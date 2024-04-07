Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО, - Зеленський. ВIДЕО
Президент вкотре закликав союзників забезпечити Україну засобами ППО, щоб потім їм не довелось "їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Фронт та захист наших міст. Був увесь день на зв’язку з військовими - з Головкомом, також з керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ. І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні - окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті - дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно - авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба - і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України - для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами. Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає - і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання - це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО", - сказав глава держави.
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ТРЕБА БУЛО складати думку НАРОДУ , коли кожен торговий мол у США підсвічувася жовто-блакиними кольором, коли у звичайнісіньких церквах американці збирали на Україну , а агітували їх українці з Чікаго діаспора, й жодного живого справжнього . окрім СТЕПОМ СТЕПОМ ТА БАНДУРИ від діаспоряни не було живого слова .
ПІІІІІІдари Зелені все завалили, що могли. Все тепер в брудних руках політиків .
Усi розумнi таки за байдена !
Всим до вподоби перекриття кисню для Украiни,
потоки бандюг через кордон,
бензин по $4 замiсть $2,
погроми BLM тисячами,
чорний расизм
"бiла раса - це ракова пухлина людства"
зрiст злочинностi у 60 разiв,
епiдемii сифiлису , гепатитiв, дизентерii, малярii, СНIДу, щ о несуть на собi нелегали
iнфляцiя майже 20%
Нехай це все буде, аби не
ПорохТрамп.
Знайомi американки, особливо освiченi та чорношкiрi рватимуть дупи ЗА все це.
все по ***** - один в один.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/435545853_2722682104556347_8324671335127321886_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=ugfPt05CEZYAb5eQMjI&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AfDHWsPxSvo-XiUshXcz5Zjlnwrc6JHo612c0UREnjqPTg&oe=6618D1C5
Только не в Оман )
Докерував Україну до ручки.
Іди геть, ***** гундосе!
Лицемір...
Партнери не можуть прямо говорити у цій ситуації про гнилостність МАРОДЕРНІ - нам треба давити на цих психів-наркоманів. Он вже Слуги в обсьорі - вони знають що їм на офшори не капає як Ерамківщині від мародерства
Принаймні, на те скидається.
Украинским патриотам
И американским PATRIOTAM
А вот гэбистской агентуре в Украине не место
Владимир Александрович !
Ваш срок - все !
Свободен!
С вещами - на выход!!!!!
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/prezident-ukrajina-zelenskyj-kongres-usa-valka-pomoc.A240407_190256_zahranicni_ikro
Украина применила новый украинский дрон Баньши,реактивный двигатель выдал скорость 200 метров в секунду...
То чому ж фінансують Телемарафон та срані серіали, а не ППО?