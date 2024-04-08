Мали отримати мільйон рублів у Києві: Роспропаганда показала терористів, які влаштували стрілянину в "Крокус Сіті Хол". ВIДЕО

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з допитом терористів, які влаштували стрілянину в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднило російський пропагандистський телеканал "Россия 1".

"Сайфулло повідомив, щоб ми їхали на Україну, до Києва, і там один мільйон рублів дадуть", - сказав один із чоловіків.

Пропагандисти розповіли, що після теракту терористи нібито рухалися трасою М-3 Москва-Київ і були затримані поблизу селища Комуна за 141 км до кордону з Україною.

Один із затриманих заявив, що, за словами Сайфулло, на кордоні на них нібито мали чекати люди, які допоможуть доїхати до Києва. Роспропаганда заявила, що з українського боку для терористів нібито підготували одразу два коридори. ЗСУ навіть нібито проводили розмінування поблизу прикордонних Чуйківки та Сопич на Сумщині.

Також росЗМІ повідомили, що терористи нібито отримали гроші з України напередодні теракту. А в їхніх телефонах знайшли український прапор і "символіку націоналістів".

Читайте: Слідком РФ заявив, що в телефоні одного з терористів у "Крокус Сіті Хол" знайшли фото з прапором України та іншою українською символікою. ФОТОрепортаж

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Читайте: РФ не є об’єктом тероризму для ісламських фундаменталістів. У нашій країні - міжконфесійна злагода та єдність, - Путін