Ракетний корабель "Сєрпухов" загорівся у Калінінградській області РФ. Повністю знищено засоби зв’язку та автоматизації, - ГУР МО. ВIДЕО

У Калінінградській області РФ загорівся ракетний корабель "Сєрпухов", внаслідок чого його засоби зв’язку та автоматизації знищено.

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок пожежі всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

Відновлення боєздатності "сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

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