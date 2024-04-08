Ракетний корабель "Сєрпухов" загорівся у Калінінградській області РФ. Повністю знищено засоби зв’язку та автоматизації, - ГУР МО. ВIДЕО
У Калінінградській області РФ загорівся ракетний корабель "Сєрпухов", внаслідок чого його засоби зв’язку та автоматизації знищено.
Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок пожежі всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.
Відновлення боєздатності "сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.
Топ коментарі
+42 Лис Микита #575773
показати весь коментар08.04.2024 17:37
+16 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар08.04.2024 17:37
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.04.2024 17:39
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Після появи кацапів в Україні в 1654 році вони через оселедці в козаків на голові стали називати українців хохлами. А через носіння кацапами борід українці говорили що вони как цапи.
...ібо нєфіг Кьоніґсберґ "калінінградам" обзивати.
Фізика і ніякої магії.
Мудра сова в ГУР фізику знає...
не вдивлюся ні разу.
ИГИЛ обокрал Крокус....или наоборот?
Фальтстарт...