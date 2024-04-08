Мали отримати мільйон рублів у Києві: Роспропаганда показала терористів, які влаштували стрілянину в "Крокус Сіті Хол". ВIДЕО
Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з допитом терористів, які влаштували стрілянину в підмосковному "Крокус Сіті Хол".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднило російський пропагандистський телеканал "Россия 1".
"Сайфулло повідомив, щоб ми їхали на Україну, до Києва, і там один мільйон рублів дадуть", - сказав один із чоловіків.
Пропагандисти розповіли, що після теракту терористи нібито рухалися трасою М-3 Москва-Київ і були затримані поблизу селища Комуна за 141 км до кордону з Україною.
Один із затриманих заявив, що, за словами Сайфулло, на кордоні на них нібито мали чекати люди, які допоможуть доїхати до Києва. Роспропаганда заявила, що з українського боку для терористів нібито підготували одразу два коридори. ЗСУ навіть нібито проводили розмінування поблизу прикордонних Чуйківки та Сопич на Сумщині.
Також росЗМІ повідомили, що терористи нібито отримали гроші з України напередодні теракту. А в їхніх телефонах знайшли український прапор і "символіку націоналістів".
Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"
Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".
Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.
Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.
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Ну-ну...
- Какой там Киев? - пробормотал Шура. - Почему?
- Поезжайте в Киев и спросите там, ... . Обязательно спросите!
- Что вы пристаете? - хмуро спросил Балаганов.
- Нет, вы спросите! - требовал Паниковский...".
Мне кажется, что в СК РФ Ильфа и Петрова не читали...
А в следующем випуске, Бандера через телеграм организовал атаку на Крокус сити с одобрением Киевской хунты, по указке США и Англосаксов. Для выполнения такой задачи хотели нанять Рембо, Робокопа... но так как все финансы у ЗЕХунты ушли на строительство дорог , нашли дешевых исполнителей всего за 1млн рублей.(10000$).
Таджики в соотношение цены\качества оказались эффективней двух Терминаторов Т600.