так. Піді подай чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся...
показати весь коментар
07.04.2024 17:43 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
07.04.2024 18:40 Відповісти
Образився за татарова, зелешмонько?
показати весь коментар
08.04.2024 01:57 Відповісти
Треба бачити як схамунилися Юрчишини (Голос) Шабуніни-від Сорос та інших структур зі США ... УП та НВ . А насправді Фіали з Пінчуками отримали сигнали від партнерів " що зафальш в підтримці наших організацій? де боротьба з корупцією та протидія Єрамкоборделю? "
показати весь коментар
07.04.2024 17:43 Відповісти
Давня статейка часів перемоги ЗЕ

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-predchuvstvii-vyborov-kogda-goncharuk-i-shabunin-perestanut-16042020220000

Насправді, проект ПГШ як угруповання так званих "соросят" і "грантоїдів" має дві головні складові. Одна - це ті "соросята" і "грантоїди", які отримали крісла в органах влади (в уряді, в парламентській фракції "слуг народу" або в інших владних структурах) після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Не будемо тут їх перераховувати, оскільки два місяці назад ми вже привели докладний список з 20 тогочасних діячів Зе-влади, яких з більшою чи меншою впевненістю можна зарахувати до цього угруповання. Першим у цьому списку стояв, звичайно ж, тодішній прем'єр Гончарук.

Друга головна складова проекту ПГШ - це ті "соросята" і "грантоїди", які після перемоги Зеленського крісел у владі не отримали. В основному вони залишилися громадськими діячами, як той же Шабунін. Деякі инфильтровались в парламент, але не в складі "слуг народу", а за списком партії "Голос" (наприклад, колишня член правління ЦПК Олександра Устінова і колишній голова правління "Transparency International Україна" Ярослав Юрчишин). У перші дев'ять місяців президентства Зеленського вони старанно уникали критики Зе-влади. І не приховували своїх симпатій до уряду Гончарука. Але ось після відставки Гончарука відновили бурхливу публічну активність. І явним лідером серед них показує себе саме Шабунін.
показати весь коментар
07.04.2024 17:50 Відповісти
Уявіть ще в 2020 вони вже розчарувалися ЗЕЄрмаковладою й сиділи мовчки на каналах Пінчука та сайтах Фіали (УП ТА НВ)
- й готувалися змінити брудну коаліцію з СН+ОПЗЖ+ГОЛОС - пізно браття піть боржомі , ВІЙНА Й ВИБОРІВ НЕ БУДЕ
цитата з статті вище

На минулих парламентських виборах і Пінчука, і Фіалу називали в числі основних спонсорів партії "Голос". Медіаресурси Пінчука і Фіали теж максимально активно підтримували цю партію. Проте зараз всі соціологи, меряющие партійні рейтинги, впевнено говорять про те, що у випадку дострокових виборів до Верховної Ради "Голос" не подолає 5%-ний бар'єр. І це означає, що бенефіціарам цій партії треба шукати іншу кошик для яєць.
показати весь коментар
07.04.2024 17:53 Відповісти
КРАЩЕ ПІЗНО НІЖ НІКОЛИ від - ЗАХИСНИКІВ ЗА ГРОШІ ЗАХОДУ , звучить як знущання у зданій ЗЕвладою Україні під танки Кремля
показати весь коментар
07.04.2024 17:56 Відповісти
А Шабунін прозріває... Ще трішки та не матиме сечі терпіти "горіла хата палала" (батьків чи власну, вже какая разницей) чи інший зеленийанал, котрий так старанно прискорював своєю незаламанною позицією Зе!Зе!Зе!
показати весь коментар
07.04.2024 17:45 Відповісти
Там д'єрмак всім заправляє.
показати весь коментар
07.04.2024 17:46 Відповісти
Правильно все каже. Не парламент, а терпили якісь. Кучка випадкових зайд.
показати весь коментар
07.04.2024 17:50 Відповісти
💯%!
показати весь коментар
07.04.2024 17:51 Відповісти
А до ідіотів, які під час гібридної війни обрали президентом дебільного коміка та посадили в парламент клептоманів та регіАнальних недобитків, у Шабуніна питань не виникає?
показати весь коментар
07.04.2024 17:51 Відповісти
а що змінять ці питання? задавати такі питання ірраціонально і відволікає від раціональних та актуальних питань
показати весь коментар
07.04.2024 17:57 Відповісти
в нас найголовніша проблема виявляється, що депутати не можуть виїжджати за кордон, коли їм хочеться. Альпи, Лазурове узбережжя, Лондон, Мальдіви, Сейшели, а тут.. треба сидіти в Україні,коли гроші жмуть в карманах. Парламент повинен займатися законотворчістю, а не шастати світом, не подобається то можуть піти в піхоту
показати весь коментар
07.04.2024 17:52 Відповісти
взагалі то після справи Червінського найбільшим ганебним я вважаю недопуск Пороха за кордон! Це банальне свавілля, яке направлене на підрив обороноздатності країни
показати весь коментар
07.04.2024 18:11 Відповісти
Вже и до Шабуніна діишло
показати весь коментар
07.04.2024 17:55 Відповісти
У Шабуніна броня від фронту? Чи він не громадянин України?
показати весь коментар
07.04.2024 17:56 Відповісти
Він зараз читає роман, який номіновано на Нобелівську премію з літератури.
показати весь коментар
07.04.2024 19:22 Відповісти
чого не державною?
показати весь коментар
07.04.2024 20:47 Відповісти
Есть ешё в ОПе баблишко. Столько ботов содержать))))
показати весь коментар
07.04.2024 17:57 Відповісти
Прийде час і будуть вісіти на стовпах з набитими животами непосильно вкраденим замість тельбухів!
показати весь коментар
07.04.2024 19:02 Відповісти
те, що шабунін мудак-мудаком не перекриває того факту, що він правий у своїх словах - у нас немає депутатів, а є "сбор блантих і шайка нищих", особливо духом... та й ділом також, особин людського виду.

Ними керує хер зна хто, якійсь козли з неясної контори. А все чому, бо...я вище написав....
показати весь коментар
07.04.2024 17:59 Відповісти
Чому такий патріот і ще не на передовій? Іди, друже воюй за Україну. Чи ти не придатний?
показати весь коментар
07.04.2024 18:01 Відповісти
Не так давно великий зе сказало ж всім що 5-6 менеджерів,а все інше нікому не потрібний шлак
показати весь коментар
07.04.2024 18:01 Відповісти
Фиала Томаш: дракон-стервятник Сороса над телом Украины. Часть 2
Більше інформації на порталі Антикор
https://antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2 https://antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2

показати весь коментар
07.04.2024 18:02 Відповісти
Улюблений олігарх президента Зеленського. І це не Коломойський

Феномен Пінчука. Як Кучма і його зять переграли всіх олігархів
https://glavcom.ua/longreads/uljublenij-oliharkh-prezidenta-zelenskoho-i-tse-ne-kolomojskij-912572.html

До чого ут Пінчук та Фіала - вони головні олігархічні імітатори чесності влади та її типу натикорупцімйних органів - догралися до війни а тепер розбудили Шабуніних
показати весь коментар
07.04.2024 18:06 Відповісти
Шабунін має рацію !
показати весь коментар
07.04.2024 18:03 Відповісти
так він має у рацію, та пізно- ракова пухлина Єрмакотатарівщини бореться вже за своє виживання а не за імітацію перемоги у війні
показати весь коментар
07.04.2024 18:07 Відповісти
був такий фільмець у Міхалкова здається клятого- 2СВОЙ СРЕДІ ЧУЖІХ ЧУЖОЙ СРЕДІ СВОІХ"
показати весь коментар
07.04.2024 18:09 Відповісти
Пропонуєте всім заткнутися?
показати весь коментар
08.04.2024 02:03 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2024 18:07 Відповісти
Що -шо?
Депутаты дали Татарову ?
Да , дали
Дали поставить себя раком.....
Дальше - нецензурно
Но вы и так поняли. ....
показати весь коментар
07.04.2024 18:10 Відповісти
Після перемоги України над російськими окупантами українці массово будуть звертатися до правоохоронних органів та суду щодо притягнення Зеленського та його посіпак до кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність, яка привела до загибелі десятки тисяч українців. Призедента и владу не критикують під час війни кажуть нам єрмаки і та подоляки. Та насправді зазвичай зрадників не критикують а розстрілюють під час війни,
Народна мудрість ."З вовками жити - по-вовчому вити" Сенс прислів'я в тому, що доводиться йому підлаштовуватися під владу продажних бандитів: Єрмаків, Араханій, Арістовичів, Баканових, Татарових...ї якими він навічно пов'язаний, і де тепер він вже живе, і житиме за їхніми бандитськими правилами, що б вижити без великої шкоди для себе.
показати весь коментар
07.04.2024 18:13 Відповісти
дивно бачити накиди на Шабуніна...Наразі є одна найбільша проблема: захист країни. І хто б що не робив і не казав треба дивитись саме через призму цього питання. Шабунін прокацапський? Ні. То можк Татаров і агент Козир становлять небезпеку? ТАК! То **** слиною бризкати?
показати весь коментар
07.04.2024 18:14 Відповісти
Цікаві часи настали. Зараз для людей важливим є не те що говорять, а хто це говорить.
Хочеться, щоб такі люди на хвилинку забули про Шабуніна і дали відповідь на питання, - що він не так сказав?
показати весь коментар
07.04.2024 18:45 Відповісти
Шабунин привел к власти Зеленского. Это как привести к власти Гитлера и потом критиковать его. Понятное дело что Зеленский не Гитлер, но суть надеюсь понятна. Если ты привел диктатора, то это и твоя вина.
показати весь коментар
07.04.2024 18:48 Відповісти
Єх, Ваня, Ваня...надеюсь ти таки далеко от Украини
показати весь коментар
07.04.2024 20:14 Відповісти
Тут выше без меня написали. Но я проясню. Грантоеды до 19го года вместе с антимайданом решили валить постмайдановскую власть. Они думали что за них проголосуют и они получат премьера Вакарчука и вообще такое удобное грантоедское государство без плохой постмайдановской власти. Но правда в том, что было всего два полюса - постмайдана и антимайдана. Победа последнего означала не триумф грантоедства, а его закат. Оттого вместо премьерства и власти они получили статус мальчиков по вызову.
показати весь коментар
07.04.2024 21:09 Відповісти
Дело не в личности Татарова или Ермака. С точки зрения исторических процессов они вторичны. Дело даже не в личности Зеленского. Важно что он выбирался как президент антимайдана. Если бы он выбирался под лозунгами постмайдана, то никаких бы Татаровых и Ермаков бы не было при том же Зеленском. Но Шабунины этого так и не поняли. Личности не пишут историю.
показати весь коментар
07.04.2024 21:10 Відповісти
й точно так лиш обіцянки без пробачень
показати весь коментар
07.04.2024 21:38 Відповісти
Не видно вообще никакой оппозиции. Ее наверное и нет. Просто остатки Партии Рехионав голосуют как надо зе-команде. И это очень плохо.
показати весь коментар
07.04.2024 18:17 Відповісти
Вона наріду не потрібна була в 2019му, а тепер нарід раптом схаменувся і волає - "гдє апазіция?!!!1" Пізно пить баржомі...
показати весь коментар
07.04.2024 21:44 Відповісти
Та ні, шановний пан, опозиция є і постійно КРИЧИТЬ і виступає в Раді по всіх про..обах зЕ-"влади" - тільки по зЕхмарофону її не показують.

Тому її чують тільки ті ХТО ХОЧЕ ЧУТИ.

А для всіх інших співають "солодкі" Заколибельні" пісеньки чергові "абристовичі" і ко.
показати весь коментар
07.04.2024 23:38 Відповісти
Пан Шабунін, що ви хочете від слуг, їм подали і сказали, що треба робити. Вони ж «чєво ізволітє»
показати весь коментар
07.04.2024 18:18 Відповісти
Про ціх депутатів ще Кобзар сказав:

Оцей годований кабан!
Оце ледащо. Щирий пан,
Потомок гетьмана дурного,
І презавзятий патріот;
Та й християнин ще до того.
У Київ їздить всякий год,
У свиті ходить меж панами,
........................................................
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.
показати весь коментар
07.04.2024 18:22 Відповісти
А що шабунін вже повернуся з відрядження і на фронт пішов?
показати весь коментар
07.04.2024 18:28 Відповісти
Шабунін красунчик!
показати весь коментар
07.04.2024 18:43 Відповісти
Як на мене, вже можливо запіздно щось казати, бо зеуйобки заполонили все і вся(( Згідно лозунгу-зробимо їх разом...😡 Бл*ть, щоб ВОНИ ВСІ ГОРІЛИ В ПЕКЛІ... Згоден вічність підкидати до котла, щоб воно горіло і горіло... Уйоб*и...
показати весь коментар
07.04.2024 18:47 Відповісти
Ну так на них натравят всякие органы, если они не будут послушными. У каждого есть родственники и бизнесы, которые можно уничтожить.
показати весь коментар
07.04.2024 18:47 Відповісти
Маленький шахрай хапає за руку великого шахрая . Так і живемо ...
показати весь коментар
07.04.2024 18:59 Відповісти
Наразі ЗЕдепутатська більшість схожа на оту отару овець, які хочуть втекти з загону, але барани з ОПи забороняють їм навіть мекнути.
показати весь коментар
07.04.2024 19:00 Відповісти
Шабунін тільки п…ть
показати весь коментар
07.04.2024 19:32 Відповісти
Доцільність перебування шабуніна на посаді дорівнює нулю.
показати весь коментар
07.04.2024 21:04 Відповісти
Так і ти ж зелі давав, чому обурюєшся
показати весь коментар
07.04.2024 22:57 Відповісти
Шабуня ,но ето все украінци лохи ,а пацікі в СБУ шило віктюк молодці бізнесмени,ето народ на фронте ерундой займається,а їхні курси по лісу на місяць заробляють в декреті.дебіли секти 73 навибирали
показати весь коментар
07.04.2024 23:12 Відповісти
А з якого дива наші доморощені ліберали так заметушилися? Це що: з-за океану повідомили, що фінансування обмежать?
Біда бідезна!
Йой!
показати весь коментар
08.04.2024 01:09 Відповісти
якщо це саме те чого прагнуть 3/4 виборців то у депутатів вибір невеликий
показати весь коментар
08.04.2024 09:39 Відповісти
та нафига нужна рада, если они принимают преступные законы? Им нельзя платить ничего - нах бы они впали такие
показати весь коментар
08.04.2024 11:31 Відповісти
Ще до виборів 19 Щибунін проходжувався по Києву на пару з Богданом, інспектували КС, вовчий суд,з НАБУ не вилазили. І шо? ЦІ анти... пробрались до кормушки якраз в часи Януковича, коли Богдан відав у КабМіні Азірова всіма анти корупційними справами а друг Богдана Портков керував хлопятами з установ на три вєсєлих букви і судами впридачу. Терпі Шибунін, тепер ти тєрпіла.
показати весь коментар
19.06.2024 20:21 Відповісти
 
 