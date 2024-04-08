Воїнам на передовій потрібні 4 дрони Mavic для коригування ударів, - волонтерка Феціца. ВIДЕО
Волонтерка Христина Феціца, яка перебуває на фронті, просить допомоги із придбанням дронів для українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео - знищення техніки росіян. Саме за допомогою дронів, коригується така робота.
Загальна сума - 562 тис. гривень.
Реквізити для допомоги:
5168 7456 0720 0711
Феціца Христина
БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224
UA213052990000026002033301216
благодійна допомога
5169335108382728
Картка до рахунку БО БФ Логістичний центр допомоги бійцям АТО/ООС
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