Максимум уваги зараз Харкову та протидії російським планам щодо міста, - Зеленський. ВIДЕО
Влада докладає максимум зусиль для підтримки та захисту від російських атак Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова: працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО.
Провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова й області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил. Звичайно, увага всім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей. Я дякую кожному солдату й командиру, які роблять усе можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними, щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта. І з цього погляду виробництво дронів, постачання дронів, справедлива та вчасна логістика - це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо. І кожен, хто працює заради цього, робить велику справу для України. Головком на Ставці доповів щодо всього фронту, щодо критичних напрямків. Чітко визначено, як діяти", - сказав Зеленський.
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У мене рідна тітка (73 роки) живе в Харкові на 14 поверсі без ліфта. Якби не відосіки, то в неї б вообщє надії б не було б
Партія сказала НАДА - Камсамол атвєтіл Єсть !
На чувака скільки компромату від ФСБ, шо відмовитись стати президентом України в нього просто не було шансів
"Множество консерваторов Палаты представителей в ярости из-за последнего массового пакета расходов, который прошел без поддачи большинства республиканцев. Но до сих пор неясно, приведет ли этот гнев к реальным действиям против Джонсона."
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Член палаты представителей Виктория Спартц (R-Ind.) - еще одна неизвестная в драме спикеров. Законодатель украинского происхождения, который объявил, а затем отозвал свои пенсионные планы, поддерживает помощь Украине. Если будущее Джонсона зависит от голосования за получение наличных денег в Киеве, Спартц может стать ключевой фигурой.
Лидер меньшинства Хаким Джеффрис сказал, что, по его мнению, "разумное количество" его однопартийцев готовы поддержать Джонсона .
Якийсь Томос-термос замутили, чим бісили "нормального мужика" Валодю путіна, посягнули на дружбу з братскім_народом.
До чого я це все - коли у вови політика страху за свій рейтинг призвела до : Знищення команди генералів врятуваших Україну в найстрашніші дні З ЇХНІМ НЕПЕРЕВЕРШЕНИМ ДЛЯ війни досвідом!2. коли вова гальмує своєю рейтінгвовзалежністю мобілізацію. 3. Коли мародерів іменем Банкової-Лієвих-Шил випускають щоб не здали головних , бокотували виготовлення амуніції граблячи кошти на це...
ТО ЧИ МАЄ вова вимагати у отих політиків зі США "перестати ковирятись в носі"
ЇМ ТЕЖ, ЯК Й вові ,БОЛИТЬ не репутація державного діяча, ЇМ ,ЯК й вові БОЛИТЬ РЕЙТИНГ ПОЛІТИКА
Піззєц...
Згадалося совєцьке:
- Товарищ сержант! Патроны кончились!
- Товарищ боец! Ведь вы же коммунист!
...И пулемет застрочил опять! (с)
І цих с-300/400 в кацапні дохєра...
Партійців справжньої опозиції Зермаку, Татарову вже багато загинуло на фронті, на відміну від "слуг" Зеленського.
як не хотіли, діставати зе!лідора з теплої ванни, дорогого вина та теніса, але довелося доповісти?
кожного дня гинуть цивільні, кожного дня ми відступаємо, а вони крадуть крадуть крадуть.
а, тепер кажіть, що це кацапське іпсо.
Чим всі ці міста відрізняються від Харькова? Чому така увага цьому місту, коли знищуються й інші міста? В Харкові якісь інші люди живуть? Чи будівлі дорожчі? А може там якесь джерело сили?
От чесно - не розумію...
Предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км.
Увага Зеленського до чогось - тому гаплик.
Чітко із оманськими домовленностями.
там невелика грузопідйомність але якщо начинити елементами з легких сплавів .... але достатньо не великого заряду щоб пошодити корпус Шахеда... та електроніку