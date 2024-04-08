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Ракетний корабель "Сєрпухов" загорівся у Калінінградській області РФ. Повністю знищено засоби зв’язку та автоматизації, - ГУР МО. ВIДЕО

У Калінінградській області РФ загорівся ракетний корабель "Сєрпухов", внаслідок чого його засоби зв’язку та автоматизації знищено.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок пожежі всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

Відновлення боєздатності "сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

Читайте: Судно "Катерина Велика" горіло у російському Владивостоці: 1 особа загинула

Автор: 

Калінінград (95) корабель (1612) пожежа (4325) росія (65146) ГУР (500)


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Топ коментарі
+42
Завербовані Степаном Андрійовичем таджики добрались до Кенінгсберга).
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08.04.2024 17:37
+16
Яка сумна новина..а рагу з кацапів є?
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08.04.2024 17:37
+13
Лінза навєрна апять ефєктна пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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08.04.2024 17:39
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Завербовані Степаном Андрійовичем таджики добрались до Кенінгсберга).
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08.04.2024 17:37 Відповісти
Шольц радіє, а Трампушка плаче.Урон його другану.
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08.04.2024 17:57 Відповісти
Яка сумна новина..а рагу з кацапів є?
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08.04.2024 17:37 Відповісти
Немає, бо некошерно.
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08.04.2024 17:48 Відповісти
"Хохол народився, кацап заплакав..."
Після появи кацапів в Україні в 1654 році вони через оселедці в козаків на голові стали називати українців хохлами. А через носіння кацапами борід українці говорили що вони как цапи.
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08.04.2024 18:14 Відповісти
Хватит постить дурню имени палия: кацап с татарского живодер, калька с сарматизма мардва - людоед; коколь с мардовского курица, коко - яйцо, кокош - лысина, кокошник - шапка для лысины, толерасто коколь - типа прическа в виде чуба на лысине, гребешок.
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08.04.2024 19:22 Відповісти
кацап під снігирями
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08.04.2024 21:29 Відповісти
А що сталося ?
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08.04.2024 17:38 Відповісти
Лінза навєрна апять ефєктна пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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08.04.2024 17:39 Відповісти
..та ладна вам, розходилися...щас імпортозамєщєнієм усе заклєять і буде. як новінький
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08.04.2024 17:43 Відповісти
Ну вы и пернул, типо, импортозамещенка... Говорили бы сразу, мол, тришкин кафтан ...
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08.04.2024 18:47 Відповісти
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08.04.2024 18:58 Відповісти
Хтось з екіпажу підпалив,там кацапи трохи європеїзовані,і не хочуть воювати
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09.04.2024 06:53 Відповісти
Клас!!!
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08.04.2024 17:41 Відповісти
ГУРкоту який не знає меж-черговий респект...
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08.04.2024 17:41 Відповісти
Яроша почерк.
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08.04.2024 17:46 Відповісти
Шо, опять?!
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08.04.2024 17:47 Відповісти
Не опять , а снова!!!
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08.04.2024 17:53 Відповісти
Так шо, снова опять
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08.04.2024 18:00 Відповісти
Ну і ладнєнько.

...ібо нєфіг Кьоніґсберґ "калінінградам" обзивати.
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08.04.2024 17:47 Відповісти
З мнущого фаберже НАТО, могорич ГУРу .
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08.04.2024 17:48 Відповісти
курять, собакі скажені, де попало...
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08.04.2024 17:50 Відповісти
Що? обісцяний матрас сушили? Так у сечі є селітра, а тут сонечко крізь випукле скло ілюмінатора присвітило і подіяло як лінза.
Фізика і ніякої магії.
Мудра сова в ГУР фізику знає...
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08.04.2024 17:56 Відповісти
Все росспаблики молчат. У них там цензура.
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08.04.2024 17:56 Відповісти
почекайте, вони щє скажуть шо серпуків то український корабель...
не вдивлюся ні разу.
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08.04.2024 17:59 Відповісти
Таджики! Не зупиняйтесь!
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08.04.2024 18:00 Відповісти
Але "коридора в Київ" вже не буде.
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08.04.2024 20:59 Відповісти
https://youtu.be/mDNDmA_Op6A?si=aFz-2*********** ...

ИГИЛ обокрал Крокус....или наоборот?
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08.04.2024 18:07 Відповісти
Кацапам это как Серпухов по яйцам! 👌
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08.04.2024 18:13 Відповісти
Буданову мало черноморского и он решил взяться за балтийский флот? Аппетит приходит во время еды?
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08.04.2024 18:29 Відповісти
Кроме связи и автоматизированных систем, sure, системы ДАУ кораблем гавкнулись... С учетом задержки с поставками, замены кабель дактовой укладки и конечно же, если не будет повтора, минимум 2-2.5 лет кацапам надоть.
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08.04.2024 18:43 Відповісти
ІДІЛ не сидить без діл
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08.04.2024 19:53 Відповісти
"Благодатний вогонь" на великдень!
Фальтстарт...
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08.04.2024 20:44 Відповісти
Шо он теперя нє папливет на англосаксів ? І парад в Рейк'явіку знову пропустить ?
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08.04.2024 21:02 Відповісти
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08.04.2024 21:12 Відповісти
шо, оп'ять??
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08.04.2024 21:17 Відповісти
...хлапок ?
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08.04.2024 22:50 Відповісти
Нє - задімлєніє) Пугачем пороблено...
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09.04.2024 04:02 Відповісти
 
 