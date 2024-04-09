Росіяни частіше атакують ЗСУ та впритул розстрілюють позиції з літаків через зволікання США з допомогою, - Forbes. ВIДЕО
Через затримку військової допомоги для України від США, російські війська частіше штурмують позиції українців. Літаки окупантів через нестачу ракет у ЗСУ можуть підлітати набагато ближче до лінії фронту та обстрілювати позиції ракетами малої дальності.
Про це пише видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
У виданні нагадали, як нещодавно російські літаки впритул наблизились до позицій ЗСУ у районі Часового Яру. На відео можна побачити, як Су-25 ВПС РФ обстрілюють українські позиції на низькій висоті з відстані всього лише декількох метрів від них.
Росіяни випускали теплові пастки, щоб відвернути увагу українських зенітників, але жодна українська ракета так і піднялась назустріч.
"Не допомагає і те, що Росія посилила повітряні нальоти на найбільші міста України, що змусило українські ВПС сконцентрувати свої найкращі батареї ППО навколо цих міст. Це залишає прогалини в протиповітряній обороні на передовій. Прогалини, якими користуються російські ВПС", - пояснили у публікації.
Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон пообіцяв провести голосування в американському конгресі вже у цьому місяці, аби затвердити наступний пакет військової допомоги для України. Якщо голосування буде успішним, то це дасть змогу перекинути додаткові засоби для відбиття атак на лінії зіткнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба хоча б 50 шт ф16 з новими радарами і ракетами АІМ120 щоб ефективно протидіяти орківській авіації та ракети Грім2 або атакамс щоб вибивати орківське ППО інакше воно буде вражати літаки....
ПЗРК також не допоможе у разі відстрілу теплових пасток..
А артилерійські снаряди він також може вражати а Фаб250? нові версії летять до 50-70 км
Його неможливо заглушити засобами інфрачервоної протидії або засобами радіолокаційної/радіопротиводії. [8]
Його неможливо придушити протирадіолокаційними ракетами. [8]
там і шилки були та Стріла яка нормально орлани вражала...
але всерівно то все х...ня якщо по них нанесуть удар артою або ФАБ... тому мабуть їх забрали з передка... або уже просто немає...
Нацбанк не може використовувати більшість резрвів без дозволу МВФ і кредиторів
де-факто, Зе узурпував владу, що США не дуже подобається
бо вбивши одного дракона в раші, матимемо іншого в Україні
ось така фігня, малята.... хоть поржалі?