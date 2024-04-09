Росіяни частіше атакують ЗСУ та впритул розстрілюють позиції з літаків через зволікання США з допомогою, - Forbes. ВIДЕО

Через затримку військової допомоги для України від США, російські війська частіше штурмують позиції українців. Літаки окупантів через нестачу ракет у ЗСУ можуть підлітати набагато ближче до лінії фронту та обстрілювати позиції ракетами малої дальності.

Про це пише видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

У виданні нагадали, як нещодавно російські літаки впритул наблизились до позицій ЗСУ у районі Часового Яру. На відео можна побачити, як Су-25 ВПС РФ обстрілюють українські позиції на низькій висоті з відстані всього лише декількох метрів від них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує найкращі гармати, скоро отримає мільйони боєприпасів, - Forbes

Росіяни випускали теплові пастки, щоб відвернути увагу українських зенітників, але жодна українська ракета так і піднялась назустріч.

"Не допомагає і те, що Росія посилила повітряні нальоти на найбільші міста України, що змусило українські ВПС сконцентрувати свої найкращі батареї ППО навколо цих міст. Це залишає прогалини в протиповітряній обороні на передовій. Прогалини, якими користуються російські ВПС", - пояснили у публікації.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон пообіцяв провести голосування в американському конгресі вже у цьому місяці, аби затвердити наступний пакет військової допомоги для України. Якщо голосування буде успішним, то це дасть змогу перекинути додаткові засоби для відбиття атак на лінії зіткнення.

Читайте: Через пів року в армії РФ можуть закінчитися бойові машини, - Forbes