У Звягелі не фіксується забруднення повітря після нічного удару "шахедами", - ОВА. ВIДЕО
У Звягелі Житомирської області після нічної атаки дронами-камікадзе не спостерігається забруднення повітря, а обмежувальні заходи в місті скоріше превентивні.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Те що ви сказали, що Звягельською міською радою рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю й прийнято рішення щодо дистанційного навчання для дітей - це більше "превентивна міра" й перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає, зараз працює вже оперативно-слідча група для встановлення й фіксації злочинів Росії проти мирної інфраструктури країни", - додав голова ОВА.
Також він зауважив, що зараз не фіксується забруднення повітря, яке могло б нести шкоду для здоров’я населення.
Нагадаємо, сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури.
Раніше через ворожу атаку на об’єкт критичної інфраструктури були побоювання прямої загрози забруднення повітря.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Йдеться про вибух, що пролунав уже вранці під час огляду одного з "нейтралізованих" ворожим засобом РЕБ безпілотників.
Внаслідок детонації на місці було вбито одного і поранено шістьох російських загарбників, яких доправили до шпиталю.
Ними виявились:
- начальник місцевого відділку поліці Кореньков та його заступник Гулько;
- окрім них з пораненнями у військовий госпіталь було доставлено начальника штабу військової частини, двох ефесбешників та двох співробітників ОМОНу росгвардії.