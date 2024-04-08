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Максимум уваги зараз Харкову та протидії російським планам щодо міста, - Зеленський. ВIДЕО

Влада докладає максимум зусиль для підтримки та захисту від російських атак Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова: працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО.

Провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова й області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей. Я дякую кожному солдату й командиру, які роблять усе можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними, щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта. І з цього погляду виробництво дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика - це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо. І кожен, хто працює заради цього, робить велику справу для України. Головком на Ставці доповів щодо всього фронту, щодо критичних напрямків. Чітко визначено, як діяти", - сказав Зеленський.

Читайте: Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+27
Чмо тупориле.
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08.04.2024 19:53
+27
Просто цікаво, йому самому цей театр одного актора не остогид?
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08.04.2024 19:54
+27
Відправ в Харків на допомогу підприємство критичної інфраструктури "Пересувний цирк". Відразу буде побєда.
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08.04.2024 20:00
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Чмо тупориле.
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08.04.2024 19:53 Відповісти
Чому Ви так ?

У мене рідна тітка (73 роки) живе в Харкові на 14 поверсі без ліфта. Якби не відосіки, то в неї б вообщє надії б не було б
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08.04.2024 20:01 Відповісти
а якби вона не голосувала за Ze то і цієї проблеми в неї б не було. Ліфти б працювали.
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08.04.2024 20:21 Відповісти
Просто цікаво, йому самому цей театр одного актора не остогид?
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08.04.2024 19:54 Відповісти
Та давно вже остогид, але єрмак не відпускає!
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08.04.2024 19:56 Відповісти
тіпа він сам по своєму бажанню пішов в президенти ?

Партія сказала НАДА - Камсамол атвєтіл Єсть !

На чувака скільки компромату від ФСБ, шо відмовитись стати президентом України в нього просто не було шансів
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08.04.2024 20:05 Відповісти
Республіканці злі на Джонсона , котрий протягнув бюджет за допомогою голосів демокартів, котрі готові його рятувати від голосування постанови МАГівців зва йог відставку . Й в той час ті республіканці, котрі пішли у неї на повідку, відставляючи попереднього спікера, не готові це робити зараз. з Джонсоном - це якщо коротко зі статті в ПОЛІТІКО -деякі цитати

"Множество консерваторов Палаты представителей в ярости из-за последнего массового пакета расходов, который прошел без поддачи большинства республиканцев. Но до сих пор неясно, приведет ли этот гнев к реальным действиям против Джонсона."
....
Член палаты представителей Виктория Спартц (R-Ind.) - еще одна неизвестная в драме спикеров. Законодатель украинского происхождения, который объявил, а затем отозвал свои пенсионные планы, поддерживает помощь Украине. Если будущее Джонсона зависит от голосования за получение наличных денег в Киеве, Спартц может стать ключевой фигурой.

Лидер меньшинства Хаким Джеффрис сказал, что, по его мнению, "разумное количество" его однопартийцев готовы поддержать Джонсона .
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08.04.2024 21:04 Відповісти
... і він так гарно грав дурачка на сцені , що 73 проц розумних прийняли його за свого рідного !!
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08.04.2024 21:07 Відповісти
Його особиста ненависть до Порошенка, Турчинова також зіграла свою велику роль. Ті ж на святе замахнулись, на його "Скотів" із друзяками-українофобами, від яких нормальне бабло капало.
Якийсь Томос-термос замутили, чим бісили "нормального мужика" Валодю путіна, посягнули на дружбу з братскім_народом.
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08.04.2024 21:12 Відповісти
Вона ж не розумом в"їлася у підкірку того, чого немає в його голові . Там мінімум для вивчених літер шаб ПРачесть -фСЬО! Далі діє навіть не тваринна а рослинна (бо нарцис) рефлекторна функція . А натаскують її на ВЗЯТЬ -Подляки з Фесенками.
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08.04.2024 22:36 Відповісти
Щось українське принесла Ганька Януковичу - старалася. А у цього ПРофури типу Подоляка без Гані - тому й маємо такого українця в міксі вишиванки з котсовороткою та з думками тільки про самозбереження себе та врятування офшорів
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08.04.2024 22:40 Відповісти
Вчора знайшов відео вітання громадянина зеленсКОГО з Новим 2019 роком. Вітав Україну, як президент, тобто поводився нахабно-впевнено ще при живому Порошенко, бо бачив черги біля кас театрів.
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08.04.2024 21:27 Відповісти
https://biz.censor.net/user/424119

До чого я це все - коли у вови політика страху за свій рейтинг призвела до : Знищення команди генералів врятуваших Україну в найстрашніші дні З ЇХНІМ НЕПЕРЕВЕРШЕНИМ ДЛЯ війни досвідом!2. коли вова гальмує своєю рейтінгвовзалежністю мобілізацію. 3. Коли мародерів іменем Банкової-Лієвих-Шил випускають щоб не здали головних , бокотували виготовлення амуніції граблячи кошти на це...
ТО ЧИ МАЄ вова вимагати у отих політиків зі США "перестати ковирятись в носі"

ЇМ ТЕЖ, ЯК Й вові ,БОЛИТЬ не репутація державного діяча, ЇМ ,ЯК й вові БОЛИТЬ РЕЙТИНГ ПОЛІТИКА
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08.04.2024 20:29 Відповісти
а це називається -"Яке йшло, таких й здибало "(народна мудрість України, котру ніколи не любив вова ПО-СПРАВЖНЬОМУ )
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08.04.2024 21:01 Відповісти
Кремль ,сцена зі сценкою на Хйла в першому ряді - це невиліковується, а якщо покласти на характер НАРЦИС удобрений з дитинства - це вже метастази
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08.04.2024 20:55 Відповісти
Його виступи, це як плагіат з ООН про надзвичайну стурбованість і не більше...
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08.04.2024 23:25 Відповісти
щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта

Піззєц...

Згадалося совєцьке:
- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Ведь вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять! (с)
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08.04.2024 19:58 Відповісти
Відправ в Харків на допомогу підприємство критичної інфраструктури "Пересувний цирк". Відразу буде побєда.
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08.04.2024 20:00 Відповісти
Так слуги урода вже їздили з гастролями на "фронт" пофоткаться, нахіба вони ще там потрібні? Хіба що під обстріл щоб попали якийсь.
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09.04.2024 00:28 Відповісти
разом з цирком отримали броню 95-й квартал і дізель шоу ..
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08.04.2024 20:00 Відповісти
Проблема в тому, що швидкість ракати ЗРК Петріот - 1600 м/сек, а ракет с-300/400 - від 1800 до 2500 м/сек.
І цих с-300/400 в кацапні дохєра...
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08.04.2024 20:02 Відповісти
Шо таке стрельба ЗРК "зустричний шлях" чули?
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08.04.2024 20:11 Відповісти
Коли перероблена с-300/400 летить як балістика, то до сраки той "зустрічний шлях". Все разом падає далі на голову по вертикальній траєкторії....
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08.04.2024 20:22 Відповісти
А зур с300 та с400 і так мали майже балістичну траєкторію, шо там перероблять було треба? Тоб то, за зустрічний курс ви не в курсі, я так розумію.
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08.04.2024 21:20 Відповісти
Надо просто ОП перенести в Харьков и все, обстрелы прекратятся. Ермак и команда - самая лучшая защита.
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08.04.2024 20:05 Відповісти
На Салтівку!
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08.04.2024 20:12 Відповісти
Мы им тут на Салтовке ,самое сладкое место найдем .
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08.04.2024 20:44 Відповісти
Мда,мудаков ещё родит зе...ля.
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08.04.2024 20:59 Відповісти
Це ти про опзж? Так вони партнери Зєлі, а не опозиція.
Партійців справжньої опозиції Зермаку, Татарову вже багато загинуло на фронті, на відміну від "слуг" Зеленського.
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08.04.2024 21:17 Відповісти
100%! можна навіть запропонувати ноу-хау - цілодобово возити перед нашими частинами на "нулі" зе-лідора та єрмака. Тоді обстріли на "нулі" припиняться. Бо таких цінних унікальних агентів, як Боневтік з агентом Козирем кацапи ніколи не обнулять, а якщо й обнулять, то тих, хто це зробив кремлівське ***** власними руцями "новічком" нагодує...
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08.04.2024 20:15 Відповісти
Протидії російським планам??! Володя,надіюся,ти пам"ятаєш про заповіт твого дружка Шефіра,перед тим,як він рвонув когті в Німеччину? Любити і берегти Рассіюшку і русскіх!
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08.04.2024 20:12 Відповісти
Шоб тобі повилазило, паскуда неголена. За все шо ти зробив, гнида, для України та народу. Крупно та болісно шоб тобі повилазило.
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08.04.2024 20:14 Відповісти
харков, вже місяць, як масовано ********.
як не хотіли, діставати зе!лідора з теплої ванни, дорогого вина та теніса, але довелося доповісти?
кожного дня гинуть цивільні, кожного дня ми відступаємо, а вони крадуть крадуть крадуть.
а, тепер кажіть, що це кацапське іпсо.
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08.04.2024 20:15 Відповісти
Якщо "провів ставку", то ворог вже знає всі плани .....
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08.04.2024 20:21 Відповісти
Маріуполь - пох, Ізюм - пох, Бахмут - пох, Авдіївка - пох, Вугледар, Мар'їнка, Куп'янськ, Часів яр, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Суми.... Та пох!
Чим всі ці міста відрізняються від Харькова? Чому така увага цьому місту, коли знищуються й інші міста? В Харкові якісь інші люди живуть? Чи будівлі дорожчі? А може там якесь джерело сили?
От чесно - не розумію...
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08.04.2024 20:22 Відповісти
🤡🤡🤡
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08.04.2024 20:33 Відповісти
Бо Марафон підняв галас навколо Харкова. І зеленСКИЙ одразу в треш. А ось коли про В-Писарівку Марафон пропікав, то воно, сучий син, навіть нЄ соизволіло сойти с трона !!!
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08.04.2024 21:31 Відповісти
Тому що за кількістю населення Харків друге містов Україні. А також важливий логістичний вузол. А за кількістю знищених будинків перевершує весь Вами вказаний перелік.
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09.04.2024 19:29 Відповісти
Дай Харькову Аве́нджер, нечем шлюхеды сбивать
Предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км.
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08.04.2024 20:22 Відповісти
За планом дЄрмака Харків повинен перетворитись в пусте місто. Ось і зеленСКИЙ почав виконувати задачу дЄрмака. Тепер буде пиз...ти кожного вечора про стабілізацію, про плани наступу, про санітарну зону (навколо чого? зеленСКОГО сортира в сховищі), про неприступні фортифікації з ... колодок, про зупинку наступу кацапів після звільнення генералів, про Ставки, які воно проводить і роздає задачі всім, крім себе.
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08.04.2024 20:38 Відповісти
Все - Харків здаємо.
Увага Зеленського до чогось - тому гаплик.
Чітко із оманськими домовленностями.
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08.04.2024 20:25 Відповісти
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08.04.2024 20:33 Відповісти
Будь ти проклятий, продажний обдолбаний гаде.
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08.04.2024 20:33 Відповісти
Жахливо уявити, що зебіли одним хрестиком у 2019-ому підписали нам вирок,
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08.04.2024 20:33 Відповісти
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08.04.2024 20:34 Відповісти
Його кохання сидить у свинарнику "Свинство" з прізвищем дЄрмак.
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08.04.2024 20:37 Відповісти
За планом дЄрмака Харків повинен перетворитись в пусте місто. Ось і зеленСКИЙ почав виконувати задачу дЄрмака. Тепер буде пиз...ти кожного вечора про стабілізацію, про плани наступу, про санітарну зону (навколо чого? зеленСКОГО сортира в сховищі), про неприступні фортифікації з ... колодок, про зупинку наступу кацапів після звільнення генералів, про Ставки, які воно проводить і роздає задачі всім, крім себе. **** ? Звісно сволота, якої ще в Україні не було. Назбирав навколо себе тупих топ-Дебілів, які працюють на свої кишені у разі Великого шухеру. Без натівських військ йому до липня бути в Києві.
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08.04.2024 20:36 Відповісти
Український народ, нарешті, має визначитися, що йому дорожче - українська незалежна демократична європейська держава чи москальська обманка, яка за допомогою політ-технологій на@бала в 2019 більшу частину виборців, а тепер прикриваючись своєю "легітимністю", узурпує владу та плює на Конституцію? Як кажуть в анекдоті "вам шашечкі ілі єхать"? Нам треба державу врятувати чи дати гнусавопикому москальському наркоше "демократично" добити українську державу з середини, на радість його оманському партнеру - кремлівському *****???
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08.04.2024 20:44 Відповісти
Де ти взявся на нашу голову? Було, було, ну таких ще не було. Хоча, ви цього і заслуговуєте, україншські пролітарії...
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08.04.2024 20:51 Відповісти
засидівся ти на цій посаді...
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08.04.2024 21:13 Відповісти
Вже є швидкісні розробки дронів 300-360 км/год друкуються на 3д прінтері...

там невелика грузопідйомність але якщо начинити елементами з легких сплавів .... але достатньо не великого заряду щоб пошодити корпус Шахеда... та електроніку
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08.04.2024 21:29 Відповісти
По друге є нові вибухові речовини що мають більш руйнівну силу при меншій масі... просто це треба оборонпрому розробляти... тому що інші не зможуть провести випробування
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08.04.2024 21:35 Відповісти
Поки по доброму. Забирайтесь з дЄрмаком, щоб не висіти разом як той ваш кумир Дуче з коханкою. 20 травня прийде ... раптом. Як раптом терпіння народу лусне.
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08.04.2024 22:03 Відповісти
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08.04.2024 23:21 Відповісти
Йди вже спати, у@бан!
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08.04.2024 23:34 Відповісти
Так ведь поздно . ТЭЦ -5 и Змиевс кая ГРЭС разбиты полностью . Включайте таймер--- до 15 октября осталось 6 месяцев и 6 дн.
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09.04.2024 00:22 Відповісти
Оце бл сирське покращення іпать. Від утримання авдіївки до можливого захоплення Харкова.
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09.04.2024 00:22 Відповісти
Как ты уже петрушка всех ****.....л
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09.04.2024 00:45 Відповісти
Клоунада має закінчитися. Продовження її означатиме кінець Української Держави. В перщу чергу, це має усвідомити людина з гвінтівкою.
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09.04.2024 07:44 Відповісти
"Дякую Головкому"..., що відступає з моменту призначення ( Залужному не дякував, що відганяв москалів, мабуть ща це і зняли) "Має бути"... посилення , покращення... колись, десь.
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09.04.2024 09:27 Відповісти
 
 