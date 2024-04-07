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Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент вкотре закликав союзників забезпечити Україну засобами ППО, щоб потім їм не довелось "їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Фронт та захист наших міст. Був увесь день на зв’язку з військовими - з Головкомом, також з керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ. І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні - окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті - дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно - авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба - і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України - для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами. Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає - і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання - це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО", - сказав глава держави.

Читайте: Зеленський про ситуацію з боєприпасами: Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+31
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07.04.2024 20:59
+17
Ці відосики окрім зебілів нікому не подобаються. Який в них сенс ? Петріотів побільшає ? Та прям
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07.04.2024 20:59
+15
навіть не вмикаю - роздражає тембр...
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07.04.2024 21:11
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ЗЕТЕЛЕГРАМЩИК - мережа кремляндії
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07.04.2024 20:55 Відповісти
Треба було дипломатів, громадських діячів , людей культури, просвітництва випускати до США а не одного Єрмака з Кулебою в кишені .
ТРЕБА БУЛО складати думку НАРОДУ , коли кожен торговий мол у США підсвічувася жовто-блакиними кольором, коли у звичайнісіньких церквах американці збирали на Україну , а агітували їх українці з Чікаго діаспора, й жодного живого справжнього . окрім СТЕПОМ СТЕПОМ ТА БАНДУРИ від діаспоряни не було живого слова .
ПІІІІІІдари Зелені все завалили, що могли. Все тепер в брудних руках політиків .
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07.04.2024 21:10 Відповісти
Що з Банкової що з Палати - усі вони кремлівські й чекають на Трампа .
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07.04.2024 21:11 Відповісти
Щоб ви розуміли, у США сільських школах ( де фермери усі за Трампа) школярі стінні газети заповнювали темами дітей війни в Україні ... Вони про голодомор від рашки краще знають ніж вовині з 95-го .Це знаю від знайомої американки з онуками ,доречі чорношкіра просвіченіша за вову з його кварталом про історію рашистської а потім гебістької імперії. Ще до повномасшатбної з нею спілкувалися про РАШКУ . Й вона республіканка не голосує за Трампа, бо освічена .
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07.04.2024 21:29 Відповісти
Мабуть, голосуватиме за байдена.
Усi розумнi таки за байдена !
Всим до вподоби перекриття кисню для Украiни,
потоки бандюг через кордон,
бензин по $4 замiсть $2,
погроми BLM тисячами,
чорний расизм
"бiла раса - це ракова пухлина людства"
зрiст злочинностi у 60 разiв,
епiдемii сифiлису , гепатитiв, дизентерii, малярii, СНIДу, щ о несуть на собi нелегали
iнфляцiя майже 20%
Нехай це все буде, аби не Порох Трамп.
Знайомi американки, особливо освiченi та чорношкiрi рватимуть дупи ЗА все це.
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08.04.2024 11:27 Відповісти
Шановна, а щож ти зробила для цього? Живеш в США і розказуєш, що треба робити було? Я можу тоже розказати, що, аби не цей грьобаний ссср, то і все гарно б було. Але, нажаль-був ссср, потім Чорновіла не вибрали, Кучма все просрав - наплодив Ахметових, медведчуков, пінчуков, фірташев і т, д. Ющенко, також все просрав - януковища дозволив. І тільки різниця - ви в Америці, а я тут. І з цим треба жити і, щось робити для Перемоги над рашистами, а не розказувати, як хто щось просрав. Краще задонатьте 200 баксів на ЗСУ. І не ******* з закордону.
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07.04.2024 22:18 Відповісти
Кажи лиш про себе бо знаєш, добре? вибачу тобі свинство- якщо ти в окопі !
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07.04.2024 22:21 Відповісти
а щодо що зробила я - щось таки встигла, а ви просрали своїм голосуванням , навіть якщо не ти прямо, так твої поряд , а ти з АБИ НЕ ПОРОХ теж ПРОСРАВ разом з 73 ма . Я ще була нажаль за півроку до виборів й бачила цей психоз ЗА ЗЕ
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07.04.2024 22:24 Відповісти
Вивчав історію по найправдивішому фільмові Рашки - "Семнадцать мгновеній весни", де усі фашисти говорили російською- Й ЗАПЛУТАВСЯ НЕУЧ
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07.04.2024 21:48 Відповісти
Я Вас здивую: колись в совєтські часи їздив до Казахстану пускати ракети і дивився там по переносному телеку місцеве ТБ; так там в "миттєвостях" усі фашисти розмовляли казахською: "Салям алейкум Гітлер - Алейкум асалям, Штірліц" (серйозно, без шуток, хоча виглядає як анекдот).
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07.04.2024 22:11 Відповісти
савсем плох чувак ти
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07.04.2024 22:25 Відповісти
тоже в прези хочешь?
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07.04.2024 22:26 Відповісти
Травень ж наближається,точно "Петріотам",не шашличкам?
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07.04.2024 20:58 Відповісти
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07.04.2024 20:59 Відповісти
Ці відосики окрім зебілів нікому не подобаються. Який в них сенс ? Петріотів побільшає ? Та прям
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07.04.2024 20:59 Відповісти
навіть не вмикаю - роздражає тембр...
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07.04.2024 21:11 Відповісти
Я уверен что на них еще и кучу денег тратится... На всяких гримеров, операторов и т.д.
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07.04.2024 21:29 Відповісти
ботокс незабаром...
все по ***** - один в один.
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07.04.2024 21:53 Відповісти
Відосіки-гундосіки. Софіти..
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/435545853_2722682104556347_8324671335127321886_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=ugfPt05CEZYAb5eQMjI&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AfDHWsPxSvo-XiUshXcz5Zjlnwrc6JHo612c0UREnjqPTg&oe=6618D1C5
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07.04.2024 23:15 Відповісти
Ну потужно. А як же західні партнери "нагнєтают"?
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07.04.2024 20:59 Відповісти
Дипломатия через видосы не работает, нужно ехать и договариваться...
Только не в Оман )
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07.04.2024 21:08 Відповісти
Видос для внутреннего потребления. Имитация бурной деятельности т.с.
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07.04.2024 21:26 Відповісти
Де Залужний і весь генералітет під який для ВСУ набагато більше всього давали - де, "говорун" вечірній?
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07.04.2024 21:09 Відповісти
Невже хтось вірить що американські сенатори,конгресмени,або європейські чиновники дивляться вечірні відосики зе???Це розраховано виключно на безмозглий лохторат зеленського.
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07.04.2024 21:10 Відповісти
США закривають небо над парашею від наших дронів, їм не до того
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07.04.2024 21:12 Відповісти
друготуровець - це так бачно...
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07.04.2024 21:14 Відповісти
Може и рішаться сериозно помогти - поки Украіна ше бореться
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07.04.2024 21:18 Відповісти
залізом по склу кращє переноситься ніж оце гундялово...
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07.04.2024 21:19 Відповісти
А з асфальту нічого не можеш виколупати?
Докерував Україну до ручки.
Іди геть, ***** гундосе!
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07.04.2024 21:24 Відповісти
не дивлюсь з 22 року
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07.04.2024 21:25 Відповісти
вимкнув телевізор у 2018 рочі, після того як оце вилезло вітати перед новим роком на 1+1
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08.04.2024 07:53 Відповісти
Поки по них конкретно не прилетить ( а сподіваюсь, так і буде), нічого ці куройо...и не зрозуміють!!!
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07.04.2024 21:27 Відповісти
Від оцих його "відсотків" вже просто нудить...звиздить одне- а робить інше...
Лицемір...
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07.04.2024 21:27 Відповісти
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07.04.2024 21:28 Відповісти
Иди уже в отставку, потом с тобой разберутся компетентные органы, чем ты занимался все это время.
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07.04.2024 21:28 Відповісти
Скоріше здасть Рашці

Партнери не можуть прямо говорити у цій ситуації про гнилостність МАРОДЕРНІ - нам треба давити на цих психів-наркоманів. Он вже Слуги в обсьорі - вони знають що їм на офшори не капає як Ерамківщині від мародерства
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07.04.2024 21:32 Відповісти
я хочу спросить мнение Украинцев о последней речи столтенберга насчёт компромиса с рашкой.как вы считаете,это коренной поворот всего запада по отношению к помощи Украине,или мнение одного идиота?!
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07.04.2024 21:31 Відповісти
Поворот.

Принаймні, на те скидається.
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07.04.2024 22:19 Відповісти
очень горько это осознавать!и ничего кроме мата на руководство запада у меня нет!
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08.04.2024 16:01 Відповісти
Йди на..й чмо тупориле. "Патріот" сраний...
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07.04.2024 21:31 Відповісти
КиївМіськБудда: Зеленський чотири рази ігнорував повістки не тому, що боявся, а тому що не міг визначитися - за кого воювати.
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07.04.2024 21:33 Відповісти
В Украине сейчас место ПАТРИОТАМ
Украинским патриотам
И американским PATRIOTAM
А вот гэбистской агентуре в Украине не место
Владимир Александрович !
Ваш срок - все !
Свободен!
С вещами - на выход!!!!!
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07.04.2024 21:35 Відповісти
А де сьогоднішня фраза Зеленьского - «Якщо конгрес не схвалить допомогу, Україна програє»

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/prezident-ukrajina-zelenskyj-kongres-usa-valka-pomoc.A240407_190256_zahranicni_ikro
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07.04.2024 21:45 Відповісти
Ну патриотизм уже поборол кое кто!
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07.04.2024 21:48 Відповісти
Яке кончене!!! І воно до цього вже звикло, бо воно таким і є.
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07.04.2024 21:54 Відповісти
https://youtu.be/0HHrm7-goIE?si=C7JIM91KlgEO0aVT ..

Украина применила новый украинский дрон Баньши,реактивный двигатель выдал скорость 200 метров в секунду...
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07.04.2024 21:55 Відповісти
Який у нас потужний говорун, патріоти давай, а вони коштують грошей. А на утримання говоруна з офісом мільярди йдуть, на на різні марафони і квартали. А якби це перерозподілити на користь оборони, на випуск свого озброєння, не пробували це зробити? Чи багаточисельні відосики, які нікого вже не переймають, це простіше
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07.04.2024 22:00 Відповісти
Все дуже просто: або росія готова почати світову війну (з перспективою знищення світу разом з собою), і тоді вона рано чи пізно її почне; або ж вона не готова це зробити, і тоді що б не робилося (знищення путлера з компанією, ядерний удар по Москві тощо) війни не буде. З кожною поступкою від Заходу, на мокшанських болотах будуть з'являтися все нові та нові забаганки до тих пір, поки Заходу вже нікуди буди відступати і він вимушений буде сказати "ні" -- і тоді війна або почнеться, або не почнеться (читайте перше речення). То може Заходу варто зразу сказати "ні", а далі буде, що буде? Я це до того, що не варто боятися, що буде якась ескалація, та вигадувати собі "червоні лінії". Це стосується і "патріотів", і "томагавківа", і Б-2, і "зелених беретів", і всього іншого.
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07.04.2024 22:01 Відповісти
А шо з Телемудафона якось не дуже ППО виходить?
То чому ж фінансують Телемарафон та срані серіали, а не ППО?
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07.04.2024 22:10 Відповісти
"Иерусалим будет русским городом, https://www.dialog.ua/russia/292838_1712493813 или его не будет вообще"
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07.04.2024 22:11 Відповісти
Та дайте вже йому нюхнути і нехай спати лягає! Задовбав вже, недопалок косячний!
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07.04.2024 22:23 Відповісти
або захищайте Україну, а ні то я.як зрадник-зезедент виконаю оманські домовленості не захищаючи її
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07.04.2024 22:35 Відповісти
Закликами в відосиках не збільшать постачання нам зброї--потрібно НАПОЛЕГЛИВО ФАХОВО працювати з усіма країнами
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07.04.2024 22:58 Відповісти
У поляків скільки там тих петріотів? Здається близько 50 систем? І ще літаки. Але ж вони навіть пісяються ракету над собою петріотами збити і в той же час дати нам,щоб ми збили,теж пісяються. Коротше,світ тугодумів і сцикунів навколо. Бачили б вони наші ЗСУ в роботі..
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07.04.2024 23:38 Відповісти
Підор всратий, треба було армію зміцнювати а не асфальт класти, преЗЕрватив тупий...ЩОБ ТИ ДО ВИБОРІВ НЕ ДОЖИВ !!!
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08.04.2024 05:54 Відповісти
 
 