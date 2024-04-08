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Воїнам на передовій потрібні 4 дрони Mavic для коригування ударів, - волонтерка Феціца. ВIДЕО

Волонтерка Христина Феціца, яка перебуває на фронті, просить допомоги із придбанням дронів для українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео - знищення техніки росіян. Саме за допомогою дронів, коригується така робота.

Загальна сума - 562 тис. гривень.

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Реквізити для допомоги:

5168 7456 0720 0711
Феціца Христина

БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224

UA213052990000026002033301216

благодійна допомога

5169335108382728

Картка до рахунку БО БФ Логістичний центр допомоги бійцям АТО/ООС

Paypal
[email protected]

обов’язковий коментар:
Благодійний безповоротний внесок

Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/6wXERuciMd

Номер картки банки
5375 4112 1053 7085

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Автор: 

допомога (8343) збір (334) волонтери (1332)


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