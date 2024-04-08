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Приліт ракети GMLRS по ворожому комплексу РЕБ "Полє-21" на АЗС у тимчасово окупованих Великих Копанях на Херсонщині. ВIДЕО

Українськи артилеристи високоточною ракетою GMLRS поцілили в автозаправку у селі Великі Копані на тимчасово окупованій Херсонщині та знищили ворожий комплекс РЕБ "Полє-21".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Приліт ракети GMLRS по ворожому комплексу РЕБ "Полє-21" та скупченню свинособак на заправці у н.п. Великі Копані на території т.о.Херсонщини", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться: Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк, обладнаний "купольним" комплексом РЕБ. ВIДЕО

GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм у межах MFOM. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS. Розробник і виробник - Lockheed Martin.

Також дивіться: Бійці ССО та артилеристи знищили ворожий комплекс АСП Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

Р-340РП "Полє-21" - російська станція РЕБ, яка призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплекса на автомобільній базі. Постачається до армії РФ з 2016 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон влучає в окупанта з антидроновою рушницею. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) РЕБ (156) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+11
Хунта ставить лайк
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08.04.2024 10:49
+9
Поле, так поле ))
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08.04.2024 10:45
+9
Нехай щастить.
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08.04.2024 10:51
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Поле, так поле ))
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08.04.2024 10:45 Відповісти
Хунта ставить лайк
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08.04.2024 10:49 Відповісти
а Ви не звернли увагу що назвали орків свинособаками??? бо останнім часом лиш чути , росіяни, війська рф зс роі, а тут на,, свинособаки!!! хтось з журнаістів отримає від ОПи люлєй!!! бож не можна іарів називати підарами а орів орками скоро забудемо то такй ****.
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08.04.2024 22:42 Відповісти
Нехай щастить.
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08.04.2024 10:51 Відповісти
Зіграли в ящик?
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08.04.2024 10:54 Відповісти
Так а где мачта с этим "полем"? Написано, что должна быть, но что-то не видно.
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08.04.2024 10:56 Відповісти
На заправку заехало поле, мачта мешала под крышу заехать, ее GMLRS подрезал.
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08.04.2024 11:09 Відповісти
знайдеш посилання де воно крутилось? автори казали що цього відео ще не було в публічному доступі з міркувань секретності і виклали тільки зараз
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08.04.2024 11:23 Відповісти
Це нове відео, його навіть забороняли оприлюднювати. Забороняв 73 центр ССО.
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08.04.2024 11:53 Відповісти
https://youtu.be/tFK51Nrg5pU?t=73
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08.04.2024 21:34 Відповісти
https://youtu.be/DOH797OAUyY?si=rgnXsA9pDkesMef0
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08.04.2024 11:54 Відповісти
не знайдено документів !!! ... ?
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08.04.2024 20:52 Відповісти
******! Іван Яковина тільки вчора на своєму ютуб-каналі показав, раніше не можна було!
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08.04.2024 12:32 Відповісти
ну знайдеш це відео, що залили півроку тому - надаш посилання )) а щодо трави - мож вона штучна, що взимку і літом - одним кольором, як йОлка ))
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08.04.2024 21:18 Відповісти
новий акаунт створиш ))
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08.04.2024 21:33 Відповісти
)) і де тут заправка ? ))
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08.04.2024 21:41 Відповісти
тобі не здається що то абсолютно різні відоси?
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08.04.2024 21:52 Відповісти
Так точно, шеф. Але я випадково на них натрапив - без жодної цілі. Але вони спростовують те, про що мені апелювали, що подібні відео з такою ракетою були засекречені. І це з Ютуба відео. Я ж бачив оте кляте відео на Цензорі. Копирсатись у архівах Цензора не маю бажання. Ютуб - завсєгда !
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08.04.2024 22:00 Відповісти
оце ти теж бачив пывроку тому ???
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09.04.2024 21:31 Відповісти
Гарне відео. На Цензорі. І по АЗС, і в Копанях. Але я бачив не результат. А саме приліт на АЗС. Не парився, чесно, шукати. Дякую за "цікаве" відео.
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09.04.2024 22:32 Відповісти
Трясця, яка секретність, коли у ЗМІ тільки й розмов було з відео про європейські "каби", ще до використання їх кацапами. І це відео було як ДОСЯГНЕННЯ ЗСУ, що ми маємо круті бомби-ракети.
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08.04.2024 21:23 Відповісти
..нє болтай єрундой..
не ганьбись своєю "дівочою пам'яттю".. чи *****-трєпло покусало?
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08.04.2024 12:06 Відповісти
Не смішно. Я не помилився. Ось і Черкасов підтвердив, що приліт був по АЗС в Копанях. Дивись вище.
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09.04.2024 22:35 Відповісти
какой-то гуманній Хаймарс....)
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08.04.2024 11:28 Відповісти
А де другий приліт через хвилин 10-15, коли підтянуться спасатєлі і слєдоватєлі ???
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08.04.2024 11:54 Відповісти
"Пол Е"
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08.04.2024 12:43 Відповісти
Знову курять на заправці)
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08.04.2024 12:55 Відповісти
Фермеру з трактором і чимось довгим повезло,зразу нарізав.
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08.04.2024 13:22 Відповісти
Полє, узкоє полє,
Свєтіт луна, ілі GMLRS?
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08.04.2024 17:13 Відповісти
Щось там нiякого поля не було видно...
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08.04.2024 18:26 Відповісти
 
 