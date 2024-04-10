УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13390 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 026 32

В окупанта під час ремонту дронів вибухнула граната: "Все оборудование сгорело к чертям. Еще два дня потом детонировало". ВIДЕО

Російські окупанти на окупованій території Херсонщини займалися виготовленням боєприпасів для дронів у своїй майстерні, як раптом в одного з них вибухнула граната. Один росіянин залишився без обох рук, його товариш також поранений. 

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

"Ось таке сталося у нас нещастя. Хлопці підірвалися у нас у класі, де ми ремонтували FPV. Все обладнання згоріло до біса. Ще два дні потім детонувало", - розповів окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили два ворожі "Урали" на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) дрони (4706) Херсонська область (5759)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Яке це нещастя, це добра новина, і добре що руки відірвало, тепер буде існувати і нікому більше шкодити не буде, тільки клопоти з ним.
показати весь коментар
10.04.2024 17:46
+11
Ребята подорвались, да і йух с ними. Делов то.
показати весь коментар
10.04.2024 17:44
+8
Чергова рашистська мавпа з гранатою...
показати весь коментар
10.04.2024 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова рашистська мавпа з гранатою...
показати весь коментар
10.04.2024 17:33 Відповісти
то це ж гарна мавпа! Я б йому медальку шваброю запхнув
показати весь коментар
10.04.2024 20:38 Відповісти
Ремонтували дрони й відразу гранати до них мантулили?? А скільки там було гранат, що потім ще 2 доби детонувало??
показати весь коментар
10.04.2024 17:35 Відповісти
мало. бо живих багато залашилось
показати весь коментар
10.04.2024 23:15 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2024 17:41 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2024 20:30 Відповісти
"Нє било би счастья так нєсчастьє помогло".
показати весь коментар
10.04.2024 17:44 Відповісти
Ребята подорвались, да і йух с ними. Делов то.
показати весь коментар
10.04.2024 17:44 Відповісти
Клас!!!
показати весь коментар
10.04.2024 17:44 Відповісти
Яке це нещастя, це добра новина, і добре що руки відірвало, тепер буде існувати і нікому більше шкодити не буде, тільки клопоти з ним.
показати весь коментар
10.04.2024 17:46 Відповісти
атарвало рукі?
показати весь коментар
10.04.2024 17:49 Відповісти
Біда за бідою - купив коня, і той з пNздою.
показати весь коментар
10.04.2024 18:10 Відповісти
...Пішов доїть, а в нього куй стоїть.
показати весь коментар
11.04.2024 10:01 Відповісти
Туда кацапні і дорога, але це потрібно показати тим зебілам , які пропонують "робити дрони на кухні".
показати весь коментар
10.04.2024 18:14 Відповісти
Нєсчястье говоріш? Так это праздник какой-то!!!(с)
показати весь коментар
10.04.2024 18:19 Відповісти
Два дебіла - страшна сила!!!)
показати весь коментар
10.04.2024 18:20 Відповісти
рукі оторвало ,по колєні
показати весь коментар
10.04.2024 19:23 Відповісти
на себе не показывай
показати весь коментар
10.04.2024 19:39 Відповісти
Рукожопість так і пре з москальні...
показати весь коментар
10.04.2024 20:13 Відповісти
"Два дня детонировало - отрывало руки..."
показати весь коментар
10.04.2024 20:21 Відповісти
Яке це нещастя? Це щастя!
показати весь коментар
10.04.2024 20:33 Відповісти
Щоби ви всі здохли , кляті русофашисти 😡
показати весь коментар
10.04.2024 21:00 Відповісти
на оборот это кацапское счастье домой поедут
показати весь коментар
10.04.2024 21:30 Відповісти
А нєхєр мавпам гранати брати до рук.
показати весь коментар
10.04.2024 21:31 Відповісти
не было бы счастья да несчастье помогло. Слава ВСУ!
показати весь коментар
10.04.2024 21:56 Відповісти
Продолжайтє.
показати весь коментар
10.04.2024 23:54 Відповісти
Продолжай не продолжай, у кацапа на роду написано, шо в их руках даже дерьмо ржавеет, если не взрывается.
показати весь коментар
11.04.2024 02:12 Відповісти
Дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою від ДСНС не отримали, ось і результат.
показати весь коментар
11.04.2024 09:39 Відповісти
 
 