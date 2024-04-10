Удар по Липцях на Харківщині: кількість загиблих зросла до 3, є поранені. Розбір завалів триває (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок сьогоднішнього удару по селу Липці на Харківщині загинуло троє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, наразі розбір завалів триває.

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Згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив, що окупанти б'ють по Харківщині: загинула дитина та дві жінки, ще 4 людини постраждали.

"Ворог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка. З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення", - зазначи він.

Також росіяни атакували Вовчанськ - з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення.

Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.