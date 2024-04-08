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Мали отримати мільйон рублів у Києві: Роспропаганда показала терористів, які влаштували стрілянину в "Крокус Сіті Хол". ВIДЕО

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з допитом терористів, які влаштували стрілянину в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднило російський пропагандистський телеканал "Россия 1".

"Сайфулло повідомив, щоб ми їхали на Україну, до Києва, і там один мільйон рублів дадуть", - сказав один із чоловіків.

Пропагандисти розповіли, що після теракту терористи нібито рухалися трасою М-3 Москва-Київ і були затримані поблизу селища Комуна за 141 км до кордону з Україною. 

Один із затриманих заявив, що, за словами Сайфулло, на кордоні на них нібито мали чекати люди, які допоможуть доїхати до Києва. Роспропаганда заявила, що з українського боку для терористів нібито підготували одразу два коридори. ЗСУ навіть нібито проводили розмінування поблизу прикордонних Чуйківки та Сопич на Сумщині.

Також росЗМІ повідомили, що терористи нібито отримали гроші з України напередодні теракту. А в їхніх телефонах знайшли український прапор і "символіку націоналістів".

Читайте: Слідком РФ заявив, що в телефоні одного з терористів у "Крокус Сіті Хол" знайшли фото з прапором України та іншою українською символікою. ФОТОрепортаж

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Читайте: РФ не є об’єктом тероризму для ісламських фундаменталістів. У нашій країні - міжконфесійна злагода та єдність, - Путін

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65146) теракт (1015)


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Топ коментарі
+59
Рублів? В Києві?
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08.04.2024 09:25
+52
Саме в Києві найкращі тарифи при знятті готівки з карти Мир)))
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08.04.2024 09:26
+34
Не могли уже нормальное имя придумать украинское. У нас на улице кого не спроси везде Сайфулло ходит
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08.04.2024 09:25
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Та я б їм Героя України дав
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08.04.2024 11:16 Відповісти
А до кордону з Україною їх мабуть супроводжував кортеж бсф, що вони так швидко їхали по трасі у пятницю ввечері, вони з мкаду за такий час ще б не з"їхали, і навряд вони взагалі знають в якій стороні знаходиться Київ.
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08.04.2024 11:22 Відповісти
Ыгиловцы думают, как так-то, уже ответственность на себя взяли, а среднестатистический тупой ботоксоголовый ватник говорит "Нет" и верит, что это фсьо "бЕндеровцы".
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08.04.2024 11:35 Відповісти
Друзі,чому з'явились Чуйківка та Сопиж ? Це контрабандні шляхи 90-х, щоб об'їхати КПП "Бачівськ"та кацапське КПП. Хоча насправді точки перетину кордону - це Радіоновка та Сопиж. Куди прямували фури у 90- 00 роки. У кремлі, щоб не заморочуватись на мапах запропонували таку просту стару версію ... для пояснення "українського сліду". Ось і вся казочка, шановні.
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08.04.2024 11:36 Відповісти
... "рублів"...
У Києві...
Ну-ну...
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08.04.2024 11:45 Відповісти
ігіл роздратований.. в них вкрала пропаганда руснява маленьку перемогу..
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08.04.2024 12:41 Відповісти
ну чому кацапи такі тупі?? І ті, хто такі сюжети готує, й ті, хто їх хаває(((
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08.04.2024 12:43 Відповісти
ето піз*ец, дорогая рєдакция...
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08.04.2024 12:44 Відповісти
Яка тупа та брехлива заява,бульбофорер лупашенко ще в перший день після "хлопка" заявив,що цих таджиків затримали на бяларуськой дяржавнай граніце,чим і підставив путлєра,який хотів накинути лайна на Україну,але "шістьорки"підвели...Вони думають ,що в Україні такі ж тупі люди,як і їх "глубінноє насєлєніє"...
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08.04.2024 12:57 Відповісти
😂😂🤣🤣🤣
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08.04.2024 13:00 Відповісти
Каким тупым идиотом надо быть,чтобы растрелять кучу людей в москве и потом через всю рашу попытаться поехать в Украину чтобы получить деньги
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08.04.2024 13:38 Відповісти
Але ж пересічні кацапидли вірять
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08.04.2024 14:00 Відповісти
Можете сміятися скільки завгодно але не тільки пересічний кацап або колаборанти по всій Україні вірять в це лайно. В це вірять всі вкушені інею пропагандою зомбаки по цілому світі і їх міліони!
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08.04.2024 14:12 Відповісти
1 міл деревʼяних десь 10K US. мда 😂😂
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08.04.2024 14:14 Відповісти
віртуоз лаконіності: тіракт, крокусіе, сторну Кіева
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08.04.2024 14:24 Відповісти
ну карочі уєжджайтіе в сторну Кієв там по мінних полях проїзджаєте бросаєтіе свой машіна пролізаєтіе через окно знов по мінних полях пробігаєте і ви в Києві якщо виживете
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08.04.2024 14:31 Відповісти
То ж все збігається! Укрофашистко-еврейський режим нанимає ісламістких радикалів. Все логічно.
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08.04.2024 14:49 Відповісти
То що вони белькотять не має ніякого значення, бо рашиське бидло буде вірити у будь що. Так зроблена раша - на брехні, алкоголі, "деди воєвалі", вялічії.
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08.04.2024 14:55 Відповісти
"- Поезжайте в Киев! - сказал он неожиданно. - И тогда вы поймете, что я прав. Обязательно поезжайте в Киев.
- Какой там Киев? - пробормотал Шура. - Почему?
- Поезжайте в Киев и спросите там, ... . Обязательно спросите!
- Что вы пристаете? - хмуро спросил Балаганов.
- Нет, вы спросите! - требовал Паниковский...".
Мне кажется, что в СК РФ Ильфа и Петрова не читали...
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08.04.2024 15:03 Відповісти
Це ця кобила у насосаному мундирі читала 24 числа списки українців, яких планувати арештувати кацапи?
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08.04.2024 15:31 Відповісти
После просмотра "Россия 1" Где то в сторонке плачет Игил.
А в следующем випуске, Бандера через телеграм организовал атаку на Крокус сити с одобрением Киевской хунты, по указке США и Англосаксов. Для выполнения такой задачи хотели нанять Рембо, Робокопа... но так как все финансы у ЗЕХунты ушли на строительство дорог , нашли дешевых исполнителей всего за 1млн рублей.(10000$).
Таджики в соотношение цены\качества оказались эффективней двух Терминаторов Т600.
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08.04.2024 17:10 Відповісти
Так толсто, что даже жирно 🤢
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08.04.2024 18:29 Відповісти
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