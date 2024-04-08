Приліт ракети GMLRS по ворожому комплексу РЕБ "Полє-21" на АЗС у тимчасово окупованих Великих Копанях на Херсонщині. ВIДЕО

Українськи артилеристи високоточною ракетою GMLRS поцілили в автозаправку у селі Великі Копані на тимчасово окупованій Херсонщині та знищили ворожий комплекс РЕБ "Полє-21".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Приліт ракети GMLRS по ворожому комплексу РЕБ "Полє-21" та скупченню свинособак на заправці у н.п. Великі Копані на території т.о.Херсонщини", - йдеться у коментарі до запису.

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GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм у межах MFOM. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS. Розробник і виробник - Lockheed Martin.

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Р-340РП "Полє-21" - російська станція РЕБ, яка призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплекса на автомобільній базі. Постачається до армії РФ з 2016 року.

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