У Звягелі не фіксується забруднення повітря після нічного удару "шахедами", - ОВА. ВIДЕО

У Звягелі Житомирської області після нічної атаки дронами-камікадзе не спостерігається забруднення повітря, а обмежувальні заходи в місті скоріше превентивні.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Те що ви сказали, що Звягельською міською радою рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю й прийнято рішення щодо дистанційного навчання для дітей - це більше "превентивна міра" й перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає, зараз працює вже оперативно-слідча група для встановлення й фіксації злочинів Росії проти мирної інфраструктури країни", - додав голова ОВА.

Також він зауважив, що зараз не фіксується забруднення повітря, яке могло б нести шкоду для здоров’я населення.

Нагадаємо, сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури.

Раніше через ворожу атаку на об’єкт критичної інфраструктури були побоювання прямої загрози забруднення повітря.

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