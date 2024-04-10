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Удар по Липцях на Харківщині: кількість загиблих зросла до 3, є поранені. Розбір завалів триває (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок сьогоднішнього удару по селу Липці на Харківщині загинуло троє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, наразі розбір завалів триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБами по Вовчанську, зруйновано поліклініку

Згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив, що окупанти б'ють по Харківщині: загинула дитина та дві жінки, ще 4 людини постраждали.

"Ворог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка. З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення", - зазначи він.

Також росіяни атакували Вовчанськ - з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення.

Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.

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обстріл (28486) Харківщина (6054) жертви (1794)


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Жодного дня не проходить що б рашиська орда не вбивала мирних громадян ,а тут боятся керівники держави назвати путіна і його злочину кліку вбивцями терористами ,головний терорист це путін і вся рашиська наволоч включаючи рпц і все робится спеціально чи з власної дурості, що б світ менше знав про геноцид який творить орда на нашій землі.
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10.04.2024 16:14 Відповісти
А місцеві не бажають евакуюватися, ігнорують всі вмовляння. Які можуть бути вмовляння - є евакотранспорт, вантажтеся і їдьте у безпечні місця. Що за хочу-нехочу під час війни.
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21.06.2024 17:48 Відповісти
 
 