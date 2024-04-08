УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12490 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 573 56

Поранений окупант дивиться на залишки своєї ноги після скиду боєприпаса з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха скинув боєприпас на двох окупантів, які намагалися знайти сховок у бур’янах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що вибухом одному із загарбників суттєво пошкодило ногу.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла окупантів валяються навколо підбитої російської БМП-2. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Увага-відео рекомендоване для покращення настрою...
показати весь коментар
08.04.2024 09:56
+15
а шо другий не за жгутом потігся, а за ружжом. він його добив?
показати весь коментар
08.04.2024 10:00
+14
считаю - нормально защитил рускоязычных.
показати весь коментар
08.04.2024 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба добивати і другого!
показати весь коментар
08.04.2024 09:54 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 12:23 Відповісти
Увага-відео рекомендоване для покращення настрою...
показати весь коментар
08.04.2024 09:56 Відповісти
считаю - нормально защитил рускоязычных.
показати весь коментар
08.04.2024 09:57 Відповісти
Йому сказали, що "сво" то "легка прогулянка". Йому сказали - "Одна нога тут - друга там". Він зрозумів це буквально
показати весь коментар
08.04.2024 10:39 Відповісти
Здесь более полный клип, правда обрывается на месте, где второй орк стреляет раненому в мозг дупу:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bxg8z2/impressive_work_from_ua_53rd_mechanized_brigade/
показати весь коментар
08.04.2024 10:42 Відповісти
якби Цензор на цей кліп поставив обмеження "21+", а не "18+", то тоді б виклав повний кліп. А так поки що бережуть психіку підростаючого покоління.
показати весь коментар
08.04.2024 10:50 Відповісти
Ага, подрастающее поколение сидит здесь и смакует расчленёнку только так.
показати весь коментар
08.04.2024 10:54 Відповісти
Орк бегал и отбивался от дрона кирпичами, палками, но... тщетно:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bx5ini/drone_pilot_of_ukraines_strike_drones_company/

Здесь вообще настоящее сафари на орков:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bx5di5/compilation_several_ukrainian_drone_teams/
показати весь коментар
08.04.2024 11:37 Відповісти
Эй, ху..ло! Что с Орском и его орками?
...Он утонул:
https://www.youtube.com/watch?v=xAILz0RVq7I
показати весь коментар
08.04.2024 11:49 Відповісти
оператор FPV мав час та натхнення ) , а "турнікєт" кацапу ***** не допоміг - це навіть з дрону було видно.
Думаю, що тупі кацапи ще пару років не зможуть осягнути того, що призов у їхню армію - це квиток в один кінець.
показати весь коментар
08.04.2024 11:59 Відповісти
Так он турникет даже правильно наложить не смог. Так и сдох.
показати весь коментар
08.04.2024 12:22 Відповісти
то не тунікет, то жгут Есмарха. Він годиться тільки для наркоманів, щоб уколотись.
показати весь коментар
08.04.2024 12:34 Відповісти
Дійсно , настрій покращується від таких чудових відео
показати весь коментар
08.04.2024 09:59 Відповісти
Так поднимайте себе настроение здесь:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/

Зачем ждать пока цензор выставит.
показати весь коментар
08.04.2024 10:58 Відповісти
а шо другий не за жгутом потігся, а за ружжом. він його добив?
показати весь коментар
08.04.2024 10:00 Відповісти
Теж таке враження склалось що він зібрався добити його..... відео не повне
показати весь коментар
08.04.2024 10:03 Відповісти
неподобство, не дають українцям кінцівку додивитись
показати весь коментар
08.04.2024 10:28 Відповісти
Причому добити хоче у центр прінятія рєшєній...
показати весь коментар
08.04.2024 11:31 Відповісти
не жилец...
показати весь коментар
08.04.2024 10:02 Відповісти
Так, можно просити передати привіт дідькам у пеклі…
Хоча, якби поряд був парамедик рівня "бог" з вузловим бандажем та крапельницею фізрозчину або хоч хрєн поряд хапався за турнікет, а не автомат, і гемотрансфузії через кілька хвилин, то можна було б щось зробити.
показати весь коментар
08.04.2024 10:51 Відповісти
Краще б це падло на свій тулуб сбоку дивилось
показати весь коментар
08.04.2024 10:02 Відповісти
а чи була там вона, та нога?
наркоши ніколи з першого разу...
показати весь коментар
08.04.2024 10:04 Відповісти
На самому цікавому обірвали. Товаріщ неначе збирався пристрелити обрубка. Своїх нє бросаєм)
показати весь коментар
08.04.2024 10:07 Відповісти
...щоб зняти обувку для себе...
показати весь коментар
08.04.2024 10:09 Відповісти
Дааа! Ногу жалко! Без неї кацап - ніхто. Краще б голову розтрощило. Там і так порожньо.
показати весь коментар
08.04.2024 10:11 Відповісти
Правильна тактика. 1 FPV дрон з гранатою, до прикладу, коштує плюс-мінус 500$. Коштом в півмільярда доларів можна знищити 1 мільйон орків . За затратами це зовсім не багато. Але такою тактикою м,ясо у орків швидко закінчиться. Звісно -це теорія . Але тенденції правильні.
показати весь коментар
08.04.2024 10:17 Відповісти
І тут раптом ці кацапи правильно зрозуміли, що таке "нога окупанта на українській землі"
показати весь коментар
08.04.2024 10:23 Відповісти
вкючіть щє капс лак...
пацани, а шо вас так всіх і одразу поперло на болд?
чи тільки одного?
показати весь коментар
08.04.2024 10:31 Відповісти
Не переймайся. Одного. Гортай далі, загартовуй силу волі.
показати весь коментар
08.04.2024 12:52 Відповісти
так і думав шо ти сів на клаву... - херпіднімуся
показати весь коментар
08.04.2024 13:02 Відповісти
Відео неповне, другий його походу добив!
показати весь коментар
08.04.2024 10:27 Відповісти
так он иго в жопу пристрелил???
показати весь коментар
08.04.2024 10:42 Відповісти
Нє фУЙ шаSтать ..... .....СЛАВА ЗСУ !
показати весь коментар
08.04.2024 10:48 Відповісти
На самому цікавому обірвали, лікуваня по-кацапськи😃
показати весь коментар
08.04.2024 10:53 Відповісти
кАвыляй пАтихонечЬку (с)
показати весь коментар
08.04.2024 10:59 Відповісти
леоніт ілліч по путі на дачу якось зайшов в магазиин за бутчилочкою водярівки і з знєте шо
пешре шо його охуівши тіткi запитали?
ленік ілліч а чи буде війна? - "не буде" проxрипів ілліч
читайте мемуари....
бибу просто вигнали як бомжа ...
показати весь коментар
08.04.2024 11:05 Відповісти
таваріщь намірився пристрелити однополчанина
показати весь коментар
08.04.2024 11:08 Відповісти
канадійці норм - вони не своїм трюдом переймаются а, нашим трампом - чим не красави?
показати весь коментар
08.04.2024 12:16 Відповісти
Оператор дрона настоящий фашист. Оборвал видео на самом интересном, где видимо был епизод *медицина по рузки*
показати весь коментар
08.04.2024 11:28 Відповісти
3 млн. рублей в кармане! Свезло, так свезло. Главное теперь-до больнички до тянуть.
показати весь коментар
08.04.2024 11:51 Відповісти
У него 3мтллиона ркблей, а у наших кроме зеобицянок ничего..как там фронт? Сколько оккупировали территорию чмони?скольких взяли в плен?Где наши пленные?в тюрьме рашистскоц,где издеваются над ними? Харош писать фигню
показати весь коментар
08.04.2024 11:56 Відповісти
муся заткнтися...
показати весь коментар
08.04.2024 12:18 Відповісти
спали мацкву і вісь цей їбанарій повісь на наполеона!
показати весь коментар
08.04.2024 12:20 Відповісти
"него" сподобалося....
показати весь коментар
08.04.2024 13:05 Відповісти
Для кого ця дурня написана? Краше напишіть скільки згвалтована,вбито, взято в полон наших людей? Чи зелена пліснява зовсім мозок з'їла?
показати весь коментар
08.04.2024 11:53 Відповісти
Я сижу на берегу
Не могу поднять ногУ
Не ногУ, а нОгу -
Все равно не мОгу
показати весь коментар
08.04.2024 11:57 Відповісти
з якого бодуна, альоши, ви вирішили, шо саме українці вам браття, а не монголи яким ви дань платили років так з 300?
показати весь коментар
08.04.2024 12:59 Відповісти
до людини в якої щокі ширше за лоба іноді виникають питання,
а що ж вона частіше робить? - думає чи хрумає?
показати весь коментар
08.04.2024 13:13 Відповісти
здається боєвой таварісч навів на нього дуло
показати весь коментар
08.04.2024 14:21 Відповісти
перепрошую, - ствол
показати весь коментар
08.04.2024 14:57 Відповісти
Парная орчатина.
показати весь коментар
08.04.2024 16:49 Відповісти
ЖЕСТЬ.
показати весь коментар
08.04.2024 20:12 Відповісти
Падме нет! Кругом враги!
Нахрена мне две ноги...
Отруби мне обе,
Оби-ван Кенобииии....
показати весь коментар
08.04.2024 20:36 Відповісти
Таке враження що той другий цього таки потiм добив. Щоб не страждав, бо русськi це добрi людi..
показати весь коментар
08.04.2024 20:40 Відповісти
 
 