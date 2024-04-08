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У Росії сумніваються, чи пускати турецького омбудсмена до українських полонених, - Лубінець. ВIДЕО

У Росії обдумують, чи пускати турецького омбудсмена до українських військовополонених на території країни-агресорки.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Також він зазначив, що спочатку зустрічі з турецьким колегою були непублічними.

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"Я окремо хотів би подякувати своєму турецькому колезі, що він не просто погодився. Він особисто приїхав на чотири дні, незважаючи на те, що вони бачили, що, з одного боку, вся територія України - під постійними обстрілами, а, з іншого боку, в них був і є священний місяць Рамадан. Але він приїхав", - наголосив український омбудсмен.

Також він додав, що його турецький колега вже через два дні після повернення на батьківщину сповістив, що у нього була розмова із представниками Росії.

"Потім публічно вони показали, що він з Москальковою зустрівся, це обговорили. Станом на зараз мене поінформовано, що російська сторона взяла час на обмірковування турецької сторони - а саме омбудсмена Туреччини - відвідати на території РФ українських військовополонених. Чекаємо", - додав омбудсмен.

Нагадаємо, раніше уповноважений ВР з прав людини Лубінець розповів про завдання військового омбудсмена. 

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військовополонені (935) Туреччина (3502) Лубінець Дмитро (593)


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А чим таким нечуваним зарадить турецький облрембуд?
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08.04.2024 14:06 Відповісти
У русні величезна практика у показушності подібних процесів.Солженіцин описує випадок,коли в тридцятих роках судили групу "врагов народа" вищого рівня із залученням міжнародних кореспондентів і громадскості.Спочатку підсудимі щось там рипались,кричали шо невинуваті,що все підтасовка.Кореспонденти тут же виявлялись агентами НКВД...Десь тільки за четвертим разом на процес запросили справжніх кореспондентів,коли підсудимі вже тупо мовчали або каялись...Те саме робили в тюрмах.В"язні не знали,справжні перевіряючі чи ні,знали лише одне,що якщо будуть жалітись то їм капець повний...
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08.04.2024 14:22 Відповісти
 
 