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Росіяни частіше атакують ЗСУ та впритул розстрілюють позиції з літаків через зволікання США з допомогою, - Forbes. ВIДЕО

Через затримку військової допомоги для України від США, російські війська частіше штурмують позиції українців. Літаки окупантів через нестачу ракет у ЗСУ можуть підлітати набагато ближче до лінії фронту та обстрілювати позиції ракетами малої дальності.

Про це пише видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

У виданні нагадали, як нещодавно російські літаки впритул наблизились до позицій ЗСУ у районі Часового Яру. На відео можна побачити, як Су-25 ВПС РФ обстрілюють українські позиції на низькій висоті з відстані всього лише декількох метрів від них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує найкращі гармати, скоро отримає мільйони боєприпасів, - Forbes

Росіяни випускали теплові пастки, щоб відвернути увагу українських зенітників, але жодна українська ракета так і піднялась назустріч.

"Не допомагає і те, що Росія посилила повітряні нальоти на найбільші міста України, що змусило українські ВПС сконцентрувати свої найкращі батареї ППО навколо цих міст. Це залишає прогалини в протиповітряній обороні на передовій. Прогалини, якими користуються російські ВПС", - пояснили у публікації.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон пообіцяв провести голосування в американському конгресі вже у цьому місяці, аби затвердити наступний пакет військової допомоги для України. Якщо голосування буде успішним, то це дасть змогу перекинути додаткові засоби для відбиття атак на лінії зіткнення.

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Forbes (160) Конгрес США (1228) поставки (269)


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Топ коментарі
+8
Раніш якось викликали сумніви,щодо допомоги США,а на сьогодні все більше і більше дає впевнення,що МИ для США--це пуш. м*ясо для знищення рашки!!!! А все чому,та тому,що якась задрипана Північ. Корея поставила рашці снарядів більше аніж нам всі взяті!! Як після цього думати,а гра в Конгресі,то підписуємо,то ні,їм начхати,що в нас гинуть люди,тільки співчувають і все.Ну зрозуміло,що нікому не потрібна СИЛЬНА УКРАЇНА,але ми вистоїмо,тільки ціна буде занадто висока!!!
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09.04.2024 10:13
+4
Не погано пристроїлись слугориги. "Кацапи знищують передові позиції ЗСУ, бо американці не дали зброю". А кацапи кажуть, що воюють на території України із США. У всіх винні США. А самі не пробували перевести економіку на військові рейки і випускати свою зброю?
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09.04.2024 10:51
+2
А літаки штати теж збивать заборонили?Щось мегі війна ще більше накадую гру в одні ворота.Лише українці гинуть по-справжньому
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09.04.2024 10:13
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Там зенитная ракета не поможет, ловушки отстреливаются. А вот Гепард вполне бы справился
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09.04.2024 10:12 Відповісти
Английские ПЗРК что на бронемашинах тоже бы справились они по лазерному лучу наводятся,только не знаю остались ли они за год войны.
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09.04.2024 10:20 Відповісти
Все на захисті зернового коридору для зголоднілих мешканців африки (це вимога німетчини) і на критичній інфраструктурі (це пріорітет) ..фронт другопядне
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09.04.2024 10:45 Відповісти
Раніш якось викликали сумніви,щодо допомоги США,а на сьогодні все більше і більше дає впевнення,що МИ для США--це пуш. м*ясо для знищення рашки!!!! А все чому,та тому,що якась задрипана Північ. Корея поставила рашці снарядів більше аніж нам всі взяті!! Як після цього думати,а гра в Конгресі,то підписуємо,то ні,їм начхати,що в нас гинуть люди,тільки співчувають і все.Ну зрозуміло,що нікому не потрібна СИЛЬНА УКРАЇНА,але ми вистоїмо,тільки ціна буде занадто висока!!!
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09.04.2024 10:13 Відповісти
А літаки штати теж збивать заборонили?Щось мегі війна ще більше накадую гру в одні ворота.Лише українці гинуть по-справжньому
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09.04.2024 10:13 Відповісти
Якщо там у нас необстріляні резерви, то навіть навчений стріляти з ПЗРК, вперше опинившись на полі бою, може просто побоятися висунути голову. Хоча, це тільки здогад. Що там робиться, знають тільки ті, хто там воює.
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09.04.2024 10:28 Відповісти
Значить, закінчуються ПЗРК...
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09.04.2024 11:15 Відповісти
А чим їх збивати, наші міг29 з їх 25км не можуть тягатись з орківськими су35.... комплекси ППО вразливі до Іскандерів і їх не розміщають близько до передової... ПЗРК не можуть вразити через теплові пастки...

треба хоча б 50 шт ф16 з новими радарами і ракетами АІМ120 щоб ефективно протидіяти орківській авіації та ракети Грім2 або атакамс щоб вибивати орківське ППО інакше воно буде вражати літаки....
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09.04.2024 10:32 Відповісти
Ти статтю не уважно читав? Прилітають в кількох метрах над позіцією.
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09.04.2024 11:13 Відповісти
Читав... гепард там не допоможе тому що може бути вражений або артою або беспілотником типу Ланцет або Куб... все решта росписав...

ПЗРК також не допоможе у разі відстрілу теплових пасток..
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09.04.2024 12:48 Відповісти
ПЗРК різні є. І там в літака не безліч теплових пасток.
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09.04.2024 13:06 Відповісти
Гепард як разі допоможе, бо його створювали для цього. Він дуже добре вражає безпілотники.
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09.04.2024 13:07 Відповісти
купа відео в мережі де його вражають беспілотником... виключіть марафон... деколи місцевість не довзоляє йому ефективно вражати...

А артилерійські снаряди він також може вражати а Фаб250? нові версії летять до 50-70 км
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09.04.2024 13:12 Відповісти
Не знаю, що таке марафон ,ви спалилися. Снаряди ні, а щоб ФАб не потрапила. треба рухатися.. Я знаю тільки, що гепарди збивали БПЛА, коли він був на марші, не у бойовому положенні.
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09.04.2024 13:18 Відповісти
Starstreak має ряд переваг перед ракетами з інфрачервоним самонаведенням, радіолокаційним самонаведенням та радіокомандним наведенням MCLOS/SACLOS (наприклад, Blowpipe або Javelin):

Його неможливо заглушити засобами інфрачервоної протидії або засобами радіолокаційної/радіопротиводії. [8]
Його неможливо придушити протирадіолокаційними ракетами. [8]
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09.04.2024 15:41 Відповісти
За них не було чути ще з 22 року...

там і шилки були та Стріла яка нормально орлани вражала...

але всерівно то все х...ня якщо по них нанесуть удар артою або ФАБ... тому мабуть їх забрали з передка... або уже просто немає...
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09.04.2024 17:19 Відповісти
Значить немає чим...(
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09.04.2024 11:14 Відповісти
На данный момент американцы в натуре ПИНДОСЫ
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09.04.2024 10:34 Відповісти
Вже купа відео де Су-25 літають над будинками і ****** ракетами. Смішно що українці про це дізнаються від офісних дядь у Лондоні чи Нью-Йорку.
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09.04.2024 10:48 Відповісти
Не погано пристроїлись слугориги. "Кацапи знищують передові позиції ЗСУ, бо американці не дали зброю". А кацапи кажуть, що воюють на території України із США. У всіх винні США. А самі не пробували перевести економіку на військові рейки і випускати свою зброю?
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09.04.2024 10:51 Відповісти
А навіщо їм це? Наприклад, нам виділили мільярді долларів на закупку газу. Зелені сказали, нам самим вистачить. Начебто добре. Але. Те саме. Нам виділяють багато грошей, резерви ростуть. А зброю США надасть. Можна робити державне замовлення в укроборонпром. Але. Чим більше резерви, тим більше можна їм вкрасти. Через продаж валюти самим собі. Їх не цікавить ні перемога, ні збереження життя військових, коли не вистачає ***********. Головне мобілізація з лопатами і калашами. **********, міни, ракети - їм не треба.
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09.04.2024 11:11 Відповісти
Нажаль ті резерви Нацбанку то на виплати старих кредитів після війни... ніхто не скасував нам кредити а просто відтермінував виплати... і їх буде дуже багато якщо почнеться перемир'я ... і ми нових вже набрали та набираємо ще більше....

Нацбанк не може використовувати більшість резрвів без дозволу МВФ і кредиторів
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09.04.2024 12:51 Відповісти
Що ви, як маленький?) Ці долари можна витратити на соціальні виплати, наприклад, а ті гроши пустить на виробництво. Немає такого правила, що всі кредити повинні йти тільки для виплат по старим кредитам, інакше в них не було б смислу. Ми маємо право втрачати свої гроші на виробництво. Гроші в бюджеті є, політичної волі немає. де Грім. де Сапсан, де Вільха? На їх розробку не треба долари, треба гривні. Бажання у зелених немає.
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09.04.2024 13:05 Відповісти
Всі ігли, перуни і стінгери закінчуються? Це дуже-дуже погано...
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09.04.2024 11:04 Відповісти
Поблагодарите ущербного, который последние поставки называл наглостью - второе счастье.
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09.04.2024 12:13 Відповісти
Форбс чомусь не договорює, що затримка з постачанням зброї з США - через вийобони Зе і ОПи і відмову проводити вибори президента

де-факто, Зе узурпував владу, що США не дуже подобається

бо вбивши одного дракона в раші, матимемо іншого в Україні

ось така фігня, малята.... хоть поржалі?
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09.04.2024 12:16 Відповісти
З такою "допомогою" матимуть одного великого дракона, де колишня Україна буде лише малою його часткою.
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09.04.2024 12:31 Відповісти
 
 