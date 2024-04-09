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Новини Відео Війна
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Окупант фільмує своїх "двохсотих" на передовій: "Еще парни лежат. Уже облезлые. Только зубы торчат. Запах стоит - п#здец". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував своїх "двохсотих" поблизу лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр камери потрапляє близько десятка тіл ліквідованих загарбників. Частина з них лежать на полі бою давно і вже майже повністю згнили. 

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Нецензурна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла окупантів валяються навколо підбитої російської БМП-2. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) евакуація (2312) знищення (7227)


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Топ коментарі
+47
Проснись кацап, там твой Оркск затопило, самка в тазу Урал переплывает...
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09.04.2024 10:05
+46
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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09.04.2024 09:56
+33
приляг рядом, иблан тупой
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09.04.2024 10:09
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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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09.04.2024 09:56 Відповісти
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09.04.2024 09:57 Відповісти
Pet Cemetery.
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09.04.2024 10:01 Відповісти
Pet Animal
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09.04.2024 14:12 Відповісти
I meant S. King way
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09.04.2024 21:02 Відповісти
Проснись кацап, там твой Оркск затопило, самка в тазу Урал переплывает...
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09.04.2024 10:05 Відповісти
Здесь русскій духъ, здесь Русью пахнетъ
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09.04.2024 10:08 Відповісти
Здесь русскій духъ, оно воняетъ
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09.04.2024 10:22 Відповісти
росія не русь, я то розумію, що то якийсь їхній пейсака так написав, а ти цитуєш, але.
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09.04.2024 10:34 Відповісти
та я знаю, я про сморід аматорів "русского міру", don't be so serious
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09.04.2024 10:40 Відповісти
Воняет..
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09.04.2024 10:35 Відповісти
Смердить від смердів
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10.04.2024 04:36 Відповісти
Уважно слухають пісні кобзона, що лунають зпід землі.
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09.04.2024 10:08 Відповісти
А кто их будет евакуировать и зачем? Ето уже отработанное гнилое мясо с которого ***** уже ничего не поимеет. Даже 100 лет назад во время второй мировой дед расказывал что в отличии от рузких дикарей немцы раз в несколько дней запрашивали на пару часов перемирие чтобы евакуировать тела своих убитых.
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09.04.2024 10:09 Відповісти
приляг рядом, иблан тупой
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09.04.2024 10:09 Відповісти
и вопрос "на ***?" в голову не приходит....
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09.04.2024 10:14 Відповісти
Вялічіє не дозволяє.
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09.04.2024 13:42 Відповісти
Кацапи Дегенерати. Не пощастило Україні з сусідом, сіють поля дохлими кацапами а вони дегенерати лізуть й лізуть , ні щоб у себе порядок на Засрашці наводити..... пздц.
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09.04.2024 10:16 Відповісти
Підсохли - можна виносити.
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09.04.2024 10:19 Відповісти
Не будуть вони нікого виносити. Здичавілі тварини всіх з'їдять.
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09.04.2024 16:25 Відповісти
Це у кіно: "Руські своїх не кидають". А в житті як здох або тяжко поранений - одразу перестає бути своїм ...
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09.04.2024 16:29 Відповісти
Какой запах?
То русский дух, то срусью пахнет....
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09.04.2024 10:23 Відповісти
Частина України інфікована кацапами! Спалахи епідемії на роки гарантовано!
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09.04.2024 10:26 Відповісти
У лютому 2022 року кацапськи орди-загарбников увійшли до Бучі, передмістя Києва. Їхнє коротке перебування там залишило слід смерті та руйнувань, який сколихнув світ.
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09.04.2024 10:33 Відповісти
Це все було в 2014-му році. Такі самі "бучі"
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09.04.2024 15:58 Відповісти
Вроді, як позиції біля Роботино.
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09.04.2024 10:36 Відповісти
Погукайте сюди, будьласка, всіх читачів з нестійкою психикою, тут заспокійливе роздають...
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09.04.2024 10:36 Відповісти
а прасковья, так розраховувала на стіралку і труселя.
навіть, кіло підгнилої цибулі, не дадуть, бо залишились тільки зуби, що стирчать.
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09.04.2024 10:43 Відповісти
Попросите Путина. Он всех оживит, уроды!
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09.04.2024 10:46 Відповісти
у параші нове хобі знімати своїх 200 і викладати в нет, замість того щоб їх збирати і складати в пакети , отака орська розважаловка
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09.04.2024 11:00 Відповісти
О русские, зачем вы сдохли здесь? Такое удовольствие могли бы получить и дома.
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09.04.2024 11:04 Відповісти
"Запах" руського міра...
А п*дарасів дохлих "недасталі", так ви почекайте, пташки на північ полетять, буде шо їсти подорозі...
А там вони їх висруть і повернуть ваших у*банів в радную расію-факаматушку у єдино-природньому для ЧМОсковита вигляді - *********...
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09.04.2024 11:11 Відповісти
поднажми! браток! до Лондона совсем немного! соловьева посмотри для поднятия духа!!
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09.04.2024 11:19 Відповісти
в якому сенсі "еще недасталі"? він же лежить перед тобою - доставай, забирай. просто то лайно нікому і ***** не треба...
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09.04.2024 11:20 Відповісти
Смердячі окупанти здохли за пуйла
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09.04.2024 11:45 Відповісти
Файно.
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09.04.2024 12:43 Відповісти
щоб ви всі подохли там, суки кацапські !!
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09.04.2024 13:20 Відповісти
Грьобана кацапня засипала своїми трупаками нашу святу землю.

Коли ж вони вже закінчаться ці одічалиє?
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09.04.2024 13:24 Відповісти
Как это "величественно" для московитов сдохнуть на чужой земле...
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09.04.2024 13:25 Відповісти
"Пацаны ваще ребята!"
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09.04.2024 13:29 Відповісти
И ты так скоро будешь выглядеть...........
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09.04.2024 13:34 Відповісти
Нєту тєла-нету дела і платити кацапським самкам не треба, палітіка.
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09.04.2024 13:38 Відповісти
Це експеримент Московського патріархату по створенню армії скелетів.
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09.04.2024 13:50 Відповісти
Создание армии мертвецов идёт отлично. Скоро их можно будет вдоль дороги размещать. Теперь дело за косами. Которых тоже придётся импортозамещать.
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09.04.2024 21:12 Відповісти
Був ванюша - став вонюша...
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09.04.2024 14:51 Відповісти
Вонючка
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10.04.2024 04:39 Відповісти
Зачем он там? Что они там забыли? Нахрена пришли?

... нет... такие вопросы даже не возникают
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09.04.2024 16:00 Відповісти
та ну на... трупи дохлих ворогів дуже добре пахнуть..
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09.04.2024 16:28 Відповісти
Да не переживай так, і тобі місце знайдеться...
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09.04.2024 20:23 Відповісти
Душок русского мира там стоит отменный. Даже через монитор воняет. Действительно мог бы подумать - а нахрена вы там пришли.

Кстати он там как то очень свободно перемещается. Послать дрон за ним?
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09.04.2024 21:10 Відповісти
сміщние..)))
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09.04.2024 22:30 Відповісти
Мне нравятся такие русские. Лежат себе спокойно никого не трогают.Воняют конечно- но это такой вонючий народ . И злой и кровожадный
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09.04.2024 23:25 Відповісти
Мертвих забирать і ховать -економічно не вигідно .Обидві сторони це підтверджують своїми діями .Нема людини -нема проблеми і платить нікому не треба -зникли безвісті .Така мораль людства на сьогодні -гроші важливіше за життя . Людство само собі заробило і буде робить покарання .А все так просто -лише виконуйте заповіді які дав нам Всевишній .Та все навпаки -дані людству заповіді не виконуються і ніколи не виконувались .Тож їжте не обляпайтесь .
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10.04.2024 08:41 Відповісти
 
 