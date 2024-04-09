Окупант фільмує своїх "двохсотих" на передовій: "Еще парни лежат. Уже облезлые. Только зубы торчат. Запах стоит - п#здец". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував своїх "двохсотих" поблизу лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр камери потрапляє близько десятка тіл ліквідованих загарбників. Частина з них лежать на полі бою давно і вже майже повністю згнили.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Нецензурна лексика!
Топ коментарі
+47 Sergii Ustim
показати весь коментар09.04.2024 10:05
+46 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.04.2024 09:56
+33 Макс driver507
показати весь коментар09.04.2024 10:09
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PetAnimal
То русский дух, то срусью пахнет....
навіть, кіло підгнилої цибулі, не дадуть, бо залишились тільки зуби, що стирчать.
А п*дарасів дохлих "недасталі", так ви почекайте, пташки на північ полетять, буде шо їсти подорозі...
А там вони їх висруть і повернуть ваших у*банів в радную расію-факаматушку у єдино-природньому для ЧМОсковита вигляді - *********...
Коли ж вони вже закінчаться ці одічалиє?
... нет... такие вопросы даже не возникают
Кстати он там как то очень свободно перемещается. Послать дрон за ним?