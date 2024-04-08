Поранений окупант дивиться на залишки своєї ноги після скиду боєприпаса з українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дрона 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха скинув боєприпас на двох окупантів, які намагалися знайти сховок у бур’янах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що вибухом одному із загарбників суттєво пошкодило ногу.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+41 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.04.2024 09:56
+15 Mawka Lisowyj
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+14 Urs
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мозгдупу:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bxg8z2/impressive_work_from_ua_53rd_mechanized_brigade/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bx5ini/drone_pilot_of_ukraines_strike_drones_company/
Здесь вообще настоящее сафари на орков:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bx5di5/compilation_several_ukrainian_drone_teams/
ском и его орками?
...Он утонул:
https://www.youtube.com/watch?v=xAILz0RVq7I
Думаю, що тупі кацапи ще пару років не зможуть осягнути того, що призов у їхню армію - це квиток в один кінець.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/
Зачем ждать пока цензор выставит.
Хоча, якби поряд був парамедик рівня "бог" з вузловим бандажем та крапельницею фізрозчину або хоч хрєн поряд хапався за турнікет, а не автомат, і гемотрансфузії через кілька хвилин, то можна було б щось зробити.
наркоши ніколи з першого разу...
пацани, а шо вас так всіх і одразу поперло на болд?
чи тільки одного?
пешре шо його охуівши тіткi запитали?
ленік ілліч а чи буде війна? - "не буде" проxрипів ілліч
читайте мемуари....
бибу просто вигнали як бомжа ...
Не могу поднять ногУ
Не ногУ, а нОгу -
Все равно не мОгу
а що ж вона частіше робить? - думає чи хрумає?
Нахрена мне две ноги...
Отруби мне обе,
Оби-ван Кенобииии....