Поранений окупант дивиться на залишки своєї ноги після скиду боєприпаса з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха скинув боєприпас на двох окупантів, які намагалися знайти сховок у бур’янах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що вибухом одному із загарбників суттєво пошкодило ногу.

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