Максимум уваги зараз Харкову та протидії російським планам щодо міста, - Зеленський. ВIДЕО

Влада докладає максимум зусиль для підтримки та захисту від російських атак Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова: працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО.

Провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова й області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей. Я дякую кожному солдату й командиру, які роблять усе можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними, щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта. І з цього погляду виробництво дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика - це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо. І кожен, хто працює заради цього, робить велику справу для України. Головком на Ставці доповів щодо всього фронту, щодо критичних напрямків. Чітко визначено, як діяти", - сказав Зеленський.

Читайте: Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області, - Зеленський