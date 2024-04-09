Окупант фільмує своїх "двохсотих" на передовій: "Еще парни лежат. Уже облезлые. Только зубы торчат. Запах стоит - п#здец". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував своїх "двохсотих" поблизу лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр камери потрапляє близько десятка тіл ліквідованих загарбників. Частина з них лежать на полі бою давно і вже майже повністю згнили.

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