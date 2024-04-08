У Росії сумніваються, чи пускати турецького омбудсмена до українських полонених, - Лубінець. ВIДЕО

У Росії обдумують, чи пускати турецького омбудсмена до українських військовополонених на території країни-агресорки.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Також він зазначив, що спочатку зустрічі з турецьким колегою були непублічними.

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"Я окремо хотів би подякувати своєму турецькому колезі, що він не просто погодився. Він особисто приїхав на чотири дні, незважаючи на те, що вони бачили, що, з одного боку, вся територія України - під постійними обстрілами, а, з іншого боку, в них був і є священний місяць Рамадан. Але він приїхав", - наголосив український омбудсмен.

Також він додав, що його турецький колега вже через два дні після повернення на батьківщину сповістив, що у нього була розмова із представниками Росії.

"Потім публічно вони показали, що він з Москальковою зустрівся, це обговорили. Станом на зараз мене поінформовано, що російська сторона взяла час на обмірковування турецької сторони - а саме омбудсмена Туреччини - відвідати на території РФ українських військовополонених. Чекаємо", - додав омбудсмен.

Нагадаємо, раніше уповноважений ВР з прав людини Лубінець розповів про завдання військового омбудсмена.

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