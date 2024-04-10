В окупанта під час ремонту дронів вибухнула граната: "Все оборудование сгорело к чертям. Еще два дня потом детонировало". ВIДЕО
Російські окупанти на окупованій території Херсонщини займалися виготовленням боєприпасів для дронів у своїй майстерні, як раптом в одного з них вибухнула граната. Один росіянин залишився без обох рук, його товариш також поранений.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ
"Ось таке сталося у нас нещастя. Хлопці підірвалися у нас у класі, де ми ремонтували FPV. Все обладнання згоріло до біса. Ще два дні потім детонувало", - розповів окупант.
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